Test: Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022)

MacBook Pro 13" (M2, 2022) er en motsetningsfylt laptop. Den er på den ene siden revolusjonerende, samtidig som den ikke tar noen sjanser. Den er spennende, men litt kjedelig. Den er litt pussig, men virker samtidig fornuftig.

Det beste ved denne maskinen er at den leveres med Apples nye M2-brikke (opens in new tab). Selskapet lover at den byr på 40 % bedre ytelse enn M1, samtidig som at startprisen på 16 990 bare er 500 kroner høyere enn den tilsvarende for forgjengeren fra 2020. Hvis du var på nippet til å skaffe deg en MacBook Pro 13" (2020) (opens in new tab), er det opplagt at man heller velger. Du får på en måte M2-oppgraderingen gratis.

Den manglende prisoppgangen har likevel sin … pris. MacBook Pro 13" (M2, 2022) har nemlig det samme designet som forgjengeren, og som modellen før den igjen. Hvis du liker dette etablerte MacBook-designet, er ikke dette noe problem, men samtidig vitner mangelen på et nytt design om lav prioritet hos Apple. Dette er en av de aller beste laptopene (opens in new tab) på markedet, men kan den likevel bli den siste 13-tommeren av MacBook Pro vi får se?

Hvis det er tilfellet, er dette en flott måte å takke av på. M2-brikken gjør et solid stykke arbeid her og byr på suveren ytelse, og særlig når det gjelder videoredigering. Hverdagsbruken går strålende, der man kan kjøre mange programmer samtidig uten at MacBook Pro 13" (M2, 2022) viser tegn til å slite. I vår periode med denne laptopen ble vi også imponert over hvor stillegående den er. Viftene måtte sjelden trå til for å holde innmaten avkjølt.

Du kan også spille på MacBook Pro 13" (M2, 2022). Selv om gaming-ytelsen ikke er på samme nivå som på en gaming-laptop (opens in new tab), gir det likevel en interessant fremtidsvisjon når det gjelder Apples satsing på gaming. Vi håper å se mer til dette når Resident Evil Village og No Man's Sky kommer for Mac senere i år (opens in new tab). Disse spillene får støtte for Metal 3 grafikk-API i M2-brikken. Vi håper dette vil føre til at flere ambisiøse og imponerende spill kan kjøres på MacBook-modeller med M2.

Det vi kanskje setter størst pris på med MacBook Pro 13" (M2, 2022) er likevel batterikapasiteten. Den holder ut i over 15 og en halv time, noe som er utrolig imponerende. Med arbeidsstasjoner som håndterer stor arbeidsbelastning, som for eksempel videoredigering, er man vant til halvparten, eller kanskje enda mindre.

Den overgår også M1 MacBook Pro 13", noe som viser at M2 har et enda lavere energiforbruk enn forgjengeren.

Men til tross for alle disse gode egenskapene, virker det som om MacBook Pro 13" (M2, 2022) kan være den siste av sitt slag. Ikke bare antyder det fraværende redesignet en manglende entusiasme for dette produktet, og kanskje en måte å bli kvitt restlageret fra de foregående modellene, men ettersom Apple stadig kommer med nye MacBook-maskiner, er det vanskelig å se hvilken plass en 13-tommers MacBook Pro kan få i en slik sammenheng.

MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab), som kom litt senere på banen, har fått et nytt design og en hvassere skjerm. Den har dessuten den samme M2-brikken, noe som gi en tilsvarende ytelse. Og den koster en tusenlapp mindre. Dermed er det få grunner til å skaffe seg den litt dyrere MacBook Pro-modellen og ikke en ny McBook Air. Basiskonfigurasjonen til MacBook Air har en M2-brikke med en åttekjerners GPU, så til grafikkintensive oppgaver kan MacBook Pro ha et lite overtak. Men du kan også få en MacBook Air der M2-brikken har den samme tikjerners GPUen som man finner i MacBook Pro 13".

Men hvis du vil ha et enda kraftigere arbeidsverktøy, kan 14- og 16-tommerutgavene av MacBook fra 2021 skilte med bedre skjermer og ytelse, i tillegg til flere porter.

Så til tross for at den er en gnistrende god laptop, er det likevel vanskelig å rettferdiggjøre MacBook Pro 13" (M2, 2022).

Pris

Startpris på 16 990 kroner

Bare 500 kroner dyrere enn forgjengeren

MacBook Pro 113 " (M2, 2022) ble kunngjort under Apples arrangement WWDC 2022 (opens in new tab) og ble levert fra 24. juni. I Norge har den en startpris på 16 990 kroner.

Dette er bare 500 kroner mer enn lanseringsprisen til forgjengeren MacBook Pro 13" (M1, 2020). Dermed får man en oppgradering fra M1 til M2 nesten «gratis».

M1 var Apples første revolusjonerende forsøk på å skape sin egen prosessorbrikke, i stedet for å være avhengige av databehandlingskraft fra Intel. Den kunne skilte med glimrende ytelse og lang batteritid, og medførte en økt popularitet for MacBook-maskiner – ikke bare i markedet, men også internt hos Apple. Det så ut til at selskapet interesserte seg langt mer for iPhone og iPad en god stund. Med M1 ser det ut til at Apple fikk ny interesse for sine egne datamaskiner.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til den utgaven av MacBook Pro 13" (M2, 2022) TechRadar mottok til testing: Prosessor: Apple M2 (8-core)

Skjermkort: Integrert 10-core GPU

RAM: 16 GB Unified LPDDR5

Skjerm: 13,3", 2560 x 1600 Retina-skjerm (bakgrunnsbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke, bredt P3-fargespekter)

Lagringsplass: 1 TB SSD

Porter: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD webkamera

Vekt: 1,4 kg

Mål: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm – B x D x H

Vi ble virkelig oppglødd ved avdukingen av oppfølgeren M2. Den leveres med de angitte spesifikasjonene (mer om dette senere), og skal gi et betydelig ytelsesmessig løft. Ettersom den M2-drevne utgaven av MacBook Pro bare er noen få hundrelapper dyrere enn M1-versjonen ble lansert for, gir denne nye modellen deg mye for pengene.

Den er dessuten rimeligere enn MacBook Pro 14" (2021) (opens in new tab) og MacBook Pro 16" (2021), som rettet seg mot avanserte brukere på jakt etter kraftige arbeidsstasjoner. Selv om de leveres med M1-brikker, en faktisk M1 Pro og M1 Max kraftigere enn M2. MacBook Pro 13" (M2, 2022) utmerker seg dermed som et rimeligere alternativ til disse modellene, for brukere som trenger en kraftig laptop, men som ikke har behov for å utføre like krevende oppgaver.

Apple har også kommet med MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab), som kom på markedet i juli. Også denne maskinen har en M2-brikke, og dessuten et helt nytt design. Den har en startpris på 15 990 kroner, og har den samme 8-kjerners prosessorbrikken, men en 8-kjerners (og ikke 10-kjerners) GPU.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) er dermed ikke den rimeligste måten å skaffe seg en M2 på, og den er bare tusenlappen dyrere enn nye MacBook Air.

Som med tidligere modeller, har MacBook Pro 13" (M2, 2022) en rekke konfigurasjonsmuligheter. Det enhetlige minnet kan eksempelvis økes til 16 GB eller 24 GB, mens lagringsplassen kan økes til 2 TB (basismodellen leveres med 256 GB, noe som er litt lite i våre dager). Men når du øker spesifikasjonene, øker også prisen ganske dramatisk. Ved å velge 24 GB fellesminne og 2 TB lagringsplass, kom vi opp i en pris på 31 990 kroner.

Poengsum: 4/5

Design

Samme design som forgjengeren

Touch Bar lever videre

Selv om oppgraderingene av innmaten i MacBook Pro 13" (M2, 2022) både er kjærkomne og spennende, er det utvendige en helt annen historie. Det har ikke skjedd noen egentlige endringer av designet. Dermed ser denne modellen lik ut som den to år eldre forgjengeren. Dette vil nok glede alle som foretrekker det etablerte designet, men det får også MacBook Pro 13" (M2, 2022) til å skille seg ut på en litt uheldig måte. Både MacBook Air, den 24-tommers iMac-modellen og MacBook Pro 16" har alle fått et redesign.

Dermed er mangelen på designmessige grep en smule forvirrende. Det innebærer også at MacBook Pro 13" beholder FaceTime-webkameraet på 720p fra tidligere modeller, mens nesten alle andre MacBook-modeller har et kamera på 1080p. Det gjelder også nye MacBook Air (M2, 2022).

Med det gamle webkameraet slipper man imidlertid det distraherende skjermhakket som bryter inn i skjermflaten. Noen har opplevd dette som et slitsomt inngrep, men vi har ikke latt oss irritere av det.

Dette innebærer også at MacBook Pro 13" (M2, 2022) har de gamle og tykke ytterkantene som omgir skjermen, noe som gjør utseendet en smule utdatert. Den redesignede MacBook Air-modellen har på sin side fått slankere ytterkanter, og den ser dermed mer moderne ut. Der har Apple fått på plass en større skjerm uten at selve laptopen har vokst i størrelse.

Selv om både MacBook Pro 13" (M2, 2022) og MacBook Air (M2, 2022) unektelig er 13-tommere, har faktisk MacBook Air en større skjerm enn MacBook Pro-modellene, med 13,6" mot 13,3". Vi har dermed havnet i den merkelige situasjonen at MacBook Air har en bedre skjerm enn MacBook Pro 13". Den har dessuten et bedre webkamera og bedre mikrofoner.

Ved å holde seg til det samme designet, har MacBook Pro 13" (M2, 2022) beholdt den omstridte Touch Bar. Dette er en smal skjerm ovenfor tastaturet som viser kontekstrelaterte knapper.

Dette er litt overraskende, ettersom de fleste ventet at Apple skulle la den avgå ved døden. Den var aldri veldig populær, og mange tredjepartsutviklere har droppet støtten for den. Ettersom alle andre MacBook-serier har kuttet ut Touch Bar, er denne egenskapen blitt enda mer marginal.

Likevel er det flere ting vi setter pris på ved utformingen til MacBook Pro 13" (M2, 2022). Den er solid konstruert, skjermen tar seg flott ut og med Touch ID-knappen kan du kjapt logge deg inn på macOS ved hjelp av fingeravtrykket ditt. Dette er en av de letteste og slankeste Pro-maskinene, men det innebærer at den bare har to Thunderbolt-porter, noe som er litt for beskjedent for profesjonelt bruk.

Men hva har egentlig skjedd her? Selv om Apple kanskje ikke fant noen grunn til å endre maskinens design, er det nok mange andre faktorer som spiller inn her. Ved å kunne legge ny maskinvare i et eksisterende skall, slapp Apple å utvikle nye deler, noe som igjen kunne ha blitt dyrt. Det er kanskje derfor de har klart å holde prisen på samme nivå. den redesignede MacBook Air ble tross alt vesentlig dyrere enn forgjengeren.

Det kan også skyldes at MacBook Pro 13" (M2, 2022) ble lansert tidligere enn nye MacBook Air. Sistnevnte kom først i juli.

Hvis det er det manglende redesignet som har holdt prisen og produksjonstiden nede, vil kanskje enkelte kjøpere mene det er verdt … prisen.

Poengsum: 3/5

Ytelse

Grei forbedring fra M1

Nesten helt stillegående

Ytelse Slik presterte MacBook Pro 13" (M2, 2022) i våre ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1554; Multi-core: 8722

Geekbench 5 Single-Core: 1935; Multi-Core: 8972

Handbrake: 54 fps

Blender Monster: 146; Junkshop: 70; Classroom: 68

Batteritid (TechRadars filmtest): 15 timer og 31 minutter

MacBook Pro 13" (M2, 2022) ble den første enheten på markedet med Apples splitternye M2-brikke. Selv om selskapet har understreket at M1 Pro og M1 Max har kraftigere ytelse, særlig fordi de har flere kjerner, representerer M2 en klar forbedring fra standardversjonen av M1.

M2-brikken har en åttekjerners prosessorenhet med fire effektivitetskjerner og fire ytelseskjerner. GPUen i M2 har ti kjerner, noe som er to flere enn i Apple M1-brikken man finner i Apple MacBook Pro 13" (2020) og i M2-brikken i basismodellen av nye MacBook Air.

Den leveres dessuten med en 16-kjernes nevral motor som Apple hevder er 40 % raskere enn den nevrale motoren i Apple M1. Den er økt til 20 millioner transistorer og støtter opptil 24 GB enhetlig minne, sammenlignet med 16 GB i M1.

Apple lovet altså en ytelsesmessig økning på 40 %. Men innfris disse løftene?

I våre tester presterte M2 bedre for både enkjerne- og flerkjerneytelse i CPUen. Økningen for multitasking var merkbar, da vi kjørte flere programmer parallelt.

Den fikk omtrent dobbelt så høy poengsum som Surface Laptop 4, som kjører Intels svært gode brikke Intel Core i7-1185G7.

Vi har bemerket at Apples farvel med Intel og overgangen til den egenproduserte M1 var et klokt valg. Denne tendensen ser ut til å fortsette. Den nye brikken byr på solid ytelse sammenlignet med Intel-baserte laptoper på det samme prisnivået.

Ytelsestester viser imidlertid bare en flik av virkeligheten. Det er den daglige bruken som virkelig betyr noe, og her skuffer heller ikke MacBook Pro 13" (M2, 2022). Ytelsen var suveren. macOS Monterey (macOS Ventura kommer senere, og på MacBook Pro blir oppgraderingen gratis) oppleves som raskt og velresponderende. Programvaren vi testet ut, inkludert Safari, Chrome, Final Cut Pro og GarageBand, startet opp kjapt, selv om vi allerede kjørte flere programmer.

Da M1 ble lansert, kom Apple med et supert verktøy, nemlig Rosetta 2. Dette gjør at programvare utviklet for Intels maskinvare også kan kjøre på Apples nye brikker. I etterkant er langt flere programmer blitt skreddersydd for M1 og M2, slik at opplevelsen blir enda smidigere.

Nye MacBook Pro 13" (M2, 2022) har suverene videoegenskaper. Den håndterer enkelt flere 8K-strømmer parallelt. Den forrige prosesoren mestret også dette godt, så det er ikke sikker at de opplever så stor forskjell om du oppgraderer fra M1.

Altså med mindre du velger fellesminne på 24 GB. M1 klarte maksimalt 16 GB. Denne økningen gir lengt bedre egenskaper når det gjelder multitasking. Fellesminnet kan både brukes som systemminne og av GPUen. Dermed kan den håndtere langt mer komplekse grafikkbaserte prosjekter. Selv om den ikke kan konkurrere med MacBok Pro-modeller med M1 Max eller M1 Pro, burde den likevel være et godt alternativ, særlig ettersom den er langt billigere.

M2 har dessuten større båndbredde. Den er nå på 100 GB/s (opp fra 68 GB/s). Selv om du velger versjonen med 8 GB eller 16 GB, er altså minnet raskere enn med et M1-system.

Det kraftigere minnet burde hjelpe når det gjelder gaming. Du vil egentlig ikke vente deg så gode gaming-egenskaper av en MacBook, men Apple har gitt M2 solide gaming-ferdigheter. Med M1- og M2-brikkenes Metal API i selskap med en ny oppskaleringsfunksjon kalt MetalFX, er disse maskinene, og særlig M2-variantene, godt egnet til gaming.

Selv om de store spillene som støtter disse egenskapene, som No Man’s Sky og Resident Evil Village, ennå ikke har kommet, er det stadig flere spill som kjører på macOS. Vi fikk testet ut noen av dem. Shadow of the Tomb Raider er et grafisk imponerende spill. Men med de høyeste innstillingene, klarte MacBook Pro 13" (M2, 2022) et gjennomsnitt på 29 fps (biler i sekundet). Dette er spillbart, og det er samme type ytelse (men bedre grafikk) som PS4 og Xbox One.

Med for PC-gamere som er vant til 60 fps eller høyere, er ikke akkurat denne ytelsen imponerende. Husk imidlertid at MacBook Pro 13" (M2, 2022) har integrert skjermkort, og ikke et selvstendig, slik de mer avanserte gaming-laptopene (opens in new tab) har. Med tanke på dette, er ytelsen faktisk temmelig god.

Med litt lavere innstillinger oppnådde vi et gjennomsnitt på 46 fps. Det gjorde spillet smidigere og mer velresponderende. Selv med de laveste grafikkinnstillingene tok spillet seg godt ut.

Vi spilte også Tunic, et vakkert, isometrisk spill som er kraftig inspirert av Nintendos Zelda-spill på SNES. Det fungerte ypperlig på MacBook Pro 13" (M2, 2022). Det er heller disse stiliserte indie-spillene enn med de store AAA-titlene som tar seg best ut på nye MacBook Pro.

Den utgaven av MacBook Pro 13" (M2, 2022). vi mottok til gjennomgang ble levert med 16 GB RAM. Dermed fikk vi ikke testet ut hvor mye trøkk det er i 24 GB, men det burde være merkbart ved arbeid med krevende prosjekter. For de fleste brukere burde imidlertid 16 GB holde i massevis. 8 GB er nok litt beskjedent i våre dager. Med en MacBooks er det fremdeles umulig for brukerne selv å oppgradere komponentene, så du er låst til konfigurasjonen du kjøper. Derfor anbefaler vi deg å velge så mye minne som du har råd til.

Ytelsen er jevnt over temmelig god, og utgjør en god oppgradering fra M1 MacBook Pro 13". I hverdagen vil nok ikke mange legge merke til dette med mindre de virkelig presser maskinens ytelse. MacBook Air (M2, 2022) er ikke langt unna, og den er utstyrt med den samme prosessorbrikken. Dermed gir den deg tilsvarende ytelse til en lavere pris.

En viktig forskjell som også var gjeldende med de foregående modellene, er at MacBook Air ikke har kjølevifter, noe MacBook Pro 13" (M2, 2022) er utstyrt med. Det gir MacBook Pro muligheten til å arbeid lenger med krevende oppgaver, mens MacBook Air eventuelt må strupe ytelsen for å kunne håndtere oppgavene. I virkeligheten viste denne forskjellen seg å være minimal.

I våre tester slo viften seg sjelden eller aldri på. Dermed er MacBook Pro 13" (M2, 2022) nærmest fullstendig stillegående. Det er flott for deg som fort lar deg irritere av viftebråket fra kraftige laptoper og PCer. Men dette betyr også at MacBook Air stort sett klarer å holde følge med MacBook Pro 13" (M2, 2022).

Poengsum 4,5/5

Batteritid

Svært lang batteritid

Lades opp fortere

M1-brikken var imponerende energieffektiv. Dermed kunne den nye generasjonen av MacBook-maskiner by på glimrende ytelse og god batteritid samtidig. Den overgikk mange Windows-baserte konkurrenter.

Ved lanseringen av M2-brikken, understreket Apple at den er enda mer energieffektiv, samtidig som den skal by på 18 % sterkere prosessorytelse.

I vår batteritest, der vi kjører en videoloop i 1080p til batteriet er tomt, holdt MacBook Pro 13" (M2, 2022) det gående i imponerende 15 timer og 31 minutter. Dette er nesten to timer mer enn M1 MacBook Pro 13" i den samme testen.

Dn siste MacBook Pro-modellen som var utstyrt med en Intel-prosessor, klarte bare 8 timer og 31 minutter i den samme testen. Dette viser enda tydeligere hvor sterk M2-brikken er.

Apple har også styrket stømadapteren, slik at effekten er økt fra 61 W til 67 W. Det gjør at batteriet lades opp litt fortere. Maskinen har imidlertid ikke MagSafe-lader. Dette er enda et offer som er gjort for å kunne beholde det gamle designet.

Batteri: 5/5

Burde du kjøpe MacBook Pro 13" (M2, 2022)?

Kjøp den hvis …

… du vil ha et batteri som varer hele dagen

Batterikapasiteten til nye MacBook Pro 13" er glimrende, og burde enkelt holde til en hel arbeidsdag og vel så det.

… du vil ha den nye M2-brikken

MacBook Pro 13" (M2, 2022) var den første maskinen til å leveres med Apples nye M2-brikke. Hvis du vil prøve ut den, er denne maskinen en super mulighet.

… du fortsatt bruker Touch Bar

Denne modellen har beholdt Touch Bar. Hvis dette er noe du bruker mye, og du misliker at den er borte fra andre MacBook-modeller, vil det glede deg at den er med her.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha et nytt design

Til fleste fra de fleste modeller av Mac og MacBook, har ikke MacBook Pro (M2, 2022) fått et nytt design.

… du vil ha et webkamera på 1080p

Ettersom det ikke har skjedd et redesign, går MacBook Pro (M2, 2022) glipp av det nye webkameraet på 1080p. Det holder seg til 720p, akkurat som forgjengerne.

… du vil ha en gaming-laptop

Det er mye som tyder på at MacBook-modeller vil bli langt bedre gaming-maskiner, men vil du ha en ny gaming-laptop nå, er det bedre å se seg om etter noe annet.

Først testet i juni 2022.

Poengkort for testen