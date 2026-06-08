Så ser du WWDC 2026 – och här är allt vi förväntar oss att Apple visar upp

För inte så länge sedan höll Google sitt stora mjukvaruevent för året, Google I/O 2026, och nu är det Apples tur med WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026.

Den årliga utvecklarkonferensen pågår från måndag den 8 juni till fredag den 12 juni, men det är keynote-presentationen som är mest intressant för oss. Det är där Apple vanligtvis presenterar sina största mjukvarunyheter. I år väntas fokus ligga på iOS 27, macOS 27 och flera andra uppdateringar, där AI sannolikt kommer att spela en central roll.

Här nedanför går vi igenom hur du kan följa WWDC 2026 live och vad vi förväntar oss att Apple kommer att presentera.

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Så ser du WWDC 2026

WWDC 2026-keynoten hålls på Apple Park i Cupertino, Kalifornien, men du behöver varken en inbjudan eller vara på plats för att kunna följa den, eftersom hela presentationen sänds online.

Eventet börjar klockan 19.00 svensk tid måndagen den 8 juni.

Du kan följa sändningen via Apples YouTube-kanal eller genom den inbäddade videon nedan. Om du klickar på "Notify me" på videon får du en påminnelse när sändningen startar.

WWDC 2026 — June 8 | Apple - YouTube Watch On

Du kommer även att kunna se livesändningen via Apples egen hemsida. Har du en Apple-enhet hittar du dessutom WWDC 2026-sändningen i Apple TV-appen.

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Om du inte har möjlighet att titta live kan du se en inspelning i efterhand – eller följa vår bevakning här på TechRadar, där vi rapporterar om alla nyheter och våra intryck från eventet.

Vad vi förväntar oss av WWDC 2026

iOS 27 väntas bli huvudnumret under WWDC 2026 och rykten pekar på att Apples nästa stora mjukvaruuppdatering kommer att innehålla en omfattande uppgradering av Siri.

Mer specifikt väntas Apple göra röstassistenten mer lik en fullfjädrad AI-chattbot. Det ryktas också om möjligheten att använda naturligt språk för att skapa genvägar i appen Genvägar, samt ett nytt alternativ kallat "Create a Pass" i Apple Wallet.

Andra läckor pekar på förändringar i Apples Liquid Glass-gränssnitt, designuppdateringar för Kamera- och Väder-apparna, förbättrad autokorrigering och mycket mer. Allt tyder därför på att iOS 27 blir en av de största iPhone-uppdateringarna på länge.

Även om fokus sannolikt kommer att ligga på iOS 27 väntas Apple också visa upp iPadOS 27, som troligen får många av samma funktioner som iOS, macOS 27, som kan få en uppdaterad Liquid Glass-design, samt watchOS 27, där rykten talar om nya urtavlor.

Det är inte omöjligt att Apple även visar upp ny hårdvara, men WWDC brukar framför allt handla om mjukvara. Dessutom har vi ännu inte hört några trovärdiga rykten om nya produkter som ska presenteras under WWDC 2026, så vi skulle inte räkna med några större hårdvarunyheter.