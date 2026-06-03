Aktivitetsarmbåndene er tilbake – rett etter Google Fitbit Air lanserer Samsung angivelig en ny Galaxy Fit

Samsung kan utvikle Galaxy Fit 4 for en lansering i 2026.

Den vil ikke bli vist frem på Galaxy Unpacked 2026, men vil i stedet bli lagt ut for salg i september.

Vi vet ikke hvor mye den vil koste eller hva de nye funksjonene er, men Samsung kan gi den et GPS-løft.

Rimelige aktivitetsmålere øker i popularitet, og Samsung kan være i ferd med å forberede seg på å lansere sin neste Galaxy Fit-modell – akkurat som Google lanserte sin budsjettvennlige Google Fitbit Air.

SamMobile meldte først om ryktet, som hevder at de har mottatt informasjon om at Samsung for tiden utvikler neste generasjons enhet i sin serie med rimelige kroppsnære enheter, som de sier vil lanseres senere i år. Det ville markere den første Galaxy Fit-enheten siden Galaxy Fit 3 fra 2024.

Fit 3 kom inn på listen vår over de beste aktivitetsmålerne, og det er lett å forstå grunnen: de er solide alternativer for treningsnybegynnere som ønsker en enkel enhet med nok helseovervåkingsverktøy.

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Den opprinnelige rapporten sier at Galaxy Fit 4 skal lanseres i september rundt tidspunktet for IFA 2026, som skal finne sted fra 4. til 8. september. Når det er sagt, nevner nettstedet også at det er usannsynlig at vi vil se enheten dukke opp på Galaxy Unpacked 2026 i juli, og i stedet vil gå rett til lansering sammen med Galaxy Tab S12 og Galaxy S26 FE.

Til tross for informasjonen om lanseringsdatoen, er det vanskelig å fastslå nøyaktig hvilke forbedringer Samsung planlegger å gjøre med enheten, men vi har en anelse om hva den ikke vil få.

Det er usannsynlig at Galaxy Fit 4 vil kunne kjøre Wear OS som søskenserien Galaxy Watch, og sannsynligvis fortsatt vil kjøre på RTOS-systemet som forgjengeren. Dette er på grunn av Samsungs kostnadsbesparende strategi, der de hopper over hele kraften til Wear OS for å kunne legge ut enheten til en rimeligere pris, selv om vi ikke vet hvor mye Galaxy Fit 4 vil koste ennå.

Når det gjelder helsesporingsfunksjoner, er det uklart om det vil komme noen nye tillegg i listen over grunnleggende funksjoner, men vi er sikre på at den vil la deg få mest mulig ut av verktøy som skritt-, puls- og søvnsporing, samt kontrollere musikkavspilling og telefonvarsler. Den kan til og med få noen flere AI-drevne Samsung Health-funksjoner for å stjele Fitbits klær.

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Den mest sannsynlige oppgraderingen vil være tillegget av GPS, som Galaxy Fit 3 ikke har. Hvis Samsung ga Galaxy Fit 4 et GPS-løft, ville det ikke bare la deg spore utendørsaktiviteter mer presist, men det ville også bety at du kan bruke håndleddsenheten din uten å måtte ha den koblet til mobilen din. Som vi har sett med Google Fitbit Air, ser det ut til at enkle treningsmålere er det store for øyeblikket. Vi kan forstå hvorfor det er slik; hvorfor bruke penger på en eksklusiv smartklokke som Apple Watch Ultra 3 hvis du vet at du ikke trenger alle de avanserte funksjonene?

Selv om Samsungs Galaxy Fit-enheter ikke er skjermløse, ligger de fortsatt på samme nivå som skjermløse treningsmålere på grunn av deres begrensede, men tilstrekkelige helsefunksjoner, tilstrekkelige smarttelefonkontroller og rimelige priser. Nå som alle flokker seg om Fitbit Air, skaper det tøff konkurranse for Samsung. Samsung kan imidlertid få overtaket hvis de velger å utruste Galaxy Fit 4 med GPS – noe Fitbit Air ikke har.