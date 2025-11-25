Samsung Galaxy S26 Ultra kan få en batteriuppgradering enligt nytt rykte
Verkar dock inte bli någon större ökning.
Missa inte Black Week hos Amazon, med massor av suveräna deals på telefoner och andra teknikprylar.
Kolla in hela deras Black Friday-sortiment här.
- S26 Ultra kan få ett batteri på 5 200 mAh
- Det skulle vara en liten ökning jämfört med 2025-modellen
- En tidigare läcka sa att batterikapaciteten skulle vara oförändrad
Allt eftersom vi närmar oss 2026 får vi veta mer och mer om vad vi kan förvänta oss av Samsung Galaxy S26-serien, och det senaste ryktet pekar nu på en uppgradering av batterikapaciteten för den dyraste Ultra-modellen.
Enligt den rutinerade läckan Momentary Digital (via GSMArena) ser det ut som att Samsung Galaxy S26 Ultra kommer att lanseras med ett batteri på 5 200 mAh, vilket är en blygsam ökning jämfört med batteriet på 5 000 mAh i Galaxy S25 Ultra.
Faktum är att Samsung Galaxy S25 Ultra var den sjätte Ultra-telefonen i rad med samma batterikapacitet på 5 000 mAh, ända tillbaka till Galaxy S20 Ultra från 2020. Den ryktade ökningen är inte enorm, men det är i alla fall något.
Det har redan dykt upp flera läckor kring batterispecifikationen för Galaxy S26-serien, där standardmodellen också sägs få en liten kapacitetsökning nästa år – från 4 000 mAh i den nuvarande modellen till 4 300 mAh i nästa.
Ännu bättre batteritid
Vad detta faktiskt innebär för batteritiden återstår att se, men i teorin borde det innebära längre tid mellan laddningarna. Flera faktorer spelar förstås in där, inklusive hur energieffektiv skärmen och andra komponenter är.
I vårt test av Samsung Galaxy S25 Ultra konstaterade vi att batteriet kan räcka i flera dagar mellan laddningarna, medan Samsungs egen specifikation anger att du kan få upp till 31 timmars videouppspelning på en enda laddning.
En annan sak vi har hört om Ultra-modellen är att skärmkanterna ska krympa ytterligare, vilket skulle innebära att skärmen blir större. Vi kan komma att få se en skärm som är nästan 7 tum från hörn till hörn.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Som alltid med den här typen av rykten är ingenting bekräftat förrän Samsung själva gör det officiellt – vilket borde ske under de första två eller tre månaderna 2026. En tidigare läcka från augusti antydde att batterikapaciteten i Ultra-modellen återigen skulle ligga kvar på 5 000 mAh.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor