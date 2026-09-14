Jag gillar några av Samsungs innovationer i Galaxy S26 Ultra, men jag behåller min iPhone ändå – här är varför

När Samsung Galaxy S26 Ultra lanserades i slutet av februari var det första gången på flera år som jag verkligen kände mig exalterad inför en ny flaggskeppslansering, mycket tack vare ryktena om innovationer som Privacy Display inför den stora presentationen. När jag väl fick se telefonen i verkligheten verkade även funktionen Super Steady Horizontal Lock för videoinspelning vara en fantastisk idé.

Som någon som bytte från Android till iPhone för bara ett år sedan trodde jag faktiskt att Galaxy S26 Ultra skulle locka tillbaka mig, särskilt eftersom min iPhone 16 Pro Max nu är en generation äldre.

Mitt första intryck av Galaxy S26 Ultra var mycket positivt och de tidigare nämnda funktionerna levde upp till hypen enligt mig. Telefonen har dessutom imponerande specifikationer. Men i slutändan lyckades den ändå inte övertyga mig om att byta tillbaka till Android, eftersom några besvikelser gjorde att jag tappade intresset för Galaxy S26 Ultra.

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En AI-telefon? Nej tack

Samsung satsade hårt på att marknadsföra Galaxy S26 Ultra som en "AI-telefon" och det finns goda skäl till det. Super Steady-funktionen och den AI-drivna samtalsscreeningen var höjdpunkter för mig, men de flesta av AI-funktionerna kändes mest som nyheter för sakens skull och inte särskilt användbara.

"Now"-funktionerna fick stort utrymme under lanseringen, men ingen av dem visade sig vara särskilt användbar för mig. Widgeten Now Brief skulle sammanfatta hur min dag hade varit, men innehöll egentligen bara vädret, min kalender och rekommenderade YouTube-videor som redan låg i min "Titta senare"-lista.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Now Bar fungerar på ett liknande sätt som Dynamic Island på iPhone, men jag tyckte att den var mindre användbar. Dessutom visas den bara på hemskärmen, medan Dynamic Island alltid finns tillgänglig. Now Nudge kändes samtidigt mest som en glorifierad version av prediktiv text och det hjälper inte heller att funktionen bara fungerar med Samsung Keyboard – jag föredrar Gboard på Android-telefoner.

Galaxy S26 Ultra introducerade också ett AI-baserat bildredigeringsverktyg som heter Photo Assist, där du redigerar bilder med hjälp av textkommandon. Funktionen är användbar i teorin, men slutresultatet avslöjar ganska tydligt att AI:n har gjort det mesta av jobbet. Bildgeneratorn Creative Studio känns också mest som ännu en nyhetsfunktion och den producerar dessutom bilder med lägre kvalitet.

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Samsung har även integrerat Perplexity i röstassistenten Bixby, men för mig känns det mest som en kopia av den befintliga integrationen med Google Gemini, som jag redan använder och tycker räcker mer än väl för mina behov.

Den där kameramodulen – och det som saknas

Samsung lyfte också fram hur mycket tunnare och lättare Galaxy S26 Ultra är jämfört med föregångaren, men det har tyvärr resulterat i en betydligt större kameramodul.

Kameramodulen sticker ut så pass mycket att telefonen gungar ordentligt när den ligger på ett plant underlag – knappast den typ av rörelse jag vill se från en telefon i den här prisklassen. Så fort jag såg kameramodulen började jag leta efter ett mobilskal som var tillräckligt tjockt för att få telefonen att ligga lite stadigare. Det innebär samtidigt att jag skulle gömma det tunna chassit som Samsung är så stolt över i ett tjockt skal, vilket känns lite motsägelsefullt.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

På tal om mobilskal känns det inte heller riktigt lika bra att behöva använda ett skal med magneter för trådlös laddning jämfört med de inbyggda magneterna i iPhone och Googles Pixel-telefoner. Det hjälper inte heller att Galaxy S26 Ultras stora kameramodul gör att vissa tillbehör inte fäster ordentligt mot skalens magneter.

Galaxy S26 Ultra har dessutom gått tillbaka till aluminium efter att tidigare ha använt titan, där Samsung hänvisar till bättre värmehantering, ergonomi och lägre kostnader. Det är förståeligt, men jag har vant mig så mycket vid titanchassit i min iPhone att Galaxy S26 Ultra nu känns jämförelsevis billigare.

För mig är det fortfarande iOS… åtminstone än så länge

MagSafe är, enligt mig, en riktig game changer – och det handlar inte om snabbare trådlös laddning. Jag älskar hur det har förändrat sättet tillbehör fungerar tillsammans med iPhone. Jag slipper oroa mig för billiga plastfästen och stativ som skaver mot telefonen.

Min sista invändning är visserligen lite orättvis mot Galaxy S26 Ultra, men jag har investerat i andra Apple-produkter som en iPad, en Apple TV 4K och en Mac mini. Deras sömlösa integration med min iPhone var något jag verkligen saknade när jag tillfälligt bytte till Galaxy S26 Ultra. Jag äger dessutom ett par AirPods, några AirTags och till och med en MagSafe-plånbok med stöd för Hitta-nätverket, vilket gör att jag är ännu mer investerad i Apples ekosystem.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Med allt detta sagt kan mina åsikter om Galaxy S26 Ultra fortfarande förändras framöver – kanske levererar Samsung något riktigt banbrytande genom kommande mjukvaruuppdateringar? Samtidigt är iPhone 16 Pro Max också en äldre telefon vid det här laget.

Efter AI-överflödet i Galaxy S26 Ultra är jag faktiskt ganska glad över att Apple Intelligence dröjde så länge, eftersom min iPhone i princip är fri från generativ AI. Jag har inte ens Siri aktiverat och möjligheten att själv välja bort den är ett stort plus för mig. För alla mina AI-behov använder jag istället Gemini, vilket inte blir särskilt ofta – främst när jag gör research inför köp eller letar efter recept.

Även iPhone 16 Pro Max har en tydligt utstickande kameramodul, men dess design gör att telefonen inte gungar lika mycket när den ligger på ett bord. Mobilskalet jag använder bygger dessutom inte särskilt mycket på tjockleken samtidigt som det gör att telefonen ligger betydligt stadigare mot underlaget.

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