World of Warcrafts nästa expansion The War Within kommer 2024

World of Warcrafts senaste expansion, The War Within, tillkännagavs under öppningsceremonin för Blizzcon 2023.

The War Within påbörjar Worldsong Saga som kommer att bli en trilogi av expansioner som enligt Blizzard kommer att fira World of Warcrafts 20-årsjubileum, som är 2024. The War Within kommer att lanseras nästa år under detta jubileumsfirande och kommer att vara spelets tionde expansion.

The War Within kommer att ta spelare in i underjordiska kungadömen under själva Azeroth, och ställas öga mot öga med Earthen Dwarves och Nerubians från Azl-Kahet.

Det kommer att finnas nya områden för spelare att utforska också, inklusive Azl-Kahet, samt andra platser som Isle of Dorn, The Ringing Deeps och Hallowfall.

Vi fick se en trailer, som du kan se här nedanför.

Det finns några nya funktioner. Earthern Dwarves är en helt ny spelbar ras för alliance, levelgränsen utökas till 80 och spelare kommer att kunna samla nya färdigheter med Hero Talent-trädet, det finns också dynamisk flygning, som vi inte fick se något av men som lät väldigt intressant.

Vi fick också ett kort omnämnande av idén med Warbands, som kommer att dela din bank och andra bonusar med alla dina karaktärer, vilket är bra för spelare som gillar att levla upp många alts.

Du kan förbeställa World of Warcraft The War Within redan nu, och det kommer också ett betatest framöver. Om du är nyfiken på fler Blizzcon-nyheter kan vi även nämna att Warcraft Rumble lanserades på eventet, det finns en ny Overwatch 2-karaktär du kan spela i helgen och mycket mer.