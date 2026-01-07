Samsung Galaxy S26-serien lanseras nästan säkert den 25 februari – och en prishöjning ser sannolik ut

En andra källa säger nu att Samsung Galaxy S26-serien lanseras den 25 februari

Detta framstår nu som det klart mest sannolika presentationsdatumet

Vi har också hört att priserna på dessa telefoner kan bli något högre än för S25-serien

För inte så länge sedan hörde vi rapporter från sydkoreansk press om att Samsung Galaxy S26-serien skulle visas upp den 25 februari och nu hör vi samma sak igen men den här gången från en av de mest pålitliga källorna i branschen för telefonläckor.

Enligt läckan Evan Blass, som har en mycket stark historik när det gäller träffsäkra uppgifter, är datumet den 25 februari ”100 % korrekt” vilket låter som extremt stor säkerhet.

För tillfället är det alltså vår bästa gissning kring lanseringsdatumet och med tanke på hur övertygad Blass verkar vara skulle vi bli förvånade om det visar sig vara fel.

The date of 25 February is 100% correct. You can take it to the bank. https://t.co/YYe7P85NwvJanuary 6, 2026

En mindre prishöjning

Det betyder att det troligen inte är särskilt lång väntan kvar på dessa telefoner men förhoppningsvis tillräckligt lång för att potentiella köpare ska hinna spara lite pengar. Samsung Galaxy S26-serien kommer nämligen inte att bli billig och den senaste läckan antyder dessutom att priserna kan bli högre än för föregångarna.

Enligt den sydkoreanska sajten FN News, via Android Central, kommer hela Samsung Galaxy S26-serien att bli mellan 30 dollar, cirka 330 svenska kronor, och 50 dollar, cirka 550 svenska kronor, dyrare än Samsung Galaxy S25-serien i Sydkorea. Det är dock oklart om samma prishöjningar även gäller i andra regioner.

Som referens kostade Samsung Galaxy S25 från 11 490 kronor, Samsung Galaxy S25 Plus från 14 490 kronor och Samsung Galaxy S25 Ultra från 17 990 kronor vid sin lansering. Det innebär att du kan behöva betala något mer än så för nästa generation.

Å andra sidan har en annan nyligen publicerad läcka hävdat att priserna kommer att förbli oförändrade så här är vi betydligt mindre säkra än när det gäller lanseringsdatumet. Om telefonerna faktiskt lanseras den 25 februari lär vi få reda på de officiella priserna ganska snart.