Samsungs nästa generations OLED-teknik kan komma före LG – men de ljusstarkare och mer energieffektiva pixlarna verkar främst vara avsedda för mobiler och smartklockor

Samsung Display utvecklar mer energieffektiv OLED-pixelteknik som ska konkurrera med LG FLiPP-teknik

Produktionen dra igång inom kort, men prototypen är bara 7 tum stor

Tekniken verkar främst rikta sig mot skärmar för mobiler och smartklockor snarare än större paneler

Som vi rapporterade förra veckan arbetar LG Display vidare med nästa generations OLED-pixlar som tillverkas utan finmönstrade metallmasker. Tekniken kan innebära ljusstarkare, mer energieffektiva och kanske även billigare OLED-paneler. Nu verkar det som att Samsung Display tänker i ungefär samma banor.

Enligt en ny rapport från branschsajten The Elec har Samsung Display arbetat med en prototyp av en 7-tums OLED-panel som tillverkas utan finmönstrade metallmasker (FMM). Prototypen använder företagets egenutvecklade teknik Micro Patterned OLED, eller MPO.

The Elec har pratat med anonyma branschkällor som uppger att Samsung har arbetat med produktutvecklingen av MPO sedan mars 2026, med målet att vara färdiga i slutet av 2026. Det är dock möjligt att tidsplanen skjuts fram till början av 2027.

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Precis som med LG FLiPP-teknik är planen att till en början fokusera på en viss skärmstorlek. Samsung riktar in sig på skärmar i storlekar som passar mobiler och smartklockor, medan LG fokuserar på skärmar för bärbara datorer och bildskärmar. Tyvärr verkar inget av företagen planera att använda tekniken i TV-apparater inom den närmaste framtiden.

Även om de två företagen använder något olika metoder för att tillverka OLED-paneler utan FMM är slutresultatet sannolikt detsamma: ljusstarkare, mer energieffektiva och billigare OLED-paneler.

LG:s FLiPP-process lovar att minska avfall och göra OLED-produktionen mer effektiv. (Image credit: LG Display)

Vad är Samsung Displays MPO-teknik och hur skiljer den sig från LG Displays FLiPP?

Först och främst, varför vill företagen överge tekniken med FMM? Det är den metod som i dag används för att placera det organiska materialet i varje OLED-pixel. Tekniken är både etablerad och användbar, men den resulterar i pixlar som inte är särskilt effektiva.

Det främsta målet med att gå över till en effektivare teknik är att öka den del av varje pixel som består av ljusemitterande material. Det innebär att panelen antingen kan bli ljusstarkare eller uppnå samma ljusstyrka med lägre strömförbrukning, vilket är positivt för både batteritid och enheternas livslängd. På längre sikt kan FMM-fria pixlar dessutom bli billigare att tillverka.

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LG FLiPP-teknik (FMM-Less innovative Pixel Patterning) fungerar i princip genom att hela panelen täcks med organiska material, varefter de delar som inte behövs avlägsnas genom etsning och fotolitografi.

MPO använder en något annorlunda metod. Här skapas mikroskopiska strukturer som avgränsar de organiska materialen så att de bara hamnar där de ska. Därefter tas strukturerna bort. Det innebär mindre materialspill och en enklare tillverkningsprocess, vilket i teorin i slutändan bör leda till lägre produktionskostnader.

Den viktigaste skillnaden behöver dock inte vara teknisk. Som The Elec påpekar finns det flera aktiva patent kopplade till FMM-fria tekniker, och MPO kan göra det möjligt för Samsung Display att undvika dessa.

Vad vi ännu inte vet är hur väl tekniken fungerar när den skalas upp. Som en av de anonyma branschkällorna förklarar:

”MPO utvecklas i en riktning som är bättre lämpad för högupplösta OLED-skärmar än för medelstora och stora paneler. När ett provexemplar i 7-tumsklassen finns tillgängligt kommer det att bli möjligt att bedöma hur väl MPO tekniska fördelar kan utnyttjas i en verklig produktstorlek.”

Ett av de största problemen med OLED-skärmar, och en viktig anledning till att de fortfarande är dyrare än LCD-paneler, är tillverkningsutbytet. Det handlar om hur stor andel av de paneler som produceras som faktiskt håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas.

De nya FMM-fria teknikerna kan fungera perfekt och vara billigare när det gäller materialförbrukning, men om bara 50 procent av panelerna som tillverkas håller tillräckligt hög kvalitet för att säljas har tillverkarna i praktiken inte sparat några pengar.

Därför blir de första testkörningarna i produktionen avgörande för om någon av teknikerna verkligen blir framgångsrik. Båda ligger dock efter utvecklingen av bläckstråletryckta OLED-paneler, som nu börjar dyka upp i bildskärmar och som förväntas kunna erbjuda samma fördelar.

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