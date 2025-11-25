Samsung Galaxy S26 Ultra kan få en batteriuppgradering enligt nytt rykte

MISSA INTE Missa inte Black Week hos Amazon, med massor av suveräna deals på telefoner och andra teknikprylar.



Kolla in hela deras Black Friday-sortiment här.

S26 Ultra kan få ett batteri på 5 200 mAh

Det skulle vara en liten ökning jämfört med 2025-modellen

En tidigare läcka sa att batterikapaciteten skulle vara oförändrad

Allt eftersom vi närmar oss 2026 får vi veta mer och mer om vad vi kan förvänta oss av Samsung Galaxy S26-serien, och det senaste ryktet pekar nu på en uppgradering av batterikapaciteten för den dyraste Ultra-modellen.

Enligt den rutinerade läckan Momentary Digital (via GSMArena) ser det ut som att Samsung Galaxy S26 Ultra kommer att lanseras med ett batteri på 5 200 mAh, vilket är en blygsam ökning jämfört med batteriet på 5 000 mAh i Galaxy S25 Ultra.

Faktum är att Samsung Galaxy S25 Ultra var den sjätte Ultra-telefonen i rad med samma batterikapacitet på 5 000 mAh, ända tillbaka till Galaxy S20 Ultra från 2020. Den ryktade ökningen är inte enorm, men det är i alla fall något.

Det har redan dykt upp flera läckor kring batterispecifikationen för Galaxy S26-serien, där standardmodellen också sägs få en liten kapacitetsökning nästa år – från 4 000 mAh i den nuvarande modellen till 4 300 mAh i nästa.

Ännu bättre batteritid

Galaxy S25 Ultra, Plus och standardmodellen (från vänster till höger), (Image credit: Samsung)

Vad detta faktiskt innebär för batteritiden återstår att se, men i teorin borde det innebära längre tid mellan laddningarna. Flera faktorer spelar förstås in där, inklusive hur energieffektiv skärmen och andra komponenter är.

I vårt test av Samsung Galaxy S25 Ultra konstaterade vi att batteriet kan räcka i flera dagar mellan laddningarna, medan Samsungs egen specifikation anger att du kan få upp till 31 timmars videouppspelning på en enda laddning.

En annan sak vi har hört om Ultra-modellen är att skärmkanterna ska krympa ytterligare, vilket skulle innebära att skärmen blir större. Vi kan komma att få se en skärm som är nästan 7 tum från hörn till hörn.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Som alltid med den här typen av rykten är ingenting bekräftat förrän Samsung själva gör det officiellt – vilket borde ske under de första två eller tre månaderna 2026. En tidigare läcka från augusti antydde att batterikapaciteten i Ultra-modellen återigen skulle ligga kvar på 5 000 mAh.