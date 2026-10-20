Apple håller ett ”Pro and Tell”-event den 28 oktober – kan en MacBook Pro med pekskärm äntligen vara på väg?

Apple har börjat hinta om ett ”Pro and Tell”-event den 28 oktober

En MacBook Pro med pekskärm, en iMac med M6 och en iPad mini med OLED-skärm kan vara på väg

Det sker mitt under en ovanligt intensiv period av produktlanseringar för Apple

Apple håller verkligen tempot uppe! Bara åtta dagar efter lanseringen av HomeView, HomePod mini 2 och Apple TV 4K, och fyra dagar innan leveranserna av iPhone Duo drar igång, har teknikjätten från Cupertino börjat hinta om ännu fler nyheter.

I ett inlägg på X skriver Apples marknadsföringschef Greg Joswiak: ”Can’t wait to pro and tell next week”, tillsammans med en animation där Apples logotyp ritas upp. Samma animation publicerades även på @HelloApple på Instagram, med bildtexten ”About next week…”.

Det senare inlägget ger oss en fingervisning om tidpunkten och antyder en presentation som liknar Apples senaste lanseringar av produkter för det smarta hemmet. Joswiaks formulering pekar samtidigt mot att det kan vara någon form av Pro-produkt som står på tur.

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Utöver dessa teasers har Apple även skickat ut pressinbjudningar till ett evenemang i Los Angeles den 28 oktober 2026. Företaget använder samma formulering som inför sitt tidigare ”Welcome Home”-event, vilket får oss att misstänka att det inte blir någon traditionell keynote-presentation. Däremot lär det finnas gott om möjligheter för inbjudna medier att testa de nya produkterna.

I animationen ser vi hur Apples logotyp ritas upp i flera färger, främst silver, vitt och blått, med små inslag av starkare färger som rött, orange och gult. Formen ger intrycket av att någon ritar logotypen med ett finger, även om det lika gärna skulle kunna vara någon form av pensel.

Oavsett vilket kan det vara en ledtråd om att nya Mac- eller iPad-modeller är på väg. Precis som de flesta av Apples produkter har dessa enheter nämligen företagets logotyp på baksidan.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35iOctober 19, 2026

Det har inte direkt saknats rykten den senaste tiden, och mycket tyder på att Apple kan presentera en omfattande uppdatering av MacBook Pro-serien nästa vecka. Den största nyheten skulle i så fall vara något som många har väntat länge på: en MacBook med pekskärm.

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Apple har tidigare varit tydligt med att företaget inte planerar att utrusta sina bärbara datorer med pekskärmar, men om de senaste rapporterna stämmer verkar inställningen nu ha förändrats.

Både den nya 14-tumsmodellen och 16-tumsmodellen väntas kombinera den första pekskärmen i en Mac med OLED-teknik. Det skulle kunna ge samma färgstarka och kontrastrika bildupplevelse som vi känner igen från OLED-skärmarna i iPhone och iPad Pro, samtidigt som datorerna får en omarbetad och tunnare design.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Under skalet väntas dessa flaggskeppsmodeller få några av Apples kraftfullaste chip, antingen M6 eller M5 Ultra, där det sistnämnda introducerades tillsammans med Mac mini och Mac Studio i augusti 2026.

Utöver nya Mac-datorer kan även iPad få en plats i rampljuset. De starka färgerna och den till synes mer finstilta, penselliknande Apple-logotypen i teasern skulle kunna vara en ledtråd.

Det ryktas nämligen om en större uppgradering av iPad mini, som kan presenteras kort efter att leveranserna av iPhone Duo har dragit igång.

Den nya modellen kan få ett betydligt högre pris. Som jämförelse börjar den nuvarande modellen på 8 295 kronor. Bland de förväntade nyheterna finns en OLED-skärm med ProMotion, en omarbetad design och ett kraftfullare chip.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Vi har länge velat se en omdesignad iPad mini med stöd för Magic Keyboard och en bättre skärm, så en sådan uppgradering skulle vara mycket välkommen. Vi misstänker dessutom att många andra iPad-användare känner likadant.

Apples övriga iPad-sortiment är fortfarande relativt aktuellt, eftersom både iPad Air och iPad Pro fick uppgraderade processorer tidigare i år. Utöver iPad mini är det egentligen bara den vanliga instegsmodellen av iPad som börjar bli redo för en uppdatering, men det är fortfarande oklart om den kommer att presenteras nästa vecka.

Oavsett vilka produkter Apple har planerat behöver vi bara vänta några dagar till innan vi får veta vad företaget har arbetat med.

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