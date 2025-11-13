OLED-skjermer kan bli eksklusive for M6 Pro- og M6 Max-modellene av MacBook Pro

En kjent Apple-analytiker sier at bare M6 Pro- og M6 Max-versjonene av MacBook Pro vil få OLED-design.

Begge modellene ventes å lanseres mellom slutten av 2026 og begynnelsen av 2027.

Basismodellen til M6 MacBook Pro kan beholde dagens mini-LED-teknologi.

Vi nærmer oss slutten av 2025, noe som betyr at vi nærmer oss Apples ryktede M5 Pro-, Ultra- og Max-brikker, som forventes å bli lansert tidlig i 2026. Men for Apple-fans som håpet på et helt nytt design med M6-generasjonen, ser ikke nyhetene like lyse ut.

Ifølge informasjon fra Wccftech er det bare M6 Pro- og M6 Max-modellene av MacBook Pro som vil få det nye OLED-designet, ifølge Mark Gurman hos Bloomberg. Modellene ventes å lanseres mellom slutten av 2026 og begynnelsen av 2027, med et tynnere kabinett, berøringsstøtte og en overgang fra mini-LED til OLED-teknologi – et stort skritt bort fra Apples nåværende standard.

Wccftech sier at de har visst om Apples planer for denne eksklusiviteten en stund, og gitt Gurmans høye troverdighet virker det veldig sannsynlig at dette er sant – noe som garantert vil skuffe mange Apple-fans.

Vi kan se for oss basismodellene M6 MacBook Pro uten noe nytt design, noe som betyr at alle som ønsker en OLED-skjerm sannsynligvis må kjøpe en betydelig dyrere M6 Pro- eller M6 Max-modell (i hvert fall ved lansering). Og ærlig talt ville det være litt overraskende om Apple faktisk valgte å gå den veien.

Det ville ikke være første gang Apple har valgt å holde visse funksjoner eksklusive for toppmodellene sine, men gitt hvor stor forskjellen er mellom mini-LED og OLED, føles det som et dristig trekk – og et som garantert vil irritere mange forbrukere. Mange Apple-brukere vil sannsynligvis verken trenge kraften som M6 Pro og M6 Max tilbyr, eller ha råd til den høyere prisen.

Urettferdig gatekeeping?

Det føles som om Apple prøver å lokke forbrukere til å betale mer for sine dyrere M6 Pro- og M6 Max-modeller ved å holde OLED-oppgraderingen eksklusiv, og dermed ekskludere de som bare har råd til basismodellen. Jada, det er mulig at OLED-skjermer vil komme til neste generasjon MacBook Pro (etter M6), men akkurat nå virker dette som en bevisst måte for Apple å skape mer differensiering mellom modellene.

Vi har tidligere kritisert Lenovo for prisen på deres nye Legion Go 2, men selskapet tilbyr i det minste OLED-skjermer i alle versjoner av enheten – og selv om MacBooks og bærbare spillkonsoller er veldig forskjellige produkter, er prinsippet det samme.

Heldigvis er Apples mini-LED-teknologi fortsatt veldig god, med høy lysstyrke og ingen av problemene som innbrenning eller vedlikehold som ofte er forbundet med OLED. Nå gjenstår det bare å se når Apple bestemmer seg for å gjøre OLED til standarden på tvers av hele MacBook-serien – og forhåpentligvis vil det ikke ta for lang tid.

