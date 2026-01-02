Ny Samsung Galaxy S26-läcka pekar på ett lanseringsdatum och kommer med goda nyheter om priset

Lanseringsdatumet för Samsung Galaxy S26 kan ha läckt

Samma priser som 2025 uppges också

Tre flaggskepp väntas lanseras

Läckor kring Samsung Galaxy S26 börjar nu dyka upp med jämna mellanrum, och den senaste inofficiella informationen pekar både på ett specifikt lanseringsdatum och ger lugnande besked kring prissättningen.

Enligt uppgifter i sydkoreansk press (via den välkända läckan @UniverseIce) kan vi vänta oss att Galaxy S26-telefonerna presenteras onsdagen den 25 februari, i samband med ett lanseringsevent i San Francisco.

Telefonerna ska därefter börja säljas i början av mars. Det stämmer väl överens med tidigare rykten som pekat på en presentation i februari följt av leveransstart i mars, vilket gör att vi lutar åt att detta mycket väl kan stämma.

Samsung Galaxy S25-modellerna lanserades redan i januari 2025, men den här gången verkar vissa produktionsproblem – inklusive beslutet att skrota Galaxy S26 Edge – ha lett till att Samsungs schema för 2026 har skjutits fram något.

Samma priser

[Exclusive] Samsung's bold decision… Galaxy S26 prices to stay unchangedSamsung Electronics has decided to keep the prices of its flagship smartphone lineup, the "Galaxy S26" series, unchanged when it launches in March this year.The industry had previously expected a price…

Även om det är lite snopet att behöva vänta ytterligare en eller två månader på Galaxy S26-serien, finns det desto mer lovande nyheter på prissidan, enligt Maeil Business i Sydkorea (den här gången via branschkällan @jukan05).

Den stora nyheten är att priserna väntas förbli oförändrade för Galaxy S26, i syfte att behålla konkurrenskraften. Tidigare rapporter har pekat på möjliga prishöjningar på grund av tullar, ökade tillverkningskostnader och valutafluktuationer.

Om priserna faktiskt blir lika innebär det att de tre nya telefonerna väntas kosta från 9 990 kronor för standardmodellen, 14 490 kronor för Plus-modellen, samt 17 990 kronor för Ultra-modellen – alltså samma startpriser som för modellerna som lanserades 2025.

Rapporten uppger dessutom att den här prisstabiliteten mellan 2025 och 2026 även kan gälla Samsungs vikbara telefoner senare under året, där uppföljare till både Samsung Galaxy Z Fold 7 och Samsung Galaxy Z Flip 7 väntas dyka upp.