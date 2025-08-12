Galaxy S26 Edge kan bli ännu tunnare med större batteri – låter för bra för att vara sant, men vi hoppas att det stämmer

Galaxy S26 Edge kan få en tunnare design och ett större batteri

Kända läckan Ice Universe antyder en tjocklek på 5,5 mm (ner från 5,8 mm) och en batterikapacitet på 4 200 mAh (upp från 3 900 mAh)

Ryktet ger ingen mer kontext eller förklaring, så ta det med en nypa salt

Galaxy S25 Edge väckte stor uppmärksamhet när den presenterades vid årets första Samsung Galaxy Unpacked-event, så pass mycket att den faktiska lanseringen den 30 maj nästan passerade utan större uppståndelse.

Med lanseringen av Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 i slutet av juli, kändes det som att den nya Edge-serien riskerade att hamna i skymundan.

Nu pekar dock ett nytt rykte på att Samsung är fast beslutna att fortsätta utveckla sin senaste flaggskeppsserie – och att Galaxy S26 Edge kan få uppgraderingar som sätter den i rampljuset igen.

Den välkända läckan Ice Universe (som numera går under namnet PhoneArt på X, delade ett kort inlägg den 6 augusti som helt enkelt löd: ”Galaxy S26 Edge 5.5mm 4200mAh.”

Den första siffran syftar troligen på telefonens tjocklek – Galaxy S25 Edge mäter 5,8 mm på sin tunnaste punkt och efter att själva ha hållit i telefonen kan vi intyga att den redan är otroligt imponerande att hålla i.

Med 5,5 mm skulle Galaxy S26 Edge vara tunnare än en utfälld Galaxy Z Fold 6, som är 5,6 mm i öppet läge. Det är imponerande, särskilt med tanke på att Galaxy Z Fold 6 har betydligt mer inre utrymme för sina komponenter.

Den andra siffran Ice Universe nämner gäller batterikapaciteten och om den stämmer skulle en ännu tunnare konstruktion bli ännu mer imponerande.

Galaxy S25 Edge har ett batteri på 3 900 mAh – vilket vi i vår fullständiga recension av Galaxy S25 Edge noterar är lågt för en modern flaggskeppstelefon, men förståeligt med tanke på den slimmade designen.

Galaxy S25 Edge är endast 5,8 mm vid sin tunnaste punkt. (Image credit: TechRadar)

Om Ice Universe har rätt (och han har en ganska pålitlig historik) innebär det att Samsung lyckats öka kapaciteten med nästan 8 % och samtidigt få plats med det nya batteriet i en mindre ram.

När Galaxy S25 Edge presenterades skrev vi att Samsungs nya slimmade flaggskepp kan bana väg för en helt ny gren av telefon-marknaden – så det här ryktet ger oss hopp om att den koreanska teknikjätten fortsätter ge den återupplivade Edge-serien sin fulla uppmärksamhet.

Faktum är att vi tror att Galaxy S26 Edge kan bli en av de bästa Samsung-telefonerna, eller till och med en av de bästa Android-telefonerna, om dessa uppgraderingar visar sig stämma.

Men det här inlägget från Ice Universe är långt ifrån det mest detaljerade vi sett, så det är nog bäst att vänta in fler uppgifter och rykten som kan styrka detta. Vi väntar oss i alla fall inga officiella besked om Galaxy S26 Edge förrän nästa år, så vi får helt enkelt vänta och se.