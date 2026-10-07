Det går rykter om at MacBook Pro OLED blir «betydelig lettere», men den store bekymringen er fortsatt at den vil tære vesentlig hardere på lommeboken

Det går rykter om at MacBook Pro med OLED-skjerm blir «betydelig lettere»

Analytikeren Mark Gurman tror den kan bli lansert allerede senere denne måneden

Hvis den blir tynnere og lettere, bekymrer Apple-tilhengere seg for mulige kompromisser når det gjelder batteri eller andre områder, samtidig som prisen fortsatt er et stort usikkerhetsmoment

Som vanligt bör alla dessa uppgifter tas med en rejäl nypa salt, men den senaste detaljen om den slimmade designen hos MacBook Pro med OLED har fått förvånansvärt många negativa reaktioner.

Ifølge et nytt rykte ventes den kommende MacBook Pro-modellen med OLED å bli betydelig lettere enn en tradisjonell MacBook Pro.

Opplysningene stammer fra Mark Gurmans nyeste Power On-nyhetsbrev (via MacRumors), der han forteller at Apple har redesignet maskinens indre, miniatyrisert deler og omorganisert komponentene for å gjøre enheten langt enklere å ta med seg.

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Resultatet ventes å bli en OLED-MacBook Pro som er både betydelig lettere og tynnere. Andre rykter peker mot en berøringsskjerm med «Dynamic Island» i stedet for en utstansing, samt Apples M5 Pro- og M5 Max-brikker.

Den rådende teorien er at lanseringen er nært forestående, og kan finne sted enten senere denne måneden eller i november.

Som alltid bør slike opplysninger tas med en klype salt, selv om de seneste nyhetene om det slankere designet til OLED-MacBook Pro har utløst overraskende mange negative reaksjoner.

Ingen stor entusiasme for endringen

(Image credit: Future)

Noen av dem som kritiserer Apple etter de seneste rapportene (forutsatt at de stemmer), er rett og slett fornøyde med MacBook Pro slik den er i dag, og ønsker ikke at Apple skal endre designet for drastisk.

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En Reddit-bruker klager: «Det tykke kabinettet på dagens Pro er perfekt. Hvis folk vil ha noe tynt, finnes jo MacBook Air.»

Andre ønsker seg ingen endringer i det hele tatt, og spesielt én kommentar har fått mange «oppstemmer»: «Dagens design er genialt. Jeg er ærlig talt ikke klar for å gi slipp på det ennå.»

Men en del av poenget med å gå over til OLED er at teknologien tillater en tynnere skjerm, noe som igjen bidrar til en tynnere bærbar PC. Det burde derfor egentlig ikke komme som noen stor overraskelse – selv om jeg mistenker at det er ordet «betydelig» i ryktet som skaper uro.

Jeg forstår også hvorfor Gurmans rapport om at Apple «miniatyriserer komponenter» vekker bekymring. Noen frykter at dette kan gå ut over batteriet, og dermed redusere batteritiden.

En annen Reddit-bruker skriver: «La oss håpe dette ikke går ut over batterikapasiteten... det er allerede svært tettpakket inni dagens modell. Det er ikke akkurat noe bortkastet plass, og jeg ser heller ikke for meg at de endrer materialet i kabinettet.»

Andre bekymrer seg for at Apple kan komme til å ofre tilkoblingsmuligheter i jakten på et tynnere design, noe som potensielt kan føre til færre porter på OLED-utgaven av MacBook Pro.

Den desidert største innvendingen er imidlertid prisen. Det er bekymring for at Apples OLED-laptop kan bli enda dyrere dersom selskapet også inkluderer en annen premium-egenskap: et betydelig tynnere og lettere design.

I stedet for å diskutere vekten på selve datamaskinen, spøker en Reddit-bruker: «Jeg tror det foreligger en misforståelse her. Det er lommeboken din som kommer til å bli betydelig lettere.»

Denne brukeren er ikke den eneste på Reddit som kommer med denne spøken. Vi må rett og slett vente og se hvordan den kommende MacBook Pro-modellen blir, men foreløpig ser det ut til at kynikere og skeptikere er i stort flertall sammenlignet med dem som er entusiastiske til Apples første OLED-modell.

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