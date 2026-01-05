Samsung Galaxy Z Fold 8 och Z Flip 8 kan bli lättare än någonsin och större batterikapacitet ryktas

Fler rykten kring Samsungs kommande vikbara telefoner har dykt upp

Z Fold 8 och Z Flip 8 kan bli lättare än nuvarande modeller

Ett större batteri kan också dyka upp i Galaxy Z Fold 8

Det verkar som att Samsung försöker lyckas med den svåra uppgiften att göra sina vikbara telefoner lättare samtidigt som batterikapaciteten ökar – förbättringar som kan komma med Galaxy Z Fold 8 och Galaxy Z Flip 8, som väntas dyka upp runt mitten av året.

Uppgifterna kommer från den sydkoreanska sajten Maeil Business (via SamMobile), och enligt rapporten kommer Galaxy Z Fold 8 att väga endast 200 gram. Det är en minskning från de 215 gram som Samsung Galaxy Z Fold 7 väger.

När det gäller Galaxy Z Flip 8 sägs den tappa hela 38 gram och landa på 150 gram. Med tanke på att Samsung Galaxy Z Flip 7 redan är väldigt tunn och lätt vore det en imponerande bedrift om Samsung lyckas med detta.

Samma artikel nämner också det ryktade prisstoppet för Samsungs flaggskeppstelefoner från 2026 som vi redan har skrivit om. Det verkar som att Samsung kommer att göra sitt yttersta för att inte höja priserna på sina enheter, trots ökande kostnader för komponenter och tillverkning.

Större batteri också

Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

En annan prognos från samma Maeil Business-rapport är att Galaxy Z Fold 8 kan få ett batterilyft till 5 000 mAh, upp från 4 400 mAh i Galaxy Z Fold 7, som hade samma batterikapacitet som sin föregångare.

En lättare ram och ett större batteri är en tuff kombination, men om Samsung lyckas vore det mycket välkommet. Vi har också hört att stöd för S Pen kan återvända till Samsungs vikbara telefoner i år för att bättre kunna konkurrera med den ryktade iPhone Fold.

Som alltid när det gäller spekulationer och rykten är det bäst att ta informationen med en eller två nypor salt. Den välkända läckan @UniverseIce har föreslagit att den minskade vikten för Galaxy Z Flip 8 snarare landar på 180 gram än 150 gram, vilket låter mer realistiskt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Samma artikel ger oss också några ledtrådar om Galaxy S26 som väntas i februari – den ska enligt uppgifterna få ett större batteri på 4 300 mAh, upp från 4 000 mAh, samt erbjuda nya kamera- och integritetsfunktioner.