Apple M2 annonsert under WWDC 2022 – raskere og like strømgjerrig som M1

Nye Apple M2 ble avslørt under teknologigigantens WWDC 2022-konferanse den 6. juni. Cupertino-selskapet hviler ikke på laurbærene, nestegenerasjonsbrikken fra Apple annonseres bare åtte måneder etter M1 Pro, M1 Max og M1 Ultra, og kommer til å være å finne i de seneste MacBook--maskinene.



Apple M2 ser ut til å være et godt stykke arkitekturarbeid, som forbedrer på de fleste punkter kontra Apple M1, som per nå sitter i gamle MacBook Air, MacBook Pro 13" (2020) og Apple Mac mini.



M2 er en såkalt SoC (System on a chip) med totalt 8 CPU-kjerner, delt opp i 4 strømgjerrige varianter og 4 med høyere ytelse. Brikken har også en GPU med 10 kjerner og en såkalt neural engine som skal klare 15,8 billioner operasjoner i sekundet, en forbedring på mer enn 40 % kontra M1. TDP (strømforbruket) skal ligge på mellom 10 og 15 watt.



Andre generasjon Apple-silisium lages ved hjelp av en forbedret 5 nm-prosess, har totalt 20 milliarder transistorer, 100 GB/s minnebåndbredde (50 % forbedring kontra M1) og støtter opptil 24 GB delt minne.

(Image credit: Apple)

Det mest interessante med den nye brikken er at Apple fortsetter tankegangen om en lynende rask grunnmodell som fortsatt kan kjøles passivt i enkelte MacBook- og iPad-modeller. Såpass rask er pakken som tilbys at Apple nå har begynt å snakke om gaming på tvers av sortimentet.



En grunnmodell med 35 % raskere GPU-del er på ingen måte noe å kimse av, og med en samlet arkitektur over nettbrett, stasjonære og bærbare maskiner, et utvikler-økosystem som kan dra nytte av det moderne grafikk-API-et Metal 3, og en prosessorpakke som kan tukte x86 på mange områder, kan Apple faktisk begynne å argumentere for at spillutviklere bør se i retning Mac igjen.



Under WWDC 2022 ble det bekreftet at den nye M2-prosessoren foreløpig vil være å finne i nye MacBook Air (M2, 2022) og MacBook Pro 13" (M2, 2022), men vi regner med at iPad Pro og iPad Air vil få den oppgraderte brikken om ikke altfor lenge.