Apple WWDC 2023 – her er alt vi venter oss fra Apples arrangement

Apple WWDC 2023 vil offisielt sparkes i gang 5. juni. Her er alt vi vet og hva vi venter oss.

Apples Worldwide Developer Conference er selskapets store bransjebegivenhet. Her opplever man vanligvis en lang rekke diskusjonspaneler og programvaredemoer, slik at Apples utviklere kan sette seg inn i nye endringer i OS-egenskaper og programspråket som ligger under. Men det hender også arrangementet byr på avdukinger av nye, viktige produkter.

De to mest sannsynlige lanseringene av maskinvare er en ny Mac Pro og det lenge etterlengtede Apple VR-headsettet (Åpnes i ny fane), som i henhold til rykter vil bli kalt Apple Reality Pro. Men rykter av nyere dato hevder at lanseringen av sistnevnte trolig er forskjøvet til senere i år.

Det vil være skuffende, særlig ettersom selve invitasjonen til arrangementet WWDC 2023 ser ut til å hinte om linsene som benyttes i VR-briller. Men det vil uansett komme en lang rekke godbiter på programvarefronten, noe som burde glede Apple-entusiastene. Trolig får vi se iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 og tvOS 17.

Arrangementet vil bli tilgjengelig på nettet for alle registrerte utviklere, i tillegg til at det blir et fysisk arrangement 5. juni i Apple Park i Cupertino, California.

I fjor avduket Apple sin Apple M2-brikke (Åpnes i ny fane), sammen med en nye MacBook Air (Åpnes i ny fane) og MacBook Pro 13" (Åpnes i ny fane). I 2019 kom dessuten Apple med sin første Mac Pro, og det er meget sannsynlig at vi vil få se en ny Mac Pro med en M2 Ultra-brikke.

Som vanlig har Apple nærmet ingen hint å komme med, så vi vet ingenting sikkert ennå. Men det er likevel mange produkter Apple kan tenkes å vise fram under dette arrangementet, og etter vår mening er dette noen av de mest sannsynlige.

Rett på sak

Hva er dette? Apples årlige utviklerkonferanse

Apples årlige utviklerkonferanse Når foregår den? 5–9 juni 2023

5–9 juni 2023 Hvordan kan jeg registrere meg eller følge med? Det er begrenset plass på det fysiske arrangementet, men du kan be om å få delta via Apples utviklerside (Åpnes i ny fane) . Nettversjonen av arrangementet blir gratis å se på.

WWDC 2023 – siste nytt

30. mars: Rykter fra den pålitelige Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo antyder at det har oppstått forsinkelser i utviklingen av Apples AR/VR-headset, slik at det er skapt «usikkerhet» om hvorvidt enheten vil dukke opp under WWDC 2023.

29. mars: Apple kunngjør datoene for WWDC 2023. Arrangementet sparkes i gang 5. juni og varer til og med 9. juni. Hovedinnlegget, som vanligvis gir oss alle de viktigste nyhetene, kommer 5. juni.

WWDC 2023 – datoer

Apple har kunngjort at selve utviklerkonferansen vil utspille seg fra mandag 6. juni til og med fredag 10. juni.

Apple arrangerer vanligvis sin store femdagerskonferanse i juni, så det kom ikke som noen stor overraskelse at vi får oppleve WWDC i år også.

For deg som først og fremst er opptatt av de store nyhetene, har Apple sagt at hovedinnlegget ved WWDC 2023 skal fremføres 5. juni.

WWDC 2023 – seneste rykter

Rykter om maskinvare

Trolig: Mac Pro (2023)

(Image credit: Brittany Hosea-Small/ AFP/ Getty Images)

I fjor hadde vi store forhåpninger om å få se en ny Mac Pro under WWDC 2022, et arrangement som ofte er mer av en bransjekonferanse enn en forbrukermesse.

En Mac Pro (Åpnes i ny fane) er en profesjonell arbeidsstasjon som koster haugevis av penger. Det ville passe ypperlig om den fikk sin debut foran alle utviklerne som skal jobbe med en slik, eller i det minste gjøre utviklerarbeid med tanke på slike maskiner.

Dette er også det siste store Apple-produktet som ennå ikke har tatt spranget over til Apples egenproduserte silisium, så det virker sannsynlig at båndene til Intel nå skal kuttes helt slik at, man får en helt ny Mac Pro i 2023.

Trolig: Apple M2 Ultra

(Image credit: Future)

Foruten en ny Mac Pro, venter vi oss at en M2 Ultra SoC (system on a chip) vil bli avduket under WWDC 2023. Apple har allerede kommet med brikkene M2, M2 Pro og M2 Max, og da gjenstår vel bare debuten til M2 Ultra.

Hvis den har fellestrekk med M1 Ultra, vil den bestå av to M2 Max-brikker koblet sammen, slik at kraften i prosessoren dobles. Det vil være en velegnet brikke som en kraftfull arbeidsstasjon som Mac Studio (Åpnes i ny fane). Sistnevnte enhet gjør bruk av M1 Ultra, men det er uklart om denne typen brikke er kraftig nok for de mest kraftstore Mac-brukerne.

Mac Pro fra 2029 hadde en maksimal minnekapasitet på 1,5 TB. M-serien gjør bruk av enhetlig minne, og hvis M2 Ultra består av to M2 Max-brikker koblet sammen, vil det maksimale enhetlige minnet bli på 256 GB. Det er på ingen måte tilstrekkelig til å regissere en storfilm eller sette sammen et orkesterverk med hundrevis av lydopptak. Slike ting krever massevis av minne.

Men hvis vi har en M2 Ultra i vente, vil den trolig dukke opp under WWDC 2023.

Mulig: En ny iMac

(Image credit: Future)

Når det gjelder datamaskiner i det alminnelige markedet, er det vel bare en ny iMac vi ser for oss.

iMac (24") (Åpnes i ny fane) kom på banen for to år siden, og henter sine krefter fra M1-brikken, som da var ny. Dermed er det helt opplagt at den trenger en oppgradering. Den slo an med sine sterke fargevarianter, men denne fargetrenden ser ut til å ha tapt seg.

Vi hadde gjerne sett en lilla iMac (M2), men etter vår oppfatning er dette mindre sannsynlig enn en ny Mac Pro.

Mulig: Apple Reality Pro

(Image credit: Ian Zelbo)

Ryktene om et Apple VR-headset har vokst seg stadig sterkere i år. Invitasjonen til WWDC 2023 ser dessuten ut til å hinte om linsene som benyttes i enkelte VR-briller.

Mange pålitelige analytikere har antydet at headsettet Apple Reality Pro (som det ryktes å bli hetende) skulle få sin debut under WWDC 2023 (Åpnes i ny fane). Imidlertid antyder senere lekkasjer at forsinkelser i produksjonen kan gjøre at man ikke rekker å bli ferdige i tide til Apples store utviklerkonferanse.

Dermed ser det ut til å råde tvil om hvorvidt dette headsettet rekker årets WWDC, men vi regner med å høre mer når vi nærmer oss juni.

Programvarerykter

iOS 17

(Image credit: Apple)

Apple vil trolig lansere systemet iOS 17 under WWDC 2023. Dette vil være det neste spranget innen Apples operativsystem for mobiltelefoner.

Nå ser det dessuten ut til at iOS 17 kan bli en større oppgradering en vi opprinnelig antok (Åpnes i ny fane). En analytiker hevder at det vil servere oss mange av «de mest etterspurte egenskapene» fra Apple-entusiaster.

Hva dette innebærer i praksis, er det vanskelig å si for øyeblikket. Men man kan vente seg oppgraderinger av eksisterende kjernefunksjoner som CarPlay, Siri og Messages.

macOS 14

macOS 13 Ventura (over) kom i fjor, med et nytt Stage Manager verktøy. (Image credit: Future)

Hvert år det seneste tiåret har Apple lansert en ny versjon av programvaren som driver Mac-maskinene deres. Vi regner med at det samme vil skje nå under WDCC 2023.

Ettersom macOS ofte henger etter iOS når det gjelder nye funksjoner og egenskaper, har vi en viss anelse om hva som vil dukke opp på Apples OS for datamaskiner. Dette kan inkludere mer allsidige desktop-widgeter som kan brytes løs fra varslingssenteret, eller kanskje til og med en egen versjon av Dynamic Island for Apples laptoper?

Det er ennå en god stund til WWDC 2023 sparkes i gang, men vi regner med å få høre mer når vi nærmer oss konferansen. Lanseringen av operativsystemets fullversjon regner vi med at vil finne sted i oktober eller november 2023.