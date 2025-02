Tim Cook bekräftar en Apple-lansering den 19 februari – där vi mycket väl kan få se nästa iPhone

Tim Cook har teasat en Apple-lansering den 19 februari

Även om det inte är ett stort event skriver han att vi kommer få "möta den nyaste medlemmen i familjen"

Det är troligt att Apple kommer att avslöja den mycket omtalade fjärde generationen av iPhone SE

Är du ivrig att få se Apples senaste produkt? Det är vi, speciellt efter några intensiva veckor av rykten. Apples VD Tim Cook har precis antytt att något nytt kommer att presenteras nästa vecka, onsdagen den 19 februari 2025.

Det verkar dock inte bli något stort Apple Event. Inlägget på X avslutas med hashtaggen #AppleLaunch. Texten lyder: "Get ready to meet the newest member of the family." Enkelt, men ganska avslöjande och fullt av förväntan.

Kan det vara den omtalade fjärde generationens iPhone SE? Eller kanske nya Mac-datorer, andra generationens AirTag, en ny iPad eller något helt annat? Förutom texten är den enda ledtråden en några sekunder lång teaservideo.

Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMeduFebruary 13, 2025

Teasern visas upp med glad bakgrundsmusik, men den verkliga stjärnan är Apple-logotypen med olika nyanser av silver, svart och inslag av färg som flyter genom den. Det skulle kunna vara ljus som reflekteras från ytan eller kanterna på den kommande produkten.

Dessutom finns en cirkel runt Apple-logotypen, vilket kan vara en del av designen för att rama in lanseringsteasern, men det kan också antyda ovansidan av en HomePod eller HomePod mini, som båda är cirkulära med en uppsättning lysdioder i mitten. Det finns också rykten om en ny AirTag, som också är en cirkulär produkt.

Det mest sannolika ryktet handlar dock om den fjärde generationens iPhone SE och enligt Bloombergs Mark Gurman pekar denna teaser just på en sådan lansering.

Med tanke på att Tim Cook skriver "den nyaste medlemmen i familjen", verkar det röra sig om en produkt snarare än en helt ny produktlinje. Det ger ytterligare trovärdighet åt teorin om iPhone SE och antyder att lanseringen av M4-drivna MacBook Air (både 13-tums och 15-tums) eller nya iPads kan dröja lite längre.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Utifrån de senaste ryktena verkar det mest sannolikt att vi får se nästa generations iPhone SE. Denna färgglada teaser, som möjligen visar oss de nya kanterna, stämmer väl överens med tidigare läckor som pekat på en omfattande redesign inspirerad av iPhone 14.

iPhone är fortfarande en central del av Apples produktutbud och en ny modell – även en mer prisvärd sådan – är en stor nyhet. Det vore logiskt att Apple vill bygga upp förväntningarna ytterligare. Nästa generations iPhone SE förväntas erbjuda en större skärm med Face ID, en snabbare processor som kan hantera Apple Intelligence och en helt ny design.

Troligtvis kommer Apple, oavsett vad som tillkännages, även att släppa den första betaversionen av iOS 18.4 till utvecklare, vilket kommer att inkludera nästa uppsättning Apple Intelligence-funktioner, bland annat en smartare Siri.

Självklart kan det också vara något helt nytt – vilket skulle vara en överraskning. Allt är fortfarande bara spekulationer, men TechRadar-teamet kommer att analysera denna teaser noggrant och den 19 februari 2025 kommer vi att rapportera om alla nyheter så fort de presenteras.