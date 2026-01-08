5 viktiga rykten om Samsung Galaxy S26

Vi närmar oss den tid på året då Samsung traditionellt håller sitt Galaxy Unpacked-evenemang för att presentera en ny generation Galaxy S-flaggskepp. Går vi efter namngivningen är det rimligt att nästa modellserie får namnet Samsung Galaxy S26.

Men om du väntar dig stora förändringar jämfört med dagens Samsung Galaxy S25-telefoner ska du nog inte hoppas för mycket – allt pekar på att uppdateringarna blir mer stegvisa än omvälvande.

Det finns ändå en del att ta in, så vi har samlat det vi anser vara de viktigaste ryktena och uppgifterna hittills om Galaxy S26-serien.

1. Samma design – men det gör inget

(Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

De flesta rykten och läckor hittills pekar på att Samsung Galaxy S26-serien får i stort sett exakt samma design som Galaxy S25-familjen.

Det har dock hintats om mindre förändringar. Till exempel finns det uppgifter om att telefonerna kan få en mer slimmad kameramodul utan upphöjda kameralinser på baksidan, men det är något vi sett tidigare i S-serien. Vi skulle gärna se en comeback för Contour Cut-kameramodulen som först dök upp med Samsung Galaxy S21, eftersom det var ett intressant designelement.

Att behålla samma design är dock inte nödvändigtvis något negativt. Flaggskeppstelefoner har blivit allt mer iterativa, vilket kan kännas trist för teknikjournalister men är praktiskt för konsumenter och för varumärkesbyggande. Det gör modellerna lätt igenkännliga och sätter tydliga förväntningar, särskilt för dem som uppgraderar enligt fasta cykler.

Vi tycker dessutom att Galaxy S25-serien är bland de snyggaste telefonerna på marknaden just nu. Till och med den stora Galaxy S25 Ultra känns slimmad och välbalanserad, och här anser vi att Samsung har lyckats bättre än någon annan med formatet för stora telefoner.

Med det sagt skulle vi gärna se piggare och mer dynamiska färgalternativ för Galaxy S26 Ultra. Färgerna på S25 Ultra var lite väl försiktiga, så lite djärvare alternativ hade varit väldigt välkommet.

2. Nya chip – såklart

(Image credit: Qualcomm)

Lika säkert som att natt följer dag kommer Galaxy S26-serien att få ett nytt chipset. Eller kanske till och med två.

I fjol använde alla Galaxy S25-modeller Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 4 for Galaxy, medan Galaxy S24 och Galaxy S24+ året innan hade Qualcomm-chip i USA och Kina, och Exynos-chip i resten av världen.

Den uppdelningen kan komma tillbaka med Galaxy S26, men då med sydkoreanska modeller som får Exynos 2600, medan övriga marknader får ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, sannolikt specialanpassat för Samsung.

Med tanke på hur mycket prestanda Apple har pressat ur sina Pro-varianter av A-seriens chip är det rimligt att anta att Snapdragon-alternativet åtminstone kommer ut starkt, med tydliga lyft i både råprestanda och grafik jämfört med föregångaren. Hur stor skillnad detta gör i praktiken är mer oklart, men i takt med att fler AI-funktioner flyttar in i telefonerna kan lokal prestanda bli avgörande för att smarta assistenter ska kännas snabba och responsiva.

De nya chippen kan också innebära förbättrade modem, bättre stöd för satellitanslutning och förhoppningsvis effektiviseringar som ger längre batteritid. Vi räknar med att både Qualcomm och Samsung har lagt fokus på just energieffektivitet.

3. Räkna inte med stora kamerauppgraderingar

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det har förekommit rykten om nya kamerasensorer i Galaxy S26-serien, men än så länge är det oklart om det verkligen blir av. Och även om sensorerna byts ut finns det inga starka indikationer på att upplösningen skulle få något större lyft.

Tidiga uppgifter har pekat på att Galaxy S26 och S26+ kan få en ultravidvinkelkamera på 50 MP, men det har varit tyst kring detta på sistone.

Det är egentligen inget problem. Galaxy S25-serien har redan mycket starka kameror och är självklara kandidater på listor över de bästa kameratelefonerna. Snarare än att göra stora hårdvaruhopp tror vi att Samsung kommer att lägga mer krut på förfinad beräkningsfotografi, AI-baserade bildfunktioner och förbättrad videoinspelning i Galaxy S26-modellerna.

4. Möjligtvis större batterier

(Image credit: Android Headlines)

Flera rykten pekar mot något större batterier i Galaxy S26 och Galaxy S26 Ultra, med ökningar på runt 300 mAh för den förstnämnda och 200 mAh för Ultra-modellen. Det är inga enorma förändringar, men i kombination med effektivare chip kan det ändå resultera i bättre batteritid än hos föregångarna.

Däremot ser det ut som att Galaxy S26+ kan bli utan någon batteriuppgradering.

Vi förväntar oss heller inga större kliv när det gäller laddningseffekt, eftersom det saknas trovärdiga uppgifter om högre watt-tal. Samtidigt har Samsungs senaste Galaxy-modeller laddat tillräckligt snabbt utan att det verkar ha påverkat batteriernas livslängd negativt, så det är inget jätteavbräck.

5. Lansering i februari

(Image credit: Samsung)

De två senaste generationerna av Galaxy S-serien lanserades i januari, men alla trovärdiga rykten pekar nu mot en lansering i slutet av februari för Galaxy S26-serien. Den 25 februari har nämnts som ett troligt datum för ett Galaxy Unpacked-evenemang där de nya telefonerna presenteras.

Samsung har lanserat Galaxy-telefoner i februari tidigare, så det är inget extremt avsteg, men det är ändå fyra till sex veckor senare än vi är vana vid. Förhoppningsvis innebär det ännu mer finslipade flaggskepp.

En mindre prishöjning verkar också trolig. Uppgifterna pekar på en ökning på mellan 30 och 50 dollar, eller cirka 330–550 kronor, jämfört med föregående generation. Med tanke på hur många produkter som just nu blir dyrare känns det relativt rimligt, även om det förstås inte är idealiskt.