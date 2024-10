Apple hintar officiellt om nya M4 Macs – teasern lovar en ”vecka av nyheter”

Efter veckor av spekulationer har Apple bekräftat att Mac-nyheter är på gång

Teasern visar ett blinkande Finder-ansikte i färgerna från den nya Siri-designen

Apple säger att vi kan förvänta oss en vecka med spännande nyheter från och med den 28 oktober

Även om det inte är en inbjudan till ett särskilt event, har Greg Joswiak – Apples marknadschef – nu bekräftat att nya Mac-datorer är på väg i ett inlägg på X (tidigare Twitter). Vilka modeller? Enligt rykten, rapporter och läckta produktförpackningar verkar Apple vara redo att lansera sin nästa generation av M4-drivna Mac-datorer.

Dessa förväntas omfatta nya 14- och 16-tums MacBook Pro, en omdesignad Mac mini och en uppdaterad iMac. Greg Joswiaks tweet lyder: “Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned…”

Om du reagerade på ”en spännande vecka med nyheter” är du inte ensam. Apple lovar en start på måndag morgon och teasern visar en blinkande Finder-ikon i blått, orange, lila och rosa – färgerna associerade med Siri och Apple Intelligence – som vänder sig och avslöjar en glödande Apple-logga i samma nyanser.

Med orden "Mac" vet vi vad som väntar, men Apple är fortfarande väldigt tysta kring detaljerna. Det är möjligt att veckan med ”spännande nyheter” kan innefatta både ny Mac-hårdvara och de officiella lanseringsdatumen för iOS 18.1, iPadOS 18.1 och macOS Sequoia 15.1.

Vad vi kan förvänta oss nästa vecka

Det är ingen tvekan om att vi alla är ivriga att se Apples senaste förändringar av Mac-sortimentet. Sedan övergången från Intel till M-seriens kiselchip erbjuder nästan alla Macs – både stationära och bärbara – enormt mycket kraft. Även om M4-chippet redan används i den kraftfulla 11- eller 13-tums iPad Pro, kan dess ankomst till Mac ge oss ännu mer spännande hårdvara att utforska.

Om vi ska tro läckorna har vi redan sett hur M4 MacBook Pro kan komma att se ut, tack vare en rysk YouTuber som fick tag på den i förtid. Dessa verkar behålla de välfungerande och uppskattade designerna med gott om plats för portar, färgstarka och snabba skärmar och ett responsivt tangentbord. M4 väntas förbättra den övergripande prestandan för både vardagliga och kreativa uppgifter med en uppgraderad GPU, men Apple Intelligence lär hamna i centrum.

Apple har bekräftat att iOS 18.1, iPadOS 18.1 och macOS Sequoia 15.1 kommer att lanseras någon gång nästa vecka. För macOS innebär detta att Apple Intelligence kommer vara i fokus, med nya funktioner som Skrivverktyg, en uppdaterad Siri-design, Rensa i Bilder och Sammanfattningar av Notiser. Dessutom kommer en smart funktion som låter dig dra och släppa objekt från din Mac till iPhone via iPhone-speglingsfunktionen. Det finns även utvecklarbetor för macOS Sequoia 15.2, iPadOS 18.2 och iOS 18.2, som inkluderar flera nya Apple Intelligence-funktioner, däribland en dedikerad app för bildredigering, Image Playground, till Mac.

Det har nyligen också ryktats att Magic Keyboard, Magic Trackpad och även Magic Mouse kan få en uppdatering. Även om vi kanske hoppas på en omdesign av åtminstone en av dem, kan det hända att vi enbart får en övergång från Lightning till USB-C.

Hur som helst, allt verkar avslöjas – eller åtminstone påbörjas – måndagen den 28 oktober 2024, så väntan blir inte lång.