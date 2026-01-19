Apples OLED- och pekskärmsuppgradering för MacBook Pro kan komma tidigare än väntat

OLED-MacBook Pro kan dyka upp innan slutet av 2026

Massproduktion av skärmarna ska redan ha startat

De uppgraderade skärmarna ryktas även få pekstöd

Rykten har länge cirkulerat om att Apple planerar att ge sin MacBook Pro-serie en OLED-uppgradering inom en snar framtid. Nu ser det dessutom ut som att de uppgraderade modellerna kan lanseras tidigare än vi trott.

Enligt den välkända läckan Yeux1122 (via 9to5Mac) har Samsung nu dragit igång massproduktion av sina senaste OLED-paneler i 8,6-generationen. Apples OLED-MacBook Pro pekas ut som de första produkterna som får ta del av dem.

Panelerna förväntades tidigare inte nå massproduktion förrän under andra kvartalet 2026, april till juni. Det öppnar för att själva datorerna kan dyka upp tidigare än väntat senare i år.

Tidigare prognoser pekade på en lansering mot slutet av 2026. Om schemat nu kan tidigareläggas finns det möjligen utrymme för en presentation redan i september eller oktober. Allt detta är dock fortfarande bara spekulationer.

Även pekskärm

Den nya skärmen kan dela vissa egenskaper med den som används på M5 iPad Pro. (Image credit: Apple)

Utöver OLED-tekniken, som i teorin ger en bättre bildupplevelse än de LCD-skärmar som används i dagens MacBooks med djupare svärta och bättre kontrast, ska panelerna även stödja pekinmatning.

Huruvida en MacBook med pekskärm lockar varierar säkert från person till person. Det vi kan säga är att gränsen mellan MacBooks och iPads suddas ut ännu mer om båda kan hantera touch, eventuellt även med Apple Pencil.

Om tidigare rykten stämmer är det dock bara de mest påkostade MacBook Pro-modellerna som får OLED-uppgraderingen, alltså de som väntas drivas av ännu ej presenterade M6 Pro- och M6 Max-chipset. De billigare alternativen uppges hålla fast vid dagens skärmteknik.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Innan M6-generationen tar över räknar vi dessutom med att det fortfarande finns utrymme för MacBook Pro-modeller med M5 Pro och M5 Max. De kan mycket väl presenteras redan denna månad eller nästa, som en uppföljning på de uppdaterade M5-datorer som lanserades i fjol.