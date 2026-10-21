«Dårlig skapt, KI-generert urskive-design kommer til å ta over alt» – Garmins Connect IQ-butikk oversvømmes av nye apper og urskiver

Garmins Connect IQ-butikk har opplevd en kraftig økning i antall nye innsendinger.

Dette omfatter både apper og urskiver, noe som har ført til lange køer mens utviklere venter på at bidragene deres skal bli vurdert.

Det er mistanke om at kunstig intelligens står bak økningen, ettersom en slik situasjon ikke har forekommet tidligere.

Hvis du bruker en av de beste Garmin-klokkene, har du kanskje besøkt Garmin Connect IQ-butikken for å laste ned apper som Spotify eller Komoot, en ny urskive – enten gratis eller betalt (kanskje til og med en med Pokémon-tema) – eller en morsom, brukerlaget funksjon, som for eksempel appen «Walk with Frodo».

Det kan imidlertid snart bli betydelig vanskeligere å finne innhold av god kvalitet i Connect IQ-butikken, ettersom brukere kan bli nødt til å lete seg gjennom tusenvis av apper og urskiver av lav kvalitet, generert av kunstig intelligens.

Utviklere av urskiver og apper klager for tiden på Garmins forum over lang ventetid for gjennomgang av nye bidrag. Selv om prosessen vanligvis tar én til to dager, melder enkelte utviklere om at det nå kan ta opptil 13 dager.

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Brandon, en moderator og representant for Garmin Connect IQ, svarte direkte i en av diskusjonene og forklarte:

«Dette skyldes ikke en teknisk feil. Vi har mottatt en enorm mengde nye apper den siste måneden – og det er ingen tegn til at pågangen avtar – så vi jobber med å godkjenne dem så raskt vi kan.»

«Dette har aldri vært et problem tidligere, bortsett fra mulige forsinkelser i forbindelse med langhelger eller høytider, som for eksempel julen.»

(Image credit: Future)

At denne plutselige økningen i nye innsendinger er et helt nytt fenomen, peker mot en mulig forklaring: KI. Det virker sannsynlig at Garmin Connect IQ har blitt oversvømt av apper og urskiver laget med KI-generert kode – ofte omtalt som «vibe coding» – med mål om å raskt tjene penger ved å fylle den digitale butikken med enorme mengder innhold.

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En Garmin-bruker svarte Brandon: «Dere må begrense hvor ofte den enkelte utvikler kan laste opp nytt innhold. Disse dårlig skapte, KI-genererte urskivene kommer til å ta over alt.»

En annen bruker skrev: «Jeg har også lagt merke til at denne trenden har blitt betydelig verre. Connect IQ-butikken fylles i økende grad opp med ensformige bidrag som krever minimal innsats. Dette gjør det vanskeligere å finne innhold av god kvalitet, svekker brukernes tillit og fortrenger apper som er laget med omhu.»

Dette er dårlige nyheter for utviklere – som må betale 100 dollar i året for privilegiet ved å selge apper i Connect IQ-butikken – og for Garmin-brukere.

Vi risikerer nå å måtte vasse gjennom et hav av KI-generert søppel – urskiver som er laget uten omtanke – bare for å finne apper og urskiver som er skapt på tradisjonelt vis, med gjennomtenkt funksjonalitet utviklet og designet av faktiske Garmin-brukere.

Dette er nok et eksempel på at digitale markedsplasser sliter med å håndtere en flom av KI-generert søppelinnhold. Det samme problemet har allerede rammet andre appbutikker og så å si alle typer digitale markedsplasser som selger digitale produkter.

Allerede i 2023 omtalte vi hvordan KI-genererte bøker oversvømte Kindle Unlimited, noe som gjorde det vanskeligere for brukere å finne nye bøker. Problemet har bare blitt verre med tiden, og nå ser det ut til at en lignende utvikling kan ramme Garmins Connect IQ-butikk.

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