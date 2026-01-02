El Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Z Flip 8 podrían ser más ligeros que nunca, y también se rumorea que tendrán baterías de mayor capacidad
Mejoras para 2026
- Hay más rumores sobre los próximos dispositivos plegables de Samsung.
- El Z Fold 8 y el Z Flip 8 podrían ser más ligeros que los modelos actuales.
- El Galaxy Z Fold 8 también podría incorporar una batería más grande.
¿Se puede hacer un smartphone plegable más ligero y al mismo tiempo aumentar la capacidad de la batería? Samsung no solo piensa que sí, sino que ya trabaja para lograr esta hazaña con el Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8, los cuales se espera que lleguen a mediados de año.
Esta información proviene del medio surcoreano Maeil Business (a través de SamMobile) y, según el informe, el Galaxy Z Fold 8 pesará solo 200 gramos. Eso supone una reducción con respecto a los 215 gramos que pesa el Samsung Galaxy Z Fold 7.
En cuanto al Galaxy Z Flip 8, perderá 38 gramos hasta llegar a los 150 gramos. Teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy Z Flip 7 ya es muy delgado y ligero, sería toda una hazaña que Samsung lograra esto.
El mismo artículo también menciona la supuesta congelación de precios de los teléfonos insignia de Samsung para 2026, sobre la que ya hemos escrito. Parece que Samsung va a hacer todo lo posible por no subir los precios de sus dispositivos, a pesar del aumento de los costos de las piezas y la fabricación.
Una batería más grande también
Otra predicción de este informe de Maeil Business es que el Galaxy Z Fold 8 está a punto de recibir un aumento en la capacidad de la batería: hasta 5,000 mAh, frente a los 4,400 mAh del Galaxy Z Fold 7 (que tenía la misma capacidad de batería que su predecesor).
¿Un marco más ligero y una batería más grande? Es una tarea difícil, pero si Samsung lo consigue, sería muy bienvenido. También hemos oído que la compatibilidad con el S Pen podría volver a los dispositivos plegables de Samsung este año, para ayudar a competir con el rumoreado iPhone Fold.
Como siempre con las especulaciones y los rumores, es aconsejable tomarlos con cautela. El conocido informante @UniverseIce ha sugerido que la reducción de peso del Galaxy Z Flip 8 será de 180 gramos en lugar de 150 gramos, lo que parece más realista.
El mismo artículo también nos da algunas pistas sobre el Galaxy S26, que saldrá en febrero: al parecer, vendrá con una batería más grande de 4300 mAh (en lugar de 4000 mAh) y contará con nuevas funciones de cámara y privacidad.
