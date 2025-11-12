OLED-skärmar kan bli exklusiva för M6 Pro- och M6 Max-modellerna av MacBook Pro

En välkänd Apple-analytiker säger att endast M6 Pro- och M6 Max-versionerna av MacBook Pro får OLED-designen

Båda modellerna väntas lanseras mellan slutet av 2026 och början av 2027

Basmodellen av M6 MacBook Pro kan bli kvar med dagens mini-LED-teknik

Vi går mot slutet av 2025, vilket innebär att vi närmar oss Apples ryktade M5 Pro-, Ultra- och Max-chip som förväntas släppas tidigt under 2026. Men för de Apple-fans som hoppats på en helt ny design med M6-generationen ser nyheterna inte lika ljusa ut.

Enligt uppgifter från Wccftech kommer endast M6 Pro- och M6 Max-modellerna av MacBook Pro att få den nya OLED-designen, detta enligt Mark Gurman på Bloomberg. Modellerna väntas lanseras mellan slutet av 2026 och början av 2027, med ett tunnare chassi, pekstöd och en övergång från mini-LED till OLED-teknik – ett stort steg bort från Apples nuvarande standard.

Wccftech uppger att de känt till Apples planer på denna exklusivitet under en tid, och med tanke på Gurmans höga trovärdighet verkar det mycket troligt att detta stämmer – något som säkert kommer att göra många Apple-fans besvikna.

Vi kan alltså komma att se grundmodellerna av M6 MacBook Pro utan någon ny design, vilket betyder att den som vill ha en OLED-skärm troligen måste köpa en betydligt dyrare M6 Pro- eller M6 Max-modell (åtminstone vid lanseringen). Och ärligt talat vore det lite överraskande om Apple faktiskt väljer att gå den vägen.

Det vore inte första gången Apple väljer att hålla vissa funktioner exklusiva för sina toppmodeller, men med tanke på hur stor skillnaden är mellan mini-LED och OLED, känns det som ett djärvt drag – och ett som säkerligen kommer irritera många konsumenter. Många Apple-användare lär varken behöva den kraft som M6 Pro och M6 Max erbjuder, eller ha råd att betala den högre prislappen.

Orättvis gatekeeping?

Det känns som om Apple försöker locka konsumenter att betala mer för sina dyrare M6 Pro- och M6 Max-modeller, genom att hålla OLED-uppgraderingen exklusiv och därmed utestänga dem som bara har råd med basmodellen. Visst, det är möjligt att OLED-skärmar kommer till nästa generation av MacBook Pro (efter M6), men just nu verkar detta vara ett medvetet sätt för Apple att skapa större skillnad mellan modellerna.

Vi har tidigare kritiserat Lenovo för priset på dess nya Legion Go 2, men åtminstone erbjuder företaget OLED-skärm i alla versioner av enheten – och även om MacBooks och bärbara spelkonsoler är väldigt olika produkter, är principen densamma.

Lyckligtvis är Apples mini-LED-teknik fortfarande mycket bra, med hög ljusstyrka och utan problem som inbränning eller underhåll som ofta förknippas med OLED. Nu återstår bara att se när Apple väljer att göra OLED till standard i hela MacBook-serien – och förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge.