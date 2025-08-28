Samsung Galaxy S26 Ultra kan få store endringer i kameraer og design – men en viktig spesifikasjon kan mangle

Bakkameraene kan kombineres til én kameramodul.

Samsung Galaxy S26 Ultra ser ut til å bli en blanding av store oppgraderinger og helt uendrede spesifikasjoner, hvis de seneste lekkasjene er sanne. La oss starte med forbedringene det går rykter om.

Ifølge det sørkoreanske nettstedet Newsis (via SamMobile) vil Galaxy S26 Ultra få en kameramodul som har alle de individuelle linsene samlet. Det er et kameradesign vi ikke har sett på denne serien siden Samsung Galaxy S21 Ultra, ettersom påfølgende modeller hadde separate linser som stikker ut direkte fra baksiden.

Ifølge rapporten er overgangen til en kameramodul på Galaxy S26 Ultra en nødvendig endring for å imøtekomme oppgraderinger av telefonens hoved- og telefotokamera.

Kilden spesifiserer ikke nøyaktig hvilke oppgraderinger det er snakk om, men vi har tidligere hørt flere ganger at hovedkameraet på Galaxy S26 Ultra kan få en større blenderåpning som slipper inn mer lys. Telefotokameraet kan også få en større blenderåpning, så det er sannsynlig at det refereres til disse forbedringene.

Denne seneste meldingen spesifiserer heller ikke hvilken form kameramodulen vil få, så det er uklart om dette vil være en tilbakevending til designet fra Galaxy S21 Ultra eller noe helt nytt. Uansett burde det gjøre at telefonen ser veldig annerledes ut enn Galaxy S25 Ultra på baksiden.

Ingen batteriforbedring

Og nå til de mindre gode nyhetene – SamMobile har oppdaget en kinesisk sertifisering for et nytt Samsung-batteri som nettstedet mener er beregnet på Galaxy S26 Ultra. Det har en kapasitet på 5000 mAh, akkurat som batteriet i Galaxy S25 Ultra.

Det er absolutt ikke lite, men det er en lavere kapasitet enn mange konkurrerende telefoner, og det ser ut til at Samsung er svært motvillige til å gå over dette nivået.

Likevel kan Galaxy S26 Ultra få bedre batteritid takket være en mer effektiv prosessorbrikke, og rapporter har også antydet at den kan tilby raskere 65W-lading.

Vi venter ikke å se Samsung Galaxy S26 Ultra før i januar, så det er god tid til at flere lekkasjer dukker opp – og kanskje motsier disse.

