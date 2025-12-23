Galaxy S26-serien kan presenteras i februari och börja säljas i mars

Galaxy S26-serien kan presenteras i februari

Telefonerna kan därefter släppas till försäljning i mars

Det har förekommit upprepade rykten om en försenad lansering

Det finns ännu en twist i den långdragna historien om ”när Samsung faktiskt lanserar Galaxy S26-serien?” – och nu verkar det som att telefonerna inte kommer att gå att köpa förrän en tid efter den stora lanseringen.

Enligt den välkända läckan @UniverseIce ska Galaxy S26-telefonerna presenteras under ett Galaxy Unpacked-event i februari, för att sedan börja säljas i mars. Inga ytterligare detaljer nämns, vilket innebär att glappet mellan presentation och säljstart kan vara så litet som en dag – eller så stort som 28 dagar.

Detta är senare på året än Galaxy S25-serien, som lanserades i januari 2025, men vi har räknat med en försening för 2026 års telefoner. En del av förklaringen sägs vara att Samsung har skrotat Galaxy S26 Edge-modellen och i stället valt att återinföra Galaxy S26+.

Det har även förekommit uppgifter om interna diskussioner inom Samsung kring vilken namngivning som ska användas, med återkommande spekulationer om en Pro-modell. I nuläget ser det dock ut som att namnen blir desamma som i år.

Snart – men inte riktigt än

My point is that the Galaxy S26 series will be unveiled at a Galaxy Unpacked event in February and go on sale in March. The long wait has begun.😃December 21, 2025

Det här är inte första gången vi hört att lanseringsdatum och säljstart för Galaxy S26 inte kommer att sammanfalla – ett tidigare rykte talade om en presentation i januari följt av leveranser i februari, vilket tyder på att Samsungs schema har förskjutits sedan dess.

Samsung brukar vanligtvis vara snabba med att göra sina telefoner tillgängliga direkt, eller kort efter presentation. Till exempel gick det ett par veckor mellan att Samsung Galaxy Z Fold 7 presenterades och att den började säljas, med förbokningar däremellan.

Allt pekar dock på att väntan blir längre den här gången, vilket kan spegla ett ganska rörigt år för Samsung när det gäller att få sina produkter på plats – och att avgöra om man ska lansera en efterföljare till Samsung Galaxy S25 Edge, som likt iPhone Air inte verkar ha blivit särskilt populär.

Som vanligt ser det ut som att de största uppgraderingarna blir exklusiva för Ultra-modellen i Galaxy S26-serien. Vi kan få se ett större batteri, en uppgraderad kamera samt den sedvanliga prestandaökningen från år till år.