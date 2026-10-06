MacBook Pro med OLED ryktas bli ”betydligt lättare”, men den stora oron är fortfarande att den blir betydligt tyngre för plånboken

MacBook Pro med OLED ryktas bli ”betydligt lättare”

Mark Gurman tror att den kan lanseras redan senare den här månaden

Om den blir tunnare och lättare oroar sig Apple-fans för kompromisser kring batteriet eller andra områden, samtidigt som priset fortsätter att vara ett stort frågetecken

Den till synes nära förestående MacBook Pro med OLED väntas bli betydligt lättare än en traditionell MacBook Pro-modell, enligt ett nytt rykte.

Uppgifterna kommer från Mark Gurmans senaste Power On-nyhetsbrev (via MacRumors), där han uppger att Apple har gjort om datorns insida, miniatyriserat delar och flyttat runt komponenter för att göra datorn betydligt enklare att bära med sig.

Resultatet ska bli att MacBook Pro med OLED blir ”betydligt lättare” samtidigt som den blir tunnare. Andra rykten pekar på en pekskärm med Dynamic Island istället för en flärp, samt Apples M5 Pro- och M5 Max-chip.

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Teorin är att vi nu är väldigt nära en lansering, som kan ske antingen senare den här månaden eller i november.

Som vanligt bör alla dessa uppgifter tas med en rejäl nypa salt, men den senaste detaljen om den slimmade designen hos MacBook Pro med OLED har fått förvånansvärt många negativa reaktioner.

Ingen större iver över förändringen

(Image credit: Future)

En del av dem som riktat kritik mot Apple efter de senaste uppgifterna (förutsatt att de stämmer) är helt enkelt nöjda med MacBook Pro som den är idag och vill inte att Apple förändrar designen alltför mycket.

En Reddit-användare klagar: ”Det tjocka chassit på nuvarande Pro är perfekt. Om folk vill ha något tunt finns MacBook Air.”

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Andra vill inte ha någon förändring alls, där följande kommentar har fått många uppröster: ”Den nuvarande designen är genialisk. Jag är faktiskt inte redo att gå vidare från den.”

En del av poängen med att gå över till OLED är dock att tekniken möjliggör en tunnare skärm, vilket i sin tur bidrar till en tunnare laptop. Det borde därför egentligen inte komma som någon större överraskning, även om jag misstänker att det är ordet ”betydligt” i ryktet som gör folk oroliga.

Jag förstår också att Gurmans uppgift om att Apple ”miniatyriserar delar” väcker viss oro. Vissa befarar att det kan innebära en kompromiss när det gäller batteriet och därmed försämrad batteritid.

En annan Reddit-användare skriver: ”Låt oss hoppas att det här inte påverkar batterikapaciteten … den nuvarande designen är redan fullpackad invändigt. Det är inte direkt så att det finns något överflödigt där, och jag kan inte heller se att de skulle byta material i chassit.”

Andra oroar sig för att Apple istället ska offra anslutningsmöjligheter i jakten på en tunnare design, vilket skulle kunna innebära färre portar på MacBook Pro med OLED.

Den överlägset största invändningen handlar dock fortfarande om priset. Det finns en oro för att Apples OLED-laptop ska bli ännu dyrare om företaget dessutom lägger till ytterligare en premiumegenskap i form av en betydligt tunnare och lättare design.

Istället för att prata om datorns vikt skämtar en Reddit-användare: ”Jag tror att det här är ett missförstånd. Det är din plånbok som kommer att bli betydligt lättare.”

Det är inte heller den enda personen på Reddit som drar det skämtet. Vi får helt enkelt vänta och se hur den kommande MacBook Pro-modellen blir, men än så länge verkar cynikerna och skeptikerna vara betydligt fler än de som är entusiastiska över Apples första OLED-modell.

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