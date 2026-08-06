Samsungs billiga utmanare till Fitbit Air har läckt igen, men vi har fortfarande fler frågor än svar

Samsung Galaxy Fit 4 har dykt upp i dokument från den amerikanska certifieringsmyndigheten FCC

Dokumenten tyder på att den får en skärm – till skillnad från Fitbit Air

Däremot avslöjar läckan väldigt få andra detaljer

Fitbit Air har visat att man inte behöver betala en förmögenhet för att få en riktigt bra aktivitetsklocka. Nu ser det ut som att Samsung vill ge sig in i samma segment med ett eget alternativ. Och i takt med att fler uppgifter läcker får vi en allt tydligare bild av den kommande enheten, även om många frågor fortfarande saknar svar.

Nya dokument från den amerikanska certifieringsmyndigheten FCC, som uppmärksammats av Gadgets & Wearables, avslöjar flera detaljer om den länge ryktade Samsung Galaxy Fit 4. Där finns bland annat information om vad vi kan förvänta oss, men också ledtrådar om vad enheten sannolikt inte kommer att erbjuda.

En av de mest intressanta uppgifterna är att Galaxy Fit 4 verkar få en skärm. I FCC-dokumenten finns illustrationer av en enhet som påminner mycket om Samsung Galaxy Fit 3, som också hade en display. Det skulle bli en tydlig skillnad mot Fitbit Air, som saknar skärm helt.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Dokumenten bekräftar också att Galaxy Fit 4 får stöd för Bluetooth 5.4, vilket är en mindre uppgradering från Bluetooth 5.3 i Galaxy Fit 3. Precis som föregångaren ser den dessutom ut att få en sidoknapp och optiska sensorer på undersidan.

Fortfarande många frågor

(Image credit: Lauren Scott)

Samsung Galaxy Fit 3 är en av de bästa billiga aktivitetsklockorna vi har testat och passar utmärkt för den som vill ha något billigt. Men om Samsung inte verkar spara pengar genom att ta bort skärmen, hur ska företaget då lyckas hålla priset nere? Det är en av de stora frågorna som FCC-dokumenten lämnar obesvarad.

Med tanke på hur lik Galaxy Fit 4 ser ut jämfört med Fit 3 finns det en god chans att Samsung fortsätter att utelämna funktioner som inbyggd GPS. Om så blir fallet är den sannolikt inte det bästa valet för löpare som vill registrera sina träningspass utan telefon. Men än så länge är det bara spekulationer.

Det finns dessutom flera andra frågetecken. Dokumenten nämner exempelvis batteritester, men avslöjar inte batteriets kapacitet. Galaxy Fit 3 hade ett batteri på 208 mAh, vilket i våra tester räckte i omkring 10 dagar på en laddning. Om det förändras i Galaxy Fit 4 vet vi ännu inte.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Om något väcker FCC-dokumenten faktiskt fler frågor än de besvarar. Där framgår att exempelvis produktbilder och snabbstartsguiden kommer att hållas hemliga fram till 31 januari 2027, men det betyder inte nödvändigtvis att produkten lanseras först då.

Vi räknar snarare med att Samsung presenterar Galaxy Fit 4 betydligt tidigare. Fram till dess lär dock den här mystiska aktivitetsklockan fortsätta att hålla de flesta av sina hemligheter för sig själv.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.