To viktige spesifikasjoner lekket for Galaxy S26 – og vi får kanskje endelig en batterioppgradering

VPN-deal Skaff deg NordVPN i dag med 76% rabatt - TechRadars topprangerte VPN-tjeneste holder deg trygg på nettet og hjelper deg med å fjerne blokkeringer av Netflix-biblioteker i andre land.

Flere detaljer om Galaxy S26 lekket

Rykter om 6,27-tommers skjerm og batteri på 4300 mAh

Telefonen kan lanseres i januar

Hvis Samsung holder seg til sin vanlige plan, får vi se en lansering av Galaxy S26-telefonene i januar 2026, og nå har vi fått lekket informasjon om to av de viktigste spesifikasjonene for basismodellen i serien.

Ifølge den velkjente lekkasjen Digital Chat Station (via Wccftech) vil standardmodellen av Galaxy S26 få en 6,27-tommers skjerm og et 4300 mAh batteri, som begge er forbedringer i forhold til den nåværende modellen.

Samsung Galaxy S25 tilbyr en 6,2-tommers skjerm og et 4000 mAh batteri, som også var de samme spesifikasjonene vi så i Galaxy S24 året før. Det er en stund siden, men det er fint å endelig se litt ekstra batterikapasitet i den billigste modellen.

Det er selvfølgelig vanskelig å si hvor stor forskjell en økning i batterikapasitet faktisk gjør på batteritiden, ettersom andre faktorer enn batteristørrelse også spiller inn, men det kan ikke skade.

Går Samsung over til Pro?

Galaxy S26 Pro 👀 • 6.27-inch display• 4300mAh batteryFinally the vanilla models gets the battery upgrade as Galaxy S25 has 4000mAh battery capacityAugust 16, 2025

Ryktet ble gjentatt av en annen etablert tipser, Tarun Vats, som la til navnet Samsung Galaxy S26 Pro. Det har tidligere blitt spekulert i at standardmodellen Galaxy S26 faktisk vil få Pro-betegnelsen neste år.

Nå som også andre lekkasjer som antyder at Galaxy S25 Plus blir den siste i akkurat den serien, kan vi se Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge og Galaxy S26 Ultra som Samsungs flaggskiptelefoner neste år.

Som vanlig er det Ultra-modellen som vil få de største oppgraderingene utover det de nåværende telefonene allerede tilbyr. Det har vært snakk om forbedringer av både kameraene og ladehastighetene for den dyreste modellen i serien.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi kommer garantert til å høre mer om alle tre modellene mellom nå og januar 2026, men i mellomtiden har vi Googles lansering av Pixel 10 denne uken – som nok en gang kan heve standarden for de beste Android-telefonene.