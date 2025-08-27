Samsung Galaxy S26 Ultra kan få stora ändringar på kamerorna och designen – men en viktig specifikation kan saknas
Ny kameradesign och gammalt batteri?
- Kamerorna på baksidan kan sitta samlade i en kameramodul
- Kan vara nödvändigt på grund av uppgraderingar av huvud- och telefotokamerorna
- Batterikapaciteten kanske inte ökas
Samsung Galaxy S26 Ultra ser ut att bli en blandning av stora uppgraderingar och helt oförändrade specifikationer, om de senaste läckorna stämmer. Låt oss börja med de ryktade förbättringarna.
Enligt den sydkoreanska sajten Newsis (via SamMobile) kommer Galaxy S26 Ultra att få en kameramodul som där alla de enskilda linserna sitter samlade. Det är en kameradesign vi inte har sett på denna serie sedan Samsung Galaxy S21 Ultra, då efterföljande modeller haft fristående linser som sticker ut direkt ur bakstycket.
Enligt rapporten är övergången till en kamermodul på Galaxy S26 Ultra en nödvändig förändring för att kunna rymma uppgraderingar av telefonens huvud- och telefotokameror.
Källan specificerar inte exakt vilka uppgraderingar det handlar om, men vi har tidigare hört flera gånger att Galaxy S26 Ultras huvudkamera kan få en bredare bländare som släpper in mer ljus. Även telefotokameran kan få en bredare bländare, så det är sannolikt dessa förbättringar som avses här.
Dagens rapport anger inte heller vilken form kameramodulen kommer att få, så det är oklart om detta blir en återgång till designen från Galaxy S21 Ultra eller något helt nytt. Oavsett vilket borde det göra att telefonen ser väldigt annorlunda ut jämfört med Galaxy S25 Ultra på baksidan.
Ingen batteriförbättring
Nu till de mindre goda nyheterna – SamMobile har upptäckt en kinesisk certifiering för ett nytt Samsung-batteri som sajten tror är avsett för Galaxy S26 Ultra. Det har en kapacitet på 5 000 mAh, precis som batteriet i Galaxy S25 Ultra.
Det är visserligen inte litet, men det är en lägre kapacitet än många konkurrenters telefoner och det verkar som att Samsung är väldigt ovilliga att gå över denna nivå.
Ändå kan Galaxy S26 Ultra få bättre batteritid tack vare ett mer effektivt chipset och rapporter har även antytt att den kan erbjuda snabbare laddning på 65 W.
Vi förväntar oss inte att få se Samsung Galaxy S26 Ultra förrän i januari, så det finns gott om tid för fler läckor att dyka upp – och kanske motsäga de här.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.