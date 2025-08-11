MacBook Pro med OLED-skärm ryktas lanseras sent 2026 – och Samsung kan stå för panelen

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Ännu ett rykte tyder på att MacBook Pro OLED kommer i slutet av 2026

Vi får återigen höra att Samsung Display kommer att tillverka skärmen

Detta är ett av de mer konsekventa MacBook-ryktena, medan tvivel har smugit sig in i andra teorier

Ett nytt rykte har dykt upp som hävdar att MacBook Pro med OLED anländer sent under 2026 och att Samsung Display kommer att tillverka skärmen. Detta rapporteras av den koreanska sajten Dealsite.co.kr, som säger att Samsung blir ensam leverantör av OLED-panelerna till en MacBook som debuterar i slutet av 2026.

Uppgifterna hävdar att Samsungs Gen 8.6 OLED-produktionslinjer utan problem kan möta Apples efterfrågan och att investeringarna i produktionskapacitet ger en tillräckligt attraktiv tillverkningskostnad för MacBookens komponentbudget.

Detta är långt ifrån första gången Samsungs namn nämns i samband med MacBookens OLED-skärm. I mars 2025 förutspådde den välkända Apple-läckan Mark Gurman att den stora förändringen för MacBook Pro inte kommer förrän sent 2026 – med en större redesign centrerad kring en ”tandem”-OLED från Samsung (två paneler lagda ovanpå varandra för bättre ljusstyrka och energieffektivitet), samt en tunnare design. Dessutom kan Apple komma att byta ut skärmens flärp mot ett skärmhål för webbkameran istället.

Tidsramarna kan ändras – men en detalj är konstant

Årets MacBook Pro ska enligt rykten få en mindre uppdatering – om den ens dyker upp under 2025. En ny spekulation från Gurman menar att den har försenats till början av 2026. Detta skulle bli MacBook Pro M5, medan OLED-modellen i teorin dyker upp mot slutet av 2026 med M6-chippet.

Det vore en ovanlig lanseringstakt för Apple, men inte omöjlig. Ryktena kring exakta datum har varierat, vilket kan bero på att Apple justerar sina interna planer.

En sak har dock varit relativt konstant: MacBook Pro väntas bli den första Mac-modellen som får OLED – och detta ska ske i slutet av 2026, med Samsung som konsekvent utpekad skärmtillverkare.

