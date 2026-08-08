Samsung afirma que el diseño más ancho del Galaxy Z Fold 8 es "el nuevo estándar para ver contenido", pero ¿es realmente mejor que el Z Fold 8 Ultra? Probé Netflix, YouTube e Instagram en ambos teléfonos para averiguarlo

El Samsung Galaxy Z Fold 8 es más pequeño, más barato y tiene menos cámaras que el Galaxy Z Fold 8 Ultra, pero podría terminar siendo el plegable Galaxy más popular hasta la fecha.

¿Por qué? Porque su pantalla interna de 7.6 pulgadas tiene una relación de aspecto de 4:3, que supuestamente es «el nuevo estándar para ver contenido», como nos dijo Samsung en una entrevista — y si hay algo de lo que la mayoría de nosotros no nos cansamos en 2026, es el contenido.

El Galaxy Z Fold 8 Ultra, por su parte, cuenta con una pantalla interna de 8 pulgadas con una relación de aspecto de 10:9, lo cual es ideal para hojas de cálculo y multitarea, pero no tan adecuado para películas y videos de YouTube.

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¿No me crees (o no le crees a Samsung)? Comparé la experiencia de ver Netflix, YouTube y desplazarse por Instagram Reels en el Galaxy Z Fold 8 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra —tanto en orientación vertical como horizontal, cuando fue posible— para ayudarte a visualizar las diferencias de relación de aspecto entre estos dos dispositivos.

Echa un vistazo a las comparaciones lado a lado para cada plataforma a continuación y cuéntame en la sección de comentarios qué teléfono preferirías usar para ver videos. También he incluido un resumen de las especificaciones de tamaño de cada modelo para dar más contexto.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Dimensiones (desplegado): 158.4 x 143.2 x 4.1mm 161.4 x 123.9 x 4.5mm Dimensiones (plegado): 158.4 x 72.8 x 8.9mm 81.9 x 123.9 x 9.7mm Display (desplegado): 8 inches, 10:9 7.6 inches, 4:3 Display (plegado): 6.5 inches, 21:9 5.5 inches. 16:10

Netflix

Z Fold 8 (10:16) / Z Fold 8 Ultra (9:21)

(Image credit: Future / Netflix / Studio Ghibli)

Z Fold 8 (4:3) vs Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future / Netflix / Studio Ghibli)

Z Fold 8 (4:3) / Z Fold 8 Ultra (10:9)

(Image credit: Future / Netflix / Studio Ghibli)

Z Fold 8 (3:4) / Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future / Netflix / Studio Ghibli)

YouTube

Z Fold 8 (16:10) / Z Fold 8 Ultra (21:9)

With either phone in this orientation, expanding the YouTube video automatically switches the orientation to landscape (see the next photo) (Image credit: Future / Warner Bros. Pictures)

Z Fold 8 (10:16) / Z Fold 8 Ultra (9:21)

(Image credit: Future / Warner Bros. Pictures)

Z Fold 8 (4:3) vs Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future / Warner Bros. Pictures)

Z Fold 8 (4:3) / Z Fold 8 Ultra (10:9)

(Image credit: Future / Warner Bros. Pictures)

Z Fold 8 (3:4) / Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future / Warner Bros. Pictures)

Instagram Reels

Z Fold 8 (16:10) / Z Fold 8 Ultra (21:9)

(Image credit: Future)

Z Fold 8 (4:3) vs Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future)

Z Fold 8 (4:3) / Z Fold 8 Ultra (10:9)

(Image credit: Future)

Z Fold 8 (3:4) / Z Fold 8 Ultra (9:10)

(Image credit: Future)

Verdict

Para Netflix y YouTube, el Galaxy Z Fold 8 ofrece una experiencia de visualización más limpia que el Galaxy Z Fold 8 Ultra en todas las orientaciones, excepto en 3:4.

El tamaño real del video en cada comparación es exactamente el mismo en ambos teléfonos, pero las barras negras (o espacios vacíos) en la parte superior e inferior son notablemente más estrechas en el Galaxy Z Fold 8 que en el Galaxy Z Fold 8 Ultra. Además, no aparece el incómodo efecto de pillarboxing (es decir, barras negras a los lados del video) cuando se utiliza el Galaxy Z Fold 8 en formato 10:16.

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Por supuesto, si utilizas el Galaxy Z Fold 8 en formato 3:4, las barras negras son mucho más grandes que las del Galaxy Z Fold 8 Ultra, pero no espero que muchas personas elijan esta orientación para ver contenido en video (solo la incluí como referencia adicional). La propia Samsung reconoce que el formato 3:4 es “más natural para leer libros electrónicos o navegar por la web”, lo que le da al modelo más compacto otra ventaja frente al dispositivo más costoso.

La experiencia al ver Instagram Reels es bastante similar en ambos teléfonos, pero considerando que el Galaxy Z Fold 8 tiene un peso menor (201 g frente a 215 g), también le daría la ventaja en este apartado.

Así que ahí lo tienes: si ver videos y desplazarte por redes sociales es tu prioridad, el Galaxy Z Fold 8 es una mejor compra que el Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Por supuesto, ambos teléfonos ofrecen mucho más que sus respectivas pantallas; por ejemplo, el Galaxy Z Fold 8 Ultra cuenta con mejores cámaras. Por ello, no recomendaría elegir uno sobre el otro sin antes revisar nuestra comparación completa entre el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra y el Galaxy Z Fold 8.

Nota adicional: No es posible ver videos en formato 16:10 (Z Fold 8) o 21:9 (Z Fold 8 Ultra) en Netflix, ni videos en formato 10:16 (Z Fold 8) o 9:21 (Z Fold 8 Ultra) en Instagram. Por esa razón, esas opciones no aparecen en la comparación anterior.

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