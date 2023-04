iMac (2023): Her er alle nyhetene og ryktene

Får Apples alt-i-ett-modell en oppgradering i år? Det ser ut til at iMac (2023) kan bli utstyrt med en M3-brikke.

iMac 24" skal endelig få en oppgradering. I det minste hvis vi skal tro det Bloombergs Mark Gurman (Åpnes i ny fane) uttaler i en artikkel. Og det er jaggu på tide!

iMac (24", 2021) (Åpnes i ny fane) er en super alt-i-ett-datamaskin med en 24-tommers skjerm som ga oss noe virkelig vakkert – og mer for pengene – sammenlignet med de nå utgåtte 21-tommers og 27-tommersmodellene. Vi fikk både spreke fargealternativer og en M1-brikke. Men til forskjell fra de andre maskinene som drives av Apples eget silisium, har ikke iMac-serien fått noen ordentlige oppgraderinger siden 2021.

Det kan det heldigvis bli en forandring på i år. Selv om Apple selv ikke har bekreftet noe som helst, mener Gurman at produsenten er klar til å lansere sin «neste kolleksjon av laptoper og stasjonære maskiner» i år. Det skal inkludere den neste utgaven av iMac, som er på et «fremskredet utviklingsstadium der valideringstestingen foretas».

Likevel kan vi få se den neste maskinen (Åpnes i ny fane) i løpet av året. Dette ser ut til å støtte Gurmans tidligere spådom (Åpnes i ny fane) om at en ny iMac ikke vil komme på markedet før «M3-generasjonen er på plass».

Men betyr dette at den omtalte iMac (2023) vil kunne skilte med den nye M3-brikken som Apple angivelig utvikler? Det er tegn som tyder på akkurat dette. Apples leverandør Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) påbegynte angivelig masseproduksjon av neste generasjons 3 nanometerbrikke allerede i desember 2022.

Men før Apple lanserer iMac (2023) ved et av sine arrangementer, er alt bare spekulasjoner. Men hvis du håper på å kunne oppgradere fra din eldre 24-tommers iMac med det første (selv om den er alt annet enn eldgammel), kan dette kanskje inspirere deg til å begynne å sette a penger. Vi oppdaterer denne siden når det kommer flere nyheter om den kommende alt-i-ett-maskinen fra Apple.

Her er alt du trenger å vite om iMac (2023).

iMac (2023): Rett på sak

Hva er dette? Arvtageren til Apples alt-i-ett-maskin fra 2021

Arvtageren til Apples alt-i-ett-maskin fra 2021 Når blir den tilgjengelig? Trolig i andre halvdel av 2023

Trolig i andre halvdel av 2023 Hva vil den koste? Omtrent det samme som 2021-modellene, eller kanskje litt mer

iMac (2023): Lanseringsdato

Det ser ut til at Apple prioriterer lanseringen av sin første 15-tommers MacBook Air (Åpnes i ny fane) og den første Mac Pro-modellen med Apples eget silisium (Åpnes i ny fane). Sistnevnte ble utsatt for forsinkelser i fjor.

Gurman sier at «selv om utviklingen av de nye iMac-maskinene, med kodenavnene J433 og J434, har nådd et fremskredet stadium, ventes de ikke å gå i masseproduksjon på minst tre måneder». Det betyr at selv om det kommer andre Mac-modeller i andre kvartal 2023, og selv om den forrige utgaven ble lansert i april 2021, vil vi nok ikke se iMac (2023) i butikkene før godt ut i andre halvår av 2023.

Dette er ikke stadfestet av Apple, og det kan dermed naturligvis endre seg. Vi følger situasjonen nøy, som det heter.

iMac (2023): Pris

Dessverre er det ennå for tidlig å si noe om hva den neste generasjonen av iMac 24" kommer til å koste. Selv om Apple har vært ganske flinke til å begrense prisveksten når de kommer med arvtagere til eldre modeller. Vi håper dette også vil gjelde for iMac (2023).

Hvis Apple holder seg på samme prisnivå, kan vi vente oss en lanseringspris på rundt 15 000 kroner for basisvarianten. Den best utstyrte utgaven skulle i så fall legge seg på rundt 19 000 kroner.

Men hvis Apple skulle gi den nye maskinen en prisøkning, og kanskje benytter en eventuell M3-brikke som påskudd, vil nok prisøkningen likevel ikke bli så stor. Du kan også regne med å få Magic Keyboard og Magic Mouse inkludert i prisen. Noe som minner oss på at … Apple vil vel også oppgradere dette tilbehøret samtidig? Begge er blant det beste tilbehøret vi har hatt gleden av å bruke, men vi ser gjerne at de får et oppfrisket design og kanskje noen nye og stilige egenskaper.

iMac (2023): Hva kan vi vente oss?

Ryktene har begynt å svirre rundt iMac (2023), men dette er ennå temmelig ferskt. Det betyr at spekulasjonene og ryktene rundt neste generasjon av Apples alt-i-ett-maskin fremdeles er ganske sparsomme. Men det er to ting vi allerede vet. Nemlig at neste versjon av iMac får den samme 24-tommers skjermen som forgjengeren og at den vil bli tilgjengelig i de samme friske fargene, altså blå, grønn, rosa, sølv, gul, oransje og lilla.

Gurman nevner dessuten at iMac (2023) også vil få noen «endringer bak kulissene», noe som innebærer et innvendig redesign (der komponentene befinner seg) og en endret produksjonsårosess for festet av stativet. Hva dette egentlig innebærer, vet vi ikke riktig ennå.

Men noe vi er sikre på, er at nye iMac (2023) vil få den kommende brikken i M-serien. Om det innebærer at den vil drives av den kommende M3-brikken eller om Apple vil begrense seg til en ny M2-variant, er ennå usikkert. Men som Gurman bemerker, vil enhver ny Apple-maskin som kommer i år med en M2-brikke «fort bli utdatert». Dermed er det ikke så veldig sannsynlig med en M2-drevet iMac – særlig hvis Apple har planer om å fortsette med sine toårige oppgraderinger.

Ellers får vi vente og se. De neste månedene vil bringe oss mye nytt av lekkasjer og rykter om neste generasjon av iMac.

