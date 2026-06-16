Så skapar du en egen Minecraft-server

Att skapa en egen Minecraft-server är inte så svårt som det kanske låter. Det finns flera sätt att göra det på – antingen genom någon av de bästa tjänsterna för Minecraft-serverhosting eller spelserverhosting, eller genom att helt enkelt sätta upp en server på din egen dator.

Att driva en egen server kan vara en ganska omfattande process, så du behöver känna dig bekväm med att använda Kommandotolken i Windows. Samtidigt är det ett betydligt billigare alternativ än att använda en extern hostingtjänst. Det är lite mer avancerat än att lära sig installera Minecraft-moddar, men du får full kontroll över servern och kan använda administratörskommandon för att exempelvis skapa föremål, ändra tid på dygnet och mycket mer – helt utan att behöva betala för någon annans tjänst.

Här är vad du behöver göra för att sätta upp en Minecraft-server.

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Minecraft serversetup

Så skapar du en Minecraft-server

(Image credit: Mojang)

För att komma igång behöver du ha den senaste versionen av Java installerad på din dator. Du kan kontrollera vilken version du har genom att öppna Kommandotolken och skriva "java -version".

Då visas versionsnumret. Det snabbaste alternativet är dock att helt enkelt besöka Javas officiella hemsida och installera den senaste versionen för att vara på den säkra sidan.

När Java är uppdaterat laddar du ner Minecrafts serverprogramvara från den officiella hemsidan. Placera filen i en mapp som du avsätter enbart för din Minecraft-server. Programmet fungerar i vilken mapp som helst, men det blir betydligt smidigare och mer organiserat om du skapar en särskild plats för servern och dess filer.

(Image credit: Future)

I vissa fall kan du starta servern genom att dubbelklicka på filen server.jar. Ett bättre alternativ är dock att öppna den via Kommandotolken.

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Öppna ett kommandotolksfönster och navigera till mappen där serverfilerna finns genom att skriva "cd C:\Users\användarnamn\" följt av namnet på mappen där du sparade serverfilerna.

När du har navigerat till rätt plats skriver du "java -jar server.jar -nogui" för att starta servern.

(Image credit: Future)

Första gången Minecraft-servern startas kommer den inte att fungera fullt ut. Istället skapas alla nödvändiga serverfiler i den valda mappen.

För att aktivera servern öppnar du filen eula.txt, som nu finns i mappen, och ändrar "eula=false" till "eula=true". Stäng sedan filen och spara ändringarna.

Starta därefter servern igen genom att skriva "java -jar server.jar". Nu är din Minecraft-server redo att användas.

(Image credit: Future)

Servern startar nu med ett enkelt grafiskt gränssnitt där du kan se hur mycket minne som används, hur många spelare som för närvarande är inloggade och annan användbar information om serverns status.

(Image credit: Future)

Tips för att starta din Minecraft-server

(Image credit: Microsoft/Mojang)

Det går alltid att starta Minecraft-servern genom att följa stegen ovan, men i längden är det smidigare att skapa en batchfil som gör uppstarten både enklare och mer effektiv.

Här är vad du behöver göra för att skapa batchfilen (.bat):

Högerklicka någonstans i mappen där din Minecraft-server finns, håll muspekaren över Nytt och klicka sedan på Textdokument. Ge filen ett namn som du lätt kommer ihåg, exempelvis Startup eller Start. Högerklicka därefter på filen och välj Redigera för att öppna den i Anteckningar.

Skriv sedan in följande i dokumentet: java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui pause

Ersätt server.jar med namnet på din Minecraft-serverfil om den heter något annat.

Genom att använda -Xmx1024M och -Xms1024M anger du den maximala respektive minimala mängden RAM-minne som servern får använda. Du kan naturligtvis justera dessa värden om du vill tilldela mer minne. Kommandot nogui förhindrar att det grafiska gränssnittet öppnas, vilket sparar systemresurser. Genom att lägga till pause på raden under hålls kommandotolksfönstret öppet, så att du enkelt kan upptäcka eventuella felmeddelanden.

Spara sedan filen och stäng Anteckningar. Byt därefter filändelsen från .txt till .bat. Windows kommer att visa en varning – klicka bara på Ja för att bekräfta ändringen.

för att bekräfta ändringen. Nu kan du starta din Minecraft-server genom att helt enkelt dubbelklicka på batchfilen.

(Image credit: Future)

Så konfigurerar du din Minecraft-server

(Image credit: Mojang/Microsoft)

Nu när du har fått grunderna på plats för din Minecraft-server är det dags att börja anpassa den efter dina behov. För att göra det behöver du öppna filen server.properties, där du hittar alla tillgängliga inställningar.

Här är en genomgång av de viktigaste alternativen. Många av dem är relativt självförklarande, men det är bra att veta hur du snabbt kan justera dem.

Gamemode: Inställningen gamemode låter dig välja vilket spelläge som ska användas på servern. Du kan växla mellan exempelvis Survival och Creative.

Inställningen gamemode låter dig välja vilket spelläge som ska användas på servern. Du kan växla mellan exempelvis Survival och Creative. Spawn-protection: Spawn-protection anger radien runt serverns spawnpunkt där block inte kan förstöras. Om du vill att spelare ska kunna påverka området direkt kan du sätta värdet till 0.

Spawn-protection anger radien runt serverns spawnpunkt där block inte kan förstöras. Om du vill att spelare ska kunna påverka området direkt kan du sätta värdet till 0. Allow-nether: Inställningen allow-nether avgör om Nether-dimensionen ska vara tillgänglig på servern eller inte.

Inställningen allow-nether avgör om Nether-dimensionen ska vara tillgänglig på servern eller inte. Difficulty: Difficulty styr spelets svårighetsgrad. Du kan välja mellan följande alternativ: Peaceful, Easy, Normal, Hard

Difficulty styr spelets svårighetsgrad. Du kan välja mellan följande alternativ: Peaceful, Easy, Normal, Hard PVP: Om du vill att spelare ska kunna attackera varandra aktiverar du PVP. Om inställningen är avstängd kan spelarna inte skada varandra.

Om du vill att spelare ska kunna attackera varandra aktiverar du PVP. Om inställningen är avstängd kan spelarna inte skada varandra. Max-players: Max-players bestämmer hur många personer som kan vara anslutna till servern samtidigt. Du kan behöva justera antalet över tid, särskilt om du har begränsat med RAM-minne avsatt till servern.

Max-players bestämmer hur många personer som kan vara anslutna till servern samtidigt. Du kan behöva justera antalet över tid, särskilt om du har begränsat med RAM-minne avsatt till servern. Level-seed: Med level-seed kan du ange ett specifikt Minecraft-frö (seed) som världen ska genereras utifrån, om du vill skapa en viss typ av värld.

Med level-seed kan du ange ett specifikt Minecraft-frö (seed) som världen ska genereras utifrån, om du vill skapa en viss typ av värld. Motd: Motd (Message of the Day) är meddelandet som alla spelare ser i Minecrafts serverlista innan de ansluter till servern. Det är en perfekt plats att lägga till regler, information eller andra kommentarer om servern.

Motd (Message of the Day) är meddelandet som alla spelare ser i Minecrafts serverlista innan de ansluter till servern. Det är en perfekt plats att lägga till regler, information eller andra kommentarer om servern. Query-port: Inställningen query-port används för att ange den port som har vidarebefordrats i din routers inställningar för att ge externa spelare tillgång till servern. Om du vill att andra utanför ditt lokala nätverk ska kunna ansluta behöver den här porten vara korrekt konfigurerad.

Så ställer du in port forwarding

(Image credit: pixabay)

Hur du konfigurerar portvidarebefordran varierar beroende på vilken router du använder. Standardporten för en Minecraft-server är 25565, så länge du inte har ändrat den i filen server.properties.

Du behöver inte konfigurera portvidarebefordran om servern endast ska användas av spelare på samma lokala nätverk som du. Om du däremot vill spela online med personer utanför ditt hemnätverk behöver du vidarebefordra TCP-port 25565 i din router så att andra spelare kan ansluta.

Du behöver också ange serverns lokala IP-adress som server-IP för den vidarebefordrade porten. För att ta reda på din lokala IP-adress öppnar du Kommandotolken och skriver: "ipconfig". Leta sedan upp den IP-adress som anges för din aktiva nätverksanslutning.

När du har konfigurerat portvidarebefordran och tagit reda på din publika IP-adress rekommenderar vi att du inte delar den öppet. Dela den endast med personer du känner och litar på, eftersom den potentiellt kan innebära en säkerhetsrisk för ditt hemnätverk. Det är också en av anledningarna till att många föredrar att använda dedikerade tjänster för Minecraft-serverhosting.

Så ansluter du till Minecraft-servern

(Image credit: Mojang/Microsoft)

När din Minecraft-server väl är igång är det lika enkelt att ansluta till den som till vilken annan Minecraft-server som helst.

Gå till Multiplayer i Minecrafts huvudmeny och klicka på Lägg till server.

Ange sedan ett namn för servern och fyll i den publika IP-adressen till din server innan du klickar på Klar.

Du är nu ansluten till servern som spelare. Om du använder serverns grafiska gränssnitt kan du dessutom kontrollera att anslutningen fungerar genom att titta i spelarlistan, där du ska kunna se att du är inloggad.

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