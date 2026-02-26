"Kokonaisuus tuntuu olevan kilpailijoitaan edellä" — Samsung Galaxy S26 -malliston AI-työkalut tarjoavat käyttäjälle valinnanvaraa

Samsung esitteli helmikuun Galaxy Unpacked 2026 -tilaisuudessa uusia laitteitaan. Näiden joukosta huomio kiinnittyi erityisesti uusiin Galaxy S26 -lippulaivapuhelimiin, joita TechRadarin toimitus pääsi hypistelemään.

TechRadar Podcastin tuorein jakso on kuunneltavissa Spotifyssä sekä YouTubessa. Siinä toimittajat Daniel Rotar (ZONEofTECH) sekä Hayleigh Chamberlain (HaylsWorld) hyppäävät mukaan keskustelemaan ensivaikutelmistaan, jotka ovat erittäin positiiviset.

EXCLUSIVE Samsung S26 series hands-on - is this the ultimate Android?(ft. HaylsWorld and ZoneofTech) - YouTube Watch On

Despite some minor reservations about camera quality, Samsung’s next smartphone lineup brings some much-needed upgrades. It embraces a refined design with softer edges, a departure from the sharpness of previous series, and is the thinnest smartphone out there (0.3mm less than the iPhone 17) — but nothing stands out more than the Galaxy S26’s huge AI wins, which Apple should watch and learn from.

"Muut valmistajat ovat luvanneet valtavia AI-parannuksia ilman konkreettisia tuloksia, joten toivottavasti Samsung pystyy parempaan"

Kun puheeksi nousee Galaxy S26:n AI-ekosysteemi, kiinnittyy huomio erityisesti käyttömukavuuteen sekä yksinkertaisuuteen. Samsung on tavoitellut paitsi aiempien tekoälytoimintojen hiomista mutta myös uusien ominaisuuksien esittelemistä.

"Mielestäni tekoälyn suhteen [ihmiset] haluavat sen auttavan heitä jokapäiväisessä elämässään", toteaa Chamberlain.

Tässä huomio kiinnittyy erityisesti tekoälyagenttiin, joka on tosin saatavissa tällä hetkellä ainoastaan Yhdysvalloissa sekä Etelä-Koreassa. Vaikka sen levinneisyydessä on yhä työstettävää, vaikuttaa Samsung ottaneen askeleita oikeaan suuntaan. Uusi ratkaisu poistaa turhia lisäkilkkeitä ja keskittää toiminnot yhdeksi käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi.

"Luulen, että tulevaisuus on sitä, että voit käskeä puhelinta tekemään tiettyjä toimintoja, ja sitten puhelin tekee ne", toteaa Rotar.

Bixbyn uudet päivitykset heijastavat tätä. Voit esimerkiksi muuttaa tiettyjä puhelimen asetuksia suoraan chatbotista ilman, että sinun tarvitsee manuaalisesti käydä läpi eri vaiheita Asetukset-valikossa.

Galaxy S26 -mallisto ei rajoitu vain yhteen tekoälyavustajaan. Samsung on integroinut Geminin ja Perplexityn osaksi ekosysteemiään, mikä antaa mahdollisuuden pysyä halutussa chatbotissa ja saada se toimimaan itse puhelimesi järjestelmän kanssa kolmannen osapuolen sovelluksien sijaan.

Ratkaisu alleviivaa Samsungin halua tarjota valinnanvapaus käyttäjälle. Tekoälypalvelujen integrointi avaa ovia käyttäjille, joilla on erityistarpeita. Kolikolla on silti kääntöpuolensa: useiden erilaisten tekoälyratkaisujen esittäminen voi tuntua pelottavalta, mutta se voi tasoittaa tietä yksittäiselle tekoälymallille, joka ohjaa sinut Geminiin, Perplexityyn ja muualle riippuen siitä, mitä haluat sen tekevän.

Tämä massaintegraatio tekee kuitenkin yhden asian, jota muut valmistajat eivät ole ainakaan vielä saavuttaneet: se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden valita, mikä tekoäly toimii heille parhaiten laajasta tekoälymallien joukosta.