Samsung Galaxy S26 vaikuttaa saavan kaksi merkittävää parannusta

Mikäli takavuosien julkaisutahdista voidaan tehdä johtopäätöksiä, Samung julkaisee Galaxy S26 -puhelimensa tammikuussa 2026. Tuoreet vuodot antavat lisävaloa siitä, mitä vuodenvaihteessa on luvassa.
Digital Chat Station ja Wccftech kertovat Galaxy S26 -perusmallin sisältävän 6,27-tuumaisen näytön sekä 4 300 mAh akun. Nykyinen Samsung Galaxy S25 tarjoaa 6,2-tuumaisen näytön ja 4 000 mAh akun, joten kumpikin osa-alue vaikuttaa ottavan askeleen eteenpäin.
Se, miten iso vaikutus akkukapasiteetin kasvulla on arkikäyttöön, on vielä epäselvää. Virrankulutukseen nimittäin vaikuttavat monet eri asiat, mutta lähtökohtaisesti isompi akku on joka tapauksessa parannus nykytilanteeseen.
Nähdäänkö Pro-puhelin?
Galaxy S26 Pro 👀 • 6.27-inch display• 4300mAh batteryFinally the vanilla models gets the battery upgrade as Galaxy S25 has 4000mAh battery capacityAugust 16, 2025
Toinen niin ikään tunnettu tietolähde Tarun Vats vihjaa tammikuussa nähtävän ainakin nimensä puolesta kokonaan uusi puhelin: Samsung Galaxy S26 Pro. Väittämä ei tule täysin puskista, sillä mahdollinen Pro-malli on mainittu useammassa huhussa pitkin kesää.
Mikäli Pro-malli todella nähdään, tarkoittanee se Samsung Galaxy S25 Plussan jäävän viimeiseksi Plus-malliksi. Jos huhu pitää paikkansa, ensi vuoden mallisto koostunee Android-puhelimista Galaxy S26, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge sekä the Galaxy S26 Ultra.
Samsung satsannee tänäkin vuonna ennen kaikkea Ultra-mallin uudistuksiin. Aiemmat huhut ovat povanneet lippulaivamalliin uudistunutta kameraa sekä vikkelämpää latausnopeutta.
Tulevista Samsung-puhelimista kuultaneen lisää syksyn aikana, mutta sitä odotellessa katseet kannattaa kääntää tämän viikon Google Pixel 10 -julkaisutilaisuuteen, jossa nähdään todennäköinen haastaja tämän hetken parhaille Android-puhelimille.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
