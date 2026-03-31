7 innstillinger du burde endre på din nye MacBook Neo din for å komme i gang på rekordtid

Hvis du nettopp har kjøpt en skinnende ny MacBook Neo, forstår vi om du er ivrig etter å se hva den kan gjøre. Men før du begynner å surfe på nettet eller spille spill, er det et par ting det er verdt å gjøre først.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom 7 av de beste endringene du kan gjøre på Mac-en din, fra å forbedre personvernet ditt til å tilpasse den til dine egne preferanser. Disse raske justeringene kan gjøre en stor forskjell for macOS-opplevelsen din, og tipsene er perfekte for alle som er nye med macOS, uansett hvilken Mac eller MacBook du har.

Sikre din Mac

Det siste du vil skal skje med den nye Mac-en din, er at den blir kompromittert. Heldigvis er personvern og sikkerhet to av Apples store styrker, og macOS er godt rustet til å holde ditt digitale liv trygt.

Først bør du aktivere automatiske oppdateringer slik at Mac-en din alltid har de nyeste sikkerhetsoppdateringene og nye funksjoner. For å gjøre dette, åpne Systemvalg-appen og gå til Generelt > Programvareoppdatering i sidefeltet til venstre. Klikk deretter på i-ikonet ved siden av Automatiske oppdateringer og slå på alle bryterne.

MacBook Neo på innstegsnivå mangler Touch ID, men den dyrere modellen leveres med Apples fingeravtrykkgjenkjenning. For å registrere fingeravtrykket ditt i macOS, gå til Touch ID og passord i Systemvalg-appen og klikk på Legg til fingeravtrykk, og følg deretter instruksjonene.

Hvis MacBook Neo-modellen din ikke har Touch ID, kan du fortsatt beskytte påloggingsinformasjonen din med Apples Passord-app. Det er den gratis, innebygde passordbehandleren i macOS, og du finner den i Programmer-mappen på Mac-en din, tilgjengelig via Finder. Åpne den og følg instruksjonene på skjermen. Sørg også for å klikke på Passord > Skaff deg nettleserutvidelse i appens menylinje for å installere den i favorittnettleseren din. Dette lar deg lagre og fylle ut passord på nettet uten å forlate nettleseren.

Det er også lurt å aktivere FileVault. Den krypterer filene dine, slik at ingen andre kan få tilgang til dine private dokumenter og informasjon hvis du mister laptopen. For å konfigurere det, åpne Systemvalg og gå til Personvern og sikkerhet > FileVault i sidefeltet, og slå deretter på glidebryteren for å begynne å beskytte filene dine. Bare sørg for at du lagrer Mac-passordet ditt, slik at du ikke blir låst ute. Gjenopprettingsnøkkelen din vil også synkroniseres med alle Apple-enheter du eier med iCloud-nøkkelring aktivert.

Alt om apper

Selv om iOS har svært begrensede muligheter for hvor du kan få tak i apper (selv om det begynner å endre seg), har Mac-brukere lenge kunnet installere apper fra nesten hvor som helst. Men for å gjøre det må du først endre en enkel innstilling.

Gå til Personvern og sikkerhet-delen i Systemvalg-appen, og bla deretter ned til bunnen av siden. Under Sikkerhetsoverskriften ser du «Tillat apper fra». Klikk på hurtigmenyen og velg App Store og kjente utviklere. Dette gir deg bredere tilgang til apper utenfor App Store, samtidig som enheten din er sikker.

Etter at du har installert noen nye apper, er det lurt å endre hvilke apper som brukes til å åpne bestemte filtyper. For eksempel vil du kanskje ikke alltid at videoer skal åpnes i QuickTime. Det finnes noen forskjellige måter å endre standardappene på.

La oss først si at du vil endre appen som brukes til å åpne JPG-bilder. Høyreklikk på en JPG-fil, klikk på Vis info, utvid deretter Åpne med-delen og velg en app fra hurtigmenyen. Klikk på Endre alle for å sørge for at alle JPG-filer åpnes i denne appen, ikke bare den du valgte.

Hvis du vil endre standardnettleseren din, åpner du Systemvalg, klikker på Skrivebord og dokk i sidefeltet og blar deretter ned til Widgets-delen. Der, ved siden av «Standardnettleser», klikker du på hurtigmenyen og velger en ny app.

Til slutt kan du endre standard e-postapp ved å åpne E-post-appen og klikke på E-post > Innstillinger i menylinjen. Klikk deretter på Generelt-fanen og velg en ny app fra hurtigmenyen «Standard e-postapp» øverst på siden.

Tilpass dokken

macOS Dock inneholder alle favorittappene dine, viser nylig åpnede apper og har spor for nedlastede filer og papirkurven. Det er et ganske kraftig verktøy når du vet hvordan du bruker det.

For å flytte appikoner i Dock, drar du dem bare til en ny plassering. Du kan legge til nye apper ved å dra dem til Dock, og fjerne apper ved å dra dem bort fra Dock til ordet Fjern vises, og deretter slippe.

Som standard viser Dock nylig brukte apper på høyre side. Dette kan være praktisk, men det kan også gjøre Dock rotete. For å endre dette, åpne Systemvalg, gå til Skrivebord og Dock i sidefeltet, og slå deretter av bryteren ved siden av «Vis foreslåtte og nylig brukte apper i Dock».

Du kan også skjule Dock ved å slå på bryteren «Skjul og vis Dock automatisk». Dette vil få den til å forsvinne fra skjermen og vises igjen når du flytter musepekeren til den nederste kanten av Mac-skjermen.

Til slutt bruker apper som standard en «Ånd»-effekt når de minimeres. Dette vil suge dem inn i Dock i en vinkel, men det passer nok ikke for alle. Hvis du ikke liker det, kan du endre Genie-effekten til Skaleringseffekt ved siden av «Vindusminimeringsanimasjon» i det samme Systemvalg-vinduet.

Still inn Time Machine

Hvis noe går galt med Mac-en din, vil du unngå marerittet med å miste alle filene dine. En måte å unngå dette på er å bruke Time Machine til å sikkerhetskopiere Mac-en. For å gjøre dette trenger du en ekstern lagringsenhet med nok plass til å lagre Mac-filene dine.

Sørg for at enheten er koblet til Mac-en, åpne deretter Systemvalg og gå til Generelt > Time Machine > Legg til sikkerhetskopidisk. Velg den eksterne disken fra listen og klikk på Konfigurer disk. Når du har fulgt instruksjonene på skjermen, er du klar. Mac-en din vil nå sikkerhetskopiere automatisk så lenge enheten er tilkoblet.

Få mest mulig ut av styreflaten din

Apples MacBook-styreflater er noen av de beste i bransjen, og selv om MacBook Neo ikke bruker en Force Touch-styreflate, er den fortsatt veldig godt optimalisert. Du finner flere intuitive bevegelser aktivert som standard, som å klype for å åpne appvinduet eller sveipe fire fingre opp for å vise alle åpne appvinduer.

Men du kan låse opp flere styreflatebevegelser skjult i Mac-innstillingene dine. Den første finner du i Systemvalg ved å bla til bunnen av sidefeltet og klikke på Styreflate. Klikk deretter på Flere bevegelser, klikk deretter på hurtigmenyen ved siden av App Exposé og velg en bevegelse. App Exposé viser alle åpne vinduer for den gjeldende appen – i stedet for alle åpne apper – slik at du raskt kan bytte mellom dem.

Den andre skjulte bevegelsen er for å dra og slippe filer. Noen ganger kan det føles som om du går tom for plass på styreflaten når du flytter en fil. Men hvis du går til Systemvalg > Tilgjengelighet > Pekerkontroll > Styreflatevalg, finner du noen nyttige løsninger. Nederst slår du på bryteren ved siden av «Bruk styreflaten til flytting», og velger deretter et alternativ fra hurtigmenyen. Disse alternativene lar deg for eksempel slippe styreflaten for å bevege fingrene når du drar en fil uten å slippe den, noe som gjør prosessen mye smidigere.

Få batteriet til å vare lenger

MacBook-modeller er allerede kjent for deres imponerende batteritid, men noen få justeringer kan hjelpe deg med å få enda mer ut av den.

Det første du bør gjøre er å gå til Systemvalg > Batteri. Ved siden av Lading klikker du på i-knappen, og deretter slår du på Optimalisert batterilading. Funksjonen lærer seg dine daglige bruksmønstre og lader på optimale tidspunkter for å unngå overlading.

Tilbake i Batteri-delen blar du ned til bunnen og klikker på Valg, og slår deretter på «Skru lysstyrken litt ned» slik at skjermen ikke bruker mer batteristrøm enn nødvendig når du ikke bruker laderen.

Hvis du virkelig vil presse ut mest mulig batterilevetid, klikker du på hurtigmenyen ved siden av Lavstrømsmodus og velger en modus. Dette slår av visse funksjoner for å maksimere batteritiden.

Juster skjermen din

MacBook-er har flotte skjermer, og MacBook Neo er intet unntak. Noen få små justeringer kan imidlertid gjøre den enda bedre.

Hvis du ofte bruker den bærbare datamaskinen om natten, vet du hvor irriterende det kan være når en lyssterk skjerm skinner rett inn i øynene dine. For å fikse dette, gå til Systemvalg > Skjermer > Night Shift, og klikk deretter på hurtigmenyen ved siden av Tidsplan. Night Shift endrer automatisk fargetemperaturen på skjermen, noe som kan redusere belastningen på øynene. Du kan enten angi din egen tidsplan eller bruke Apples alternativ Solnedgang til soloppgang.

Tilbake i Skjermpanelet slår du på bryteren ved siden av «Juster lysstyrken automatisk». Som navnet antyder, registrerer funksjonen lysstyrken i omgivelsene dine og justerer skjermen deretter. Dette bidrar til å sikre at skjermen aldri er for lys eller for mørk for dine behov.