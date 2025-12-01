Flere spesifikasjoner for Samsung Galaxy S26 avslørt og lanseringen kan skje snart

Fullstendige spesifikasjoner for Galaxy S26-serien er blitt lekket

Det ser ut til at det bare blir mindre oppgraderinger

Telefonene er også blitt observert under testing

Vi nærmer oss raskt 2026, og i løpet av de første månedene av neste år forventes Samsung Galaxy S26-modellene offisielt avduket. Takket være to nye lekkasjer vet vi nå mye mer om hva som kan være i vente.

Den første lekkasjen kommer fra den kjente lekkeren UniverseIce, som har delt ikke bare ett, men to innlegg med spesifikasjonslister som angivelig viser alle viktige detaljer om Galaxy S26, Galaxy S26 Plus og Galaxy S26 Ultra. Det er imidlertid ingen Galaxy S26 Edge i informasjonen.

Som forventet ser vi et løft når det gjelder prosessor, til Snapdragon 8 Elite Gen 5 eller Samsungs egen Exynos 2600 avhengig av modell. Utover det ser det imidlertid ikke ut til å bli mange store oppgraderinger.

Standardmodellen Galaxy S26 sies å få en litt større skjerm, fra 6,2 til 6,3 tommer, og batterikapasiteten sies å øke fra 4000 mAh til 4300 mAh. Kameraer, mengde RAM, maksimal lagringsplass og ladehastigheter ser imidlertid ut til å være uendret.

Lansering like om hjørnet?

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOzNovember 29, 2025

Når det gjelder Galaxy S26 Plus, ser den ifølge lekkasjen nesten identisk ut med Galaxy S25 Plus. Faktisk er den eneste forskjellen vi kan se, bortsett fra brikken, en liten vektøkning fra 190 gram til 194 gram.

Galaxy S26 Ultra tilbyr også stort sett kjente spesifikasjoner. Det ryktes imidlertid at 10 MP-telefotokameraet skal få en større sensor, mens kablet lading forventes å øke fra 45 W til 60 W. Den skal også være litt tynnere.

Noen Samsung-fans vil bli skuffet over at det er så få endringer foran 2026, noe selskapet også har blitt kritisert for tidligere, spesielt sammenlignet med hvordan Apple utvikler sine nyeste iPhone-modeller.

Den andre lekkasjen kommer fra theonecid, som hevder at Galaxy S26 har blitt oppdaget på en testserver der den kjører One UI 8.5. Dette kan tyde på at en lansering så tidlig som i januar er mulig, selv om det fortsatt råder en viss usikkerhet om nøyaktig når telefonene faktisk vil bli avduket.