7 nya iPhone-funktioner som kommer till telefoner med iOS 27 – från nya Siri AI till stora uppgraderingar av Liquid Glass

iOS 27 har nu visats upp officiellt och om du äger en iPhone innebär det att en lång rad nya funktioner är på väg till din telefon.

Den slutliga versionen av iOS 27 släpps visserligen inte förrän i september, men en tidig utvecklarbeta finns redan tillgänglig att ladda ner och en publik beta väntas följa i juli.

Men vad har vi egentligen att se fram emot? Här nedanför listar vi de sju iOS 27-funktioner vi ser mest fram emot att testa.

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1. En helt ny Siri AI

(Image credit: Apple)

Ja, det händer faktiskt till slut. Två år efter att Apple först presenterade en mer personlig version av Siri är nästa generations assistent, Siri AI, äntligen på väg – förutsatt att du bor utanför EU och har en relativt ny iPhone.

Och ja, du läste tyvärr rätt. Bor du i Sverige kommer du inte att kunna använda Siri AI vid lanseringen. Apple har skjutit upp funktionen för iPhone och iPad inom EU och har ännu inte gett någon tidsplan för när den kan bli tillgänglig här. Detta är på grund av Digital Markets Act (DMA), enligt Apple.

Siri AI verkar vara den konversationsbaserade assistent vi hoppades få redan 2024. Den bygger på Apples nya Foundation Models, som utvecklats tillsammans med Google, och förstår din "personliga kontext". Det innebär att den kan besvara frågor genom att hämta information från dina meddelanden, mejl, bilder och mycket mer.

Den kommer också att finnas i en dedikerad Siri AI-app, där du kan gå tillbaka till tidigare konversationer som assistenten minns. Dessutom kan samtalen synkroniseras privat mellan enheter via iCloud. Ett Siri-läge i Kamera-appen ska också förbättra iPhones visuella sökfunktioner. Du ska exempelvis kunna få näringsinformation om den middag du precis slängt ihop.

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2. Liquid Glass får äntligen ett reglage

(Image credit: Apple)

Om du inte är särskilt förtjust i Liquid Glass i iOS 26 har vi goda nyheter. Apple verkar ha tagit till sig kritiken och introducerar nu ett reglage för att justera effekten efter eget tycke.

Det nya reglaget gör det möjligt att ändra hur "glaslik" designen ska vara i exempelvis menyer och flikar. Apple säger att effekten kan justeras från "ultraklar" till "helt tonad", vilket i praktiken innebär att Liquid Glass-effekten nästan kan försvinna helt.

Liquid Glass ska dessutom nu vara betydligt bättre på att sudda ut innehållet bakom gränssnittselementen, vilket borde göra text och menyer enklare att läsa.

3. Lösenord-appen kan byta dina lösenord åt dig

(Image credit: Apple)

Här är en mindre iOS 27-nyhet som faktiskt kan visa sig bli en av uppdateringens mest underskattade funktioner – Lösenord-appen kommer nu att kunna byta ut svaga eller komprometterade lösenord åt dig.

Appen kan redan idag varna dig om något av dina lösenord har läckt ut eller dykt upp i kända säkerhetsincidenter. Men istället för att du själv behöver gå in och ändra dem manuellt kommer du i iOS 27 att kunna låta Lösenord-appen automatiskt uppdatera dem till starkare och säkrare alternativ.

Apple säger att funktionen kommer att fungera med "berättigade konton", så det återstår att se hur brett stödet blir. Men det låter utan tvekan som en funktion som kan spara både tid och huvudvärk.

4. Apple Bilder får nya redigeringsverktyg

(Image credit: Apple)

Apple Bilder har långsamt kommit ikapp Googles imponerande redigeringsfunktioner på Android, och iOS 27 tar ytterligare ett kliv framåt med tre nya verktyg som kommer att finnas under avsnittet "Verktyg".

Det första, Clean Up, finns redan idag men ska nu få en "stor uppgradering" som gör det enklare att ta bort störande objekt på ett mer realistiskt sätt. Precis som namnet antyder låter det nya verktyget Extend dig utöka dina bilder på samma sätt som i Photoshop. Med hjälp av generativ AI fylls de nya delarna av bilden i automatiskt med passande detaljer.

Slutligen introducerar Apple ett ännu mer avancerat verktyg kallat Spatial Reframing, som använder rumsliga modeller direkt på enheten för att hjälpa dig att justera perspektivet i dina bilder. Det påminner en del om Spatial Scenes från iOS 26, som kunde förvandla vanliga 2D-bilder till 3D-scener. Skillnaden är att du nu faktiskt kan spara perspektivförändringarna direkt i bilden.

I vad som kändes som en liten passning till Google sade Alok Deshpande, Apples chef för utvecklingen av kamera- och bildmjukvara: "På Apple har vi en djup respekt för fotografins hantverk. Vårt mål med att ta in AI i Bilder-appen är därför att hjälpa fotografer att förbättra sina bilder på ett sätt som respekterar det ursprungliga ögonblicket." Touché, Apple.

5. Hastighetsförbättringar

(Image credit: Apple)

Om du har irriterat dig på att iOS 26 känns segt på din iPhone (särskilt om du använder en äldre modell) kan iOS 27 bli ett välkommet lyft.

Enligt Apple kommer iOS 27 att kännas betydligt snabbare än sin föregångare tack vare en rad buggfixar och prestandaförbättringar. Företaget hävdar att appar kan starta upp till 30 procent snabbare, att AirDrop-överföringar blir upp till 80 procent snabbare och att nya bilder i Bilder-appen laddas upp till 70 procent snabbare.

Dessa förbättringar – tillsammans med optimeringar för både Wi-Fi- och mobilanslutningar – kommer sannolikt att variera beroende på vilken modell du använder. iOS 27 stöds nämligen ända tillbaka till iPhone SE (2020) och iPhone 11-serien.

Det är oavsett lovande besked för alla som håller fast vid en äldre iPhone.

6. Skärmtid får ett rejält lyft

(Image credit: Apple)

Apples inbyggda föräldrakontroller på iPhone, Skärmtid, har fortfarande haft en del problem. Lyckligtvis får funktionen en rejäl uppdatering i iOS 27.

I Safari introduceras en ny funktion kallad "Be om att få surfa", vilket innebär att barn behöver be sina föräldrar om tillåtelse innan de besöker nya hemsidor. Apple stärker också funktionerna för Kommunikationssäkerhet i Skärmtid. Innehåll som kan innehålla nakenhet, grovt våld eller blodiga scener kommer nu att suddas ut automatiskt.

Slutligen introduceras Tidsgränser, som ger föräldrar rekommenderade utgångspunkter för hur länge barn bör få använda vissa appar eller kategorier av appar, exempelvis "Underhållning" och "Spel", baserat på barnets ålder.

Det råder ingen tvekan om att Apple haft både EU:s och Storbritanniens tillsynsmyndigheter i åtanke när dessa funktioner utvecklats, men de ser samtidigt ut att kunna bli genuint användbara för föräldrar.

7. Genvägar får en AI-uppgradering

(Image credit: Apple)

Genvägar är en av de där apparna som älskas av en mindre grupp entusiaster, men som samtidigt upplevs som alldeles för komplicerad för att nå den breda massan. Det kan iOS 27 ändra på. Tack vare en ny Apple Intelligence-funktion kan du nu beskriva den genväg du vill skapa med naturligt språk. Vi har redan börjat kalla det för "vibe-cutting".

Istället för att manuellt konfigurera alla variabler och åtgärder kan du skriva något i stil med: "När jag lämnar jobbet, skicka ett meddelande till Pedro och berätta att jag är på väg samt inkludera min beräknade ankomsttid."

Genvägar kommer då automatiskt att sätta ihop de appar och systemåtgärder som krävs för att skapa automatiseringen. Till och med Apple erkände att dagens Genvägar i iOS 26 "kan kännas, tja, komplicerade". Därför ser det här ut att kunna bli ett av de största stegen framåt för appen på länge och en funktion som vi har velat se under ganska många år nu.