Apples OLED- og berøringsskjermoppgradering for MacBook Pro kan komme tidligere enn ventet

OLED MacBook Pro kan dukke opp før slutten av 2026

Masseproduksjon av skjermene har angivelig allerede startet

Det ryktes også at de oppgraderte skjermene har berøringsstøtte

Det har lenge svirret rykter om at Apple planlegger å gi MacBook Pro-serien sin en OLED-oppgradering i nær fremtid. Nå ser det også ut til at de oppgraderte modellene kan bli lansert tidligere enn vi trodde.

Ifølge den kjente tipseren Yeux1122 (via 9to5Mac) har Samsung nå startet masseproduksjonen av sine nyeste OLED-paneler i 8.6-generasjonen. Apples OLED MacBook Pro pekes ut som de første produktene som drar nytte av dem.

Panelene var tidligere ikke forventet å nå masseproduksjon før i andre kvartal 2026, april til juni. Dette åpner for muligheten for at selve datamaskinene kan dukke opp tidligere enn forventet senere i år.

Tidligere prognoser pekte mot en lansering mot slutten av 2026. Hvis tidsplanen nå kan fremskyndes, er det muligens rom for en presentasjon så tidlig som i september eller oktober. Alt dette er imidlertid fortsatt bare spekulasjoner.

Også berøringsskjerm

Den nye skjermen kan dele noen egenskaper med den som brukes på M5 iPad Pro. (Image credit: Apple)

I tillegg til OLED-teknologi, som i teorien gir en bedre seeropplevelse enn LCD-skjermene som brukes i dagens MacBooks med dypere svartfarge og bedre kontrast, skal panelene også støtte berøringsinndata.

Om en MacBook med berøringsskjerm appellerer til deg, vil helt sikkert variere fra person til person. Det vi kan si er at grensen mellom MacBooks og iPads vil bli enda mer uklar hvis begge kan håndtere berøring, muligens til og med med Apple Pencil.

Men hvis tidligere rykter er sanne, vil bare de dyreste MacBook Pro-modellene få OLED-oppgraderingen, dvs. de som forventes å bli drevet av de ennå ikke annonserte M6 Pro- og M6 Max-brikkene. De billigere alternativene sies å holde seg til dagens skjermteknologi.

Før M6-generasjonen tar over, forventer vi også at det fortsatt vil være plass til MacBook Pro-modeller med M5 Pro og M5 Max. De kan godt bli introdusert denne måneden eller neste, som en oppfølger til de oppdaterte M5-datamaskinene som ble lansert i fjor.