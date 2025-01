Apple Intelligence tar nå opp nesten dobbelt så mye plass på iPhone som før

Apple Intelligence trenger 7 GB nå, en økning fra 4 GB

Økningen skyldes nye funksjoner i iOS 18.2

Regn med at kravene øker ytterligere

I løpet av det seneste året har vi hørt mye om Apple Intelligence og hvordan det kommer til å endre måten vi bruker Apple-enhetene våre på – og det ser ut til at AI-teknologien også kommer til å ta opp mer intern lagringsplass på disse enhetene.

Som 9to5Mac har avdekket, trenger den nylig lanserte iOS 18.2-oppdateringen 7 GB ledig lokal lagringsplass for å installere Apple Intelligence, ifølge Apples nettsted. Da AI-funksjonene begynte å bli tilgjengelige i iOS 18.1, var kravet 4 GB.

Det er ingen overraskelse at iOS 18.2-oppdateringen krever så mye mer plass på enheten din. Den inkluderer et vell av nye AI-triks, blant annet integrering av ChatGPT med Siri smart-assistent, Genmoji og Visual Intelligence.

Det første partiet med Apple Intelligence-funksjoner som dukket opp med iOS 18.1 i oktober inkluderte skriveverktøy og varslingssammendrag. Disse oppgraderingene kommer til å fortsette å dukke opp gradvis når vi nærmer oss iOS 19 neste år.

Vi har mer i vente

Du kan velge om du vil ha Apple Intelligence (Image credit: Apple)

Apple foretrekker at så mye av deres AI kjøres lokalt som mulig: Å ikke være avhengig av skyen betyr raskere responstider og forbedret brukervern. Som vi ser nå, er det en kostnad når det gjelder lagringsplass.

Du kan slå av Apple Intelligence hvis du vil: Innstillingen er under Apple Intelligence og Siri på iPhone, iPad eller Mac. Du kan også velge å ikke installere det i utgangspunktet, fordi det ikke er aktivert som standard på disse enhetene.

Du kan imidlertid ikke velge og vrake blant AI-funksjonene du vil ha: Det er alt eller ingenting. Hvis du har lite lagringsplass på enheten din, må du kanskje vurdere om du i det hele tatt vil ha Apple Intelligence aktivert (eller kjøpe litt mer iCloud-lagringsplass, selvfølgelig).

Og det er sannsynlig at Apple Intelligence vil kreve enda mer lagringsplass i løpet av 2025. Det ventes at iOS 18.4 vil føre med seg en rekke nye AI-oppdateringer, inkludert smartere funksjoner for Siri.