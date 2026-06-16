De bästa Minecraft-seedsen kan ge dig ett försprång, oavsett vad du har för planer. Genom att välja rätt seed får du upptäcka och utforska fascinerande nya världar. Du kan också hitta värdefulla resurser betydligt snabbare, vilket hjälper dig att förverkliga dina projekt och ambitioner.

För att använda en Minecraft-seed behöver du bara skriva in seed-koden när du skapar en ny värld och sedan börja spela. Du kan förstås välja en helt slumpmässig seed, men det finns vissa som är extra imponerande om du vill få ut det mesta av upplevelsen direkt.

Vi har letat upp några av de bästa Minecraft-seedsen och samlat dem här nedanför. Vi har försökt erbjuda stor variation, så det finns något för alla typer av spelare och humör. Vissa seeds ger dig enkel tillgång till resurser som är perfekta för stora byggprojekt, medan andra kastar in dig i mystiska fängelsehålor eller vackra landskap som bara väntar på att utforskas.

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För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du kombinerar dessa seeds med de bästa Minecraft-shaders och de bästa Minecraft-texturpaketen. De gör världen betydligt snyggare och mer levande.

Här nedanför går vi igenom våra favoritseeds.

Bästa Minecraft-seeds 2026

(Image credit: Microsoft)

Här hittar du våra favoriter bland de bästa Minecraft-seedsen att testa under 2026. Vissa tar dig till specifika biomer, medan andra placerar dig nära byar och diamantfyllda grottor.

Överlevnadsö med byar: 2218715947278290213

2218715947278290213 Otroligt ihåligt berg: 8486672581758651406

8486672581758651406 Diamantgrottor: 4361528937055201680

4361528937055201680 Undervattenstempel: 1013382714437321718

1013382714437321718 Översvämmad obsidianfarm: 8880302588844065321

8880302588844065321 Fortnite-karta: 50774022433

50774022433 Körsbärsblomsbiom: 1861965201489179097

1861965201489179097 Bergsdal med byar: 460628901

460628901 Ökenbyar: 3546842701776989958

3546842701776989958 Urtida stad: 4189766944005904899

4189766944005904899 Spawnpunkt nära by: 8015641954194115677

8015641954194115677 Alla biomer: 4405134068028

4405134068028 Svampön för nybörjare: 3832188667730420108

3832188667730420108 Två byar med en enorm öken: 4633273364480143515

4633273364480143515 Bisarrt tornslott… eller vad man nu ska kalla det?: 721962327732268233

Innan du kastar dig in i äventyret – har du någon gång funderat på att sätta upp en egen Minecraft-server? Samla dina vänner och välj en av de bästa tjänsterna för Minecraft-serverhosting, så får ni betydligt större kontroll över er spelupplevelse.

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Överlevnadsö med byar

(Image credit: Future/Jen Allen)

Seed: 2218715947278290213

För nya spelare är Överlevnadsö med byar en perfekt startpunkt. Du spawnar i närheten av en by som innehåller alla resurser du kan tänkas behöva, inklusive en smed där du kan hitta värdefull utrustning redan tidigt i spelet.

Hela ön rymmer dessutom fyra olika byar och i närheten finns även svampöar att utforska. Det gör seeden till en utmärkt introduktion till Minecraft – den erbjuder gott om möjligheter utan att kännas alltför utmanande.

Otroligt ihåligt berg

(Image credit: Future/Jen Allen)

Seed: 8486672581758651406

Att spawna mitt i en enorm skog känns direkt lockande. Det är mörkt och lite kusligt, men när du tar dig framåt väntar belöningen i form av ett enormt ihåligt berg. Därifrån kan du utforska gruvschakt fyllda med resurser och så småningom även hitta en skogsherrgård. Facklor är ett måste här om du vill hålla koll på vad som döljer sig i mörkret.

Diamantgrottor

(Image credit: Future/Jen Allen)

Seed: 4361528937055201680

Att hitta diamanter är en viktig del av Minecraft, och den här seeden gör det betydligt enklare – samtidigt som den bjuder på en riktigt imponerande miljö. Du spawnar nära kullar och ett intrikat grottsystem där du snabbt kan hitta gott om värdefulla diamanter att bryta. Men det är inte bara diamanter som väntar. Här finns även rikliga mängder koppar, droppsten och andra användbara resurser. Dessutom gömmer sig en underjordisk by som är väl värd ett besök.

Undervattenstempel

Seed: 1013382714437321718

Den här seeden är inget för nybörjare, men Undervattenstemplet är ett fantastiskt äventyr – särskilt om du kombinerar det med ett shaderpaket som förbättrar vatteneffekterna.

Templet kryllar av farliga fiender, men lyckas du ta dig igenom utmaningarna väntar skattkistor fyllda med sällsynta föremål. För spelare som uppskattar en rejäl dos risk i utbyte mot stora belöningar är det här en utflykt som verkligen levererar.

Översvämmad obsidianfarm

(Image credit: Future/Jen Allen)

Seed: 8880302588844065321

Du börjar i närheten av en by som delvis ligger under vatten, och ganska snart kommer du upptäcka att det finns enorma mängder obsidian att samla här.

Byn i sig är också användbar, även om den saknar en smed. Du behöver dessutom inte oroa dig alltför mycket för större faror – bortsett från några vargar som stryker omkring i området. Håll dock utkik efter lavapoolen.

Fortnite-karta

(Image credit: Future/Jen Allen)

Seed: 50774022433

Den här Minecraft-seeden påminner starkt om en äldre Fortnite-karta och kombinerar på så sätt två av världens mest populära spel i en och samma upplevelse.

Du kommer visserligen inte att