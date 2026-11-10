”En mild form av censur” – iPhone har en hemlig lista med ord och fraser som Apple vägrar föreslå när du skriver

Svårt att skriva vissa fraser på iPhone? Det här kan vara anledningen.

iOS blockerar vissa ord och fraser från automatisk textkomplettering och svepskrivning

Enligt forskare omfattar listan bland annat politiska uttryck och drogrelaterade termer

Listan kan innehålla över 100 000 ord och fraser

Försök skriva fraser som ”sleepy Joe”, ”dictator Trump” eller ”Tibetan independence” på din iPhone. Då kommer du att märka att du inte får några automatiska textförslag för dem. Det är ett tecken på att det finns en så kallad ”grå lista” med ord och fraser gömd i iOS.

Den så kallade grå listan upptäcktes av forskaren Derek Kauffman och uppmärksammades av Reuters. Upptäckten har även bekräftats av en oberoende cybersäkerhetsingenjör. Man tror att listan innehåller minst 100 000 ord och fraser.

Andra uttryck på den grå listan, som rapporterats av The Guardian, är ”NSA spies”, ”question your sexuality” och till och med ”Australia is a very bad place”. Även uttryck som handlar om droganvändning verkar vara undantagna från automatisk textkomplettering och svepskrivning.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det finns inget som hindrar dig från att skriva dessa ord och fraser manuellt och använda dem i meddelanden. Skillnaden är att iOS inte hjälper dig att komplettera dem automatiskt på samma sätt som andra ord och uttryck, eller låter dig skriva dem genom att svepa över tangentbordet.

Mer öppenhet efterfrågas

iOS visas upp på WWDC. (Image credit: Apple)

Företaget kommenterade inte själva listan direkt i ett mejl till Reuters, men bekräftade att iPhones tangentbord är utformat för att undvika att föreslå ord och uttryck som kan uppfattas som olämpliga eller stötande.

Du kanske minns att det uppstod en del uppståndelse förra året när vissa iPhones började ersätta ”Trump” med ”racist” vid diktering. Det var aldrig helt tydligt exakt vad som hade hänt, men den här typen av problem kan uppstå med olika former av AI-driven automatisering.

David Greene från organisationen Electronic Frontier Foundation sade till Reuters att han visserligen förstår tanken bakom en grå lista för iOS-tangentbordet, men att det är något användarna verkligen borde känna till och själva ha viss möjlighet att anpassa.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Även Kauffman efterlyser större öppenhet från Apple kring exakt vad som händer och varför.

”Det är en mycket mild form av censur”, sade forskaren till Reuters. ”Men med tanke på den enorma skala som Apple verkar i krävs det bara en liten påverkan för att få stora konsekvenser.”

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.