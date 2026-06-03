Fitnessarmband är tillbaka – tätt efter Google Fitbit Air ryktas Samsung lansera ett nytt Galaxy Fit

Samsung kan utveckla Galaxy Fit 4 för en lansering under 2026

Den kommer inte att visas upp under Galaxy Unpacked 2026, utan väntas istället börja säljas i september

Vi vet ännu inte vad den kommer att kosta eller vilka nya funktioner den får, men Samsung kan ge den GPS

Prisvärda fitnessarmband blir allt populärare och Samsung kan vara på väg att lansera nästa modell i Galaxy Fit-serien, precis efter att Google presenterat sin budgetvänliga Google Fitbit Air.

SamMobile rapporterade först om ryktet och uppger att sajten fått information om att Samsung för närvarande utvecklar nästa generations modell i sitt sortiment av prisvärda wearables, med en lansering planerad senare i år. Det skulle bli den första Galaxy Fit-modellen sedan Galaxy Fit 3 från 2024.

Fit 3 tog sig in på vår topplista över de bästa fitnessarmbanden och det är lätt att förstå varför. Det är ett starkt alternativ för nybörjare som vill ha en enkel enhet med tillräckligt många funktioner för hälsomätning.

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Den ursprungliga rapporten hävdar att Galaxy Fit 4 väntas lanseras i september, ungefär samtidigt som IFA 2026, som äger rum mellan den 4 och 8 september. Sajten nämner dock också att det är osannolikt att enheten visas upp under Galaxy Unpacked 2026 i juli, utan istället lanseras direkt tillsammans med Galaxy Tab S12 och Galaxy S26 FE.

Trots uppgifterna om lanseringsdatum är det svårt att veta exakt vilka förbättringar Samsung planerar för enheten, men vi har en ganska god uppfattning om vad den sannolikt inte kommer att få.

Det är osannolikt att Galaxy Fit 4 kommer att köra Wear OS som sina syskon i Galaxy Watch-serien. Istället lär den fortsätta använda RTOS-systemet, precis som sin föregångare. Anledningen är sannolikt Samsungs strategi att hålla kostnaderna nere genom att avstå från hela Wear OS-plattformen för att kunna erbjuda en mer prisvärd produkt. Exakt vad Galaxy Fit 4 kommer att kosta vet vi dock inte ännu.

När det gäller hälsomätning är det oklart om några nya funktioner kommer att läggas till, men vi är övertygade om att den kommer att erbjuda de grundläggande verktygen som stegräkning, pulsmätning och sömnspårning, samt kontroll över musikuppspelning och telefonnotiser. Den kan till och med få vissa AI-drivna Samsung Health-funktioner för att utmana Fitbit.

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Den mest sannolika uppgraderingen är tillägget av GPS, något som Galaxy Fit 3 saknar. Om Samsung ger Galaxy Fit 4 inbyggd GPS skulle det inte bara möjliggöra mer exakt registrering av utomhusaktiviteter, utan även innebära att du kan använda armbandet utan att behöva vara uppkopplad mot din telefon.

Som vi sett med Google Fitbit Air verkar enkla fitnessarmband vara hetare än någonsin just nu. Vi kan förstå varför – varför lägga pengar på en premiumklocka som Apple Watch Ultra 3 om du vet att du inte behöver alla avancerade funktioner?

Även om Galaxy Fit-enheterna inte är skärmlösa befinner de sig i samma kategori som många skärmlösa fitnessarmband tack vare sina begränsade men tillräckliga hälsofunktioner, grundläggande telefonkontroller och attraktiva priser.

Nu när många verkar flockas till Fitbit Air väntar hård konkurrens för Samsung om företaget vill lyckas med Fit 4. Samsung kan dock ha ett trumfkort om företaget väljer att utrusta Galaxy Fit 4 med GPS, vilket är något som Fitbit Air saknar.