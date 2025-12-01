Fler specifikationer för Samsung Galaxy S26 har avslöjats och lanseringen kan vara nära

Fullständiga specifikationer för Galaxy S26-serien har läckt ut

Verkar bara bli mindre uppgraderingar

Mobilerna ska även ha setts under tester

Vi närmar oss snabbt 2026 och under de första månaderna nästa år väntas Samsung Galaxy S26-modellerna visas upp officiellt. Tack vare två nya läckor vet vi nu betydligt mer om vad som kan vara på gång.

Den första läckan kommer från den välkända läckan UniverseIce, som har delat inte bara ett, utan två inlägg med specifikationslistor som påstås visa alla viktiga detaljer kring Galaxy S26, Galaxy S26 Plus och Galaxy S26 Ultra. Däremot syns ingen Galaxy S26 Edge i informationen.

Som väntat ser vi ett lyft när det gäller processor, till Snapdragon 8 Elite Gen 5 eller Samsungs egen Exynos 2600 beroende på modell. Utöver det verkar det dock inte handla om särskilt många stora uppgraderingar.

Standardmodellen Galaxy S26 uppges få en något större skärm, från 6,2 till 6,3 tum, och batterikapaciteten sägs öka från 4 000 mAh till 4 300 mAh. Däremot ser kameror, mängden RAM-minne, maximal lagring och laddningshastigheter ut att vara oförändrade.

Lansering runt hörnet?

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOzNovember 29, 2025

När det gäller Galaxy S26 Plus ser den enligt läckan nästan identisk ut med Galaxy S25 Plus. Faktiskt är den enda skillnaden vi kan se, utöver chippet, en liten viktökning från 190 gram till 194 gram.

Galaxy S26 Ultra bjuder också mest på välbekanta specifikationer. Däremot ryktas den 10 MP-telekameran få en större sensor, samtidigt som den trådbundna laddningen ska öka från 45 W till 60 W. Den sägs även bli aningen tunnare.

Vissa Samsung-fans lär bli besvikna över att det sker så små förändringar inför 2026, något företaget även kritiserats för tidigare, speciellt i jämförelse med hur Apple utvecklar sina senaste iPhone-modeller.

Den andra läckan kommer från theonecid, som hävdar att Galaxy S26 har upptäckts på en testserver där den kör One UI 8.5. Det kan tyda på att en lansering redan i januari är möjlig, även om det fortfarande råder viss osäkerhet kring exakt när mobilerna faktiskt visas upp.