Samsung Galaxy Z Fold 8 ja Z Flip 8 saattavat keventyä edeltäjistään merkittävästi
Myös akkuparannuksia povataan vuodelle 2026
- Tuoreita huhuja Samsungin tulevista taittuvista puhelimista
- Z Fold 8 ja Z Flip 8 saattavat keventyä nykymalleihin nähden
- Galaxy Z Fold 8 vaikuttaa saavan isomman akun
Samsungin huhuillaan etsivän uusia ässiä hihasta taitettavien puhelimiensa muotoilun keventämiseksi. Tuoreiden paljastusten mukaan sekä Galaxy Z Fold 8 että Galaxy Z Flip 8 olisivat saapumassa tulevana kesänä myyntiin edeltäjiään kevyempinä sekä isommalla akulla varustettuna.
Väitteiden takana ovat Maeil Business ja SamMobile. Heidän mukaan Galaxy Z Fold 8 painaa vain 200 grammaa, mikä olisi selvästi vähemmän kuin 215-grammainen nykymalli Samsung Galaxy Z Fold 7.
Galaxy Z Flip 8 taasen höylää lähteen mukaan 38 grammaa pois nykymallista, mikä tarkoittaisi 150 gramman kokonaispainoa. Kun jo nykyinen Samsung Galaxy Z Flip 7 on todella kevyt ja ohut, olisi tämä toteutuessaan pienimuotoinen ihmeteko.
Samainen taho myös toistaa aiemminkin povatun väitteen hintojen jäädyttämisestä. Vaikka inflaatio sekä komponenttien hinnat ovat nousussa, Samsung pyrkii pitämään taittuvien puhelimiensa hinnat ennallaan.
Isompi akku
Jos Maeil Businessin tietoja on uskominen, Galaxy Z Fold 8 on kasvattamassa edeltäjänsä 4 400 mAh akun aina 5 000 milliampeeriin. Muutos olisi positiivinen yllätys, sillä Fold 7:n akkukapasiteetti on identtinen edeltävän Galaxy Z Fold 6:n kanssa.
Mikäli Samsung onnistuu todella keventämään puhelimiaan sekä kasvattamaan akkujaan, saattavat vuoden 2026 parhaat taitettavat puhelimet olla monien silmissä erittäin kiinnostavia. Huhujen mukaan Samsung on myös tuomassa S Pen -tuen takaisin, jotta mallit pystyvät vastaamaan huhutun iPhone Foldin asettamaan haasteeseen.
Kuten aina, tälläkin kertaa huhuihin on syytä suhtautua sopivalla varauksella. Niin ikään tunnettu lähde @UniverseIce esimerkiksi väittää Galaxy Z Flip 8:n painon olevan 150 gramman sijasta 180 grammaa, mikä tuntuu realistisemmalta.
Samaisessa yhteydessä myös mainittiin helmikuulle povattu Samsung Galaxy S26, jossa saatetaan nähdä isompi 4 300 mAh akku, uudistunut kamera sekä parantunut yksityisyydensuoja.
