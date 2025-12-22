En ny lekkasje av Samsung Galaxy Z Flip 8 kan ha avslørt brikken den skal kjøre på

Galaxy Z Flip 8 kan ha Exynos 2600

Samsungs Exynos 2500 driver Galaxy Z Flip 7

Telefonen kan dukke opp i midten av 2026

Hvis du tar en titt på listen vår over de beste brettbare telefonene, vil du se at Samsung er godt representert, og en ny lekkasje kan ha gitt oss et godt hint om hva du kan forvente av en kommende brettbar Samsung-telefon som skal lanseres midt i neste år.

Den brettbare telefonen er Samsung Galaxy Z Flip 8, og ifølge den sørkoreanske avisen The Bell (via 9to5Google) er telefonen satt til å satse fullt på Samsung Exynos 2600-prosessoren som nylig er blitt offisiell.

Hvis det viser seg å være tilfelle, vil den brettbare telefonen følge i tråd med forgjengeren, Samsung Galaxy Z Flip 7: den telefonen brukte utelukkende Exynos 2500-brikken, selv om alle Galaxy S25-telefonene fra tidligere i år (og faktisk Galaxy Z Fold 7) gikk med Qualcomm Snapdragon-brikke i stedet.

Å satse på Exynos vil garantert spare Samsung penger: Exynos 2600 er den første mobile brikken som er bygget med en 2-nanometerprosess, noe som betyr høyere transistortetthet, bedre ytelse og forbedret effektivitet. Grafikk og AI-funksjoner er også blitt oppgradert sammenlignet med forrige generasjon.

Exynos-spørsmålet

Hvert år lurer vi på hvor mange telefoner som kommer til å få Exynos-prosessorer. Qualcomm Snapdragon-brikkene som Samsung også bruker er dyrere for produsenten å kjøpe inn, men anses generelt for å være overlegne når det gjelder ytelse – selv om det kan endre seg fra år til år.

I fjor gikk det rykter om at problemer med Exynos 2500-produksjonen var grunnen til at den i stor grad ble oversett inntil Galaxy Z Flip 7 kom i juli 2025. Brikken fant også veien inn i Samsung Galaxy Z Flip 7 FE som ble lansert samtidig, og tilbød brukerne en brettbar enhet til en billigere pris.

I hvert fall på papiret ser Exynos 2600 ut som et imponerende stykke silisium, og det forventes at den vil spille en større rolle enn Exynos 2500 gjorde. Det ser ut til å dukke opp i Galaxy S26+ i minst noen regioner.

Ettersom det verserer rykter om at Galaxy S26-serien kan lanseres senere på året enn Galaxy S25-telefonene gjorde før dem, må vi kanskje vente litt lenger for å finne ut hva Samsung har bestemt seg for – og vi vil selvfølgelig gi deg beskjed så snart det er offisielt.

