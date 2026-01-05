Samsung Galaxy Z Fold 8 og Z Flip 8 kan bli lettere enn noensinne – og det går rykter om større batterikapasitet

Det går flere rykter rundt Samsungs neste brettbare enheter

Z Fold 8 og Z Flip 8 kan bli lettere enn nåværende modeller

Et større batteri kan også dukke opp i Galaxy Z Fold 8

Samsung prøver angivelig å gjennomføre det ganske smarte trikset med å gjøre de brettbare telefonene lettere, samtidig som de øker batterikapasiteten – forbedringer som kan komme med Galaxy Z Fold 8 og Galaxy Z Flip 8, som forventes å lanseres rundt midten av året.

Dette kommer fra det sørkoreanske nyhetssiden Maeil Business (via SamMobile), og ifølge rapporten vil Galaxy Z Fold 8 tippe vektskålen på bare 200 gram. Det er ned fra de 215 grammene som Samsung Galaxy Z Fold 7 veier.

Når det gjelder Galaxy Z Flip 8, vil den gå ned 38 gram for å komme ned til 150 gram. Med tanke på at Samsung Galaxy Z Flip 7 allerede er veldig tynn og lett, ville det være en ganske stor bragd om Samsung klarte dette.

Den samme artikkelen nevner også det ryktede prisfryset for Samsungs flaggskiptelefoner i 2026 som vi allerede har skrevet om. Det ser ut til at Samsung kommer til å gjøre sitt beste for ikke å heve prisene på enhetene sine, til tross for de økende kostnadene for deler og produksjon.

Og et større batteri

En annen spådom fra denne Maeil Business-artikkelen er at Galaxy Z Fold 8 er i kø for å få en batterikapasitetsøkning: opptil 5000 mAh, opp fra 4400 mAh på Galaxy Z Fold 7 (som hadde samme batterikapasitet som forgjengeren).

En lettere ramme og et større batteri? Det er en krevende oppgave, men hvis Samsung klarer det, ville det være veldig velkomment. Vi har også hørt at S Pen-støtte kan komme tilbake for Samsung foldbare enheter i år, for å bidra til å konkurrere med den ryktede iPhone Fold.

Som alltid med spekulasjoner og rykter, er det lurt å legge til en klype salt. Den kjente tipseren @UniverseIce har antydet at den reduserte vekten til Galaxy Z Flip 8 vil være 180 gram i stedet for 150 gram, noe som virker mer realistisk.

Den samme artikkelen gir oss også noen tips om Galaxy S26, som ventes i februar – den vil visstnok komme med et større batteri på 4300 mAh (opp fra 4000 mAh), og også skilte med nye kamera- og personvernfunksjoner.