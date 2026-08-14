Apples MacBook Air-beholdning svekkes, og ikke overraskende har RAM skylden

Apples MacBook Air står overfor forsyningsbegrensninger, ettersom leveringsanslagene ligger på opptil en måned.

Leveringsforsinkelsene er et direkte resultat av den vedvarende RAM-krisen.

Forbrukerne må kanskje se på Windows-alternativer etter hvert som RAM-krisen forverres.

PC-maskinvareprodusenter kan ikke få en pause fra den vedvarende RAM-krisen, og dessverre vet Apple det utvilsomt bedre enn mange andre.

Som meldt av 9to5Mac, forverres MacBook Air-mangelen, ettersom leveringsestimatene for konfigurasjoner i Apples nettbutikk er lengre enn vanlig. Nesten alle konfigurasjoner har en leveringsestimat på 2–3 uker, mens de med 32 GB RAM har opptil 4–5 uker.

Det blir stadig tydeligere at RAM-mangel forårsaker forsyningsproblemer for Apple, og de utvidede leveringsestimatene kommer kort tid etter Apples nylige prisøkninger på Mac-er og iPad-er. Det er verdt å merke seg at MacBook Air M5 fikk en prisøkning på 200 dollar tidligere i juni, og til tross for dette er det fortsatt varemangel.

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Tilgangen er så dårlig at 9to5Mac bemerker at Apple-ansatte i detaljhandelen oppgir at MacBook Air-leveringene er «mer begrensede enn de noen gang kan huske», og det er en treffende uttalelse siden PC-maskinvaremarkedet muligens er på sitt verste tidspunkt.

Nye rykter peker også på at Apple er innstilt på en prisøkning for iPhone 17 – så det ser uten tvil ikke lys ut for teknologigiganten (og flere andre maskinvareselskaper) når det gjelder stabilitet i forsyningen.

Apple har også en historikk med sjelden å senke prisene på enhetene sine, så de eneste andre alternativene forbrukerne har er å kjøpe MacBook fra andre forhandlere eller vurdere Windows-alternativer.

Hva nå?

(Image credit: Shutterstock / D.L.Sakharova)

Apples RAM- og forsyningsbegrensninger vil ikke ta slutt med det første, så Windows-alternativer er også fornuftige for forbrukere å sikte mot. Lenovo Yoga Slim 7x, Yoga Slim 7i Aura og til og med Dell XPS 13 er solide laptop-alternativer. De matcher kanskje ikke alle MacBook Air i ytelse, men de er nok til å få jobben gjort.

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Det finnes ingen bedre tid enn nå for forbrukere å handle når det gjelder å kjøpe en ny laptop, ettersom innsidere som Mark Gurman og til og med Apples finansdirektør Kevan Parekh indikerer at Apples forsyningsbegrensninger ikke er ventet å bli bedre, men bare forverres – og at det sannsynligvis vil vare til 2027 og utover.

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