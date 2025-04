11 ting vi fikk vite under Nintendo Switch 2 Direct – ny Mario Kart, pris og noen virkelig kule nyheter

Nintendo holdt sin direktesending 2. april 2025, helt dedikert til Nintendo Switch 2, og det er ingen overdrivelse å si at vi fikk vite massevis om den etterlengtede konsollen.

For det første kommer den veldig snart – den slippes 5. juni 2025 med flere nye maskinvarefunksjoner og en haug med nye spill samt utvidelsespakker for eksisterende titler.

Så enten du vil vite hvor mye den vil koste, hva den nye «C»-knappen gjør, eller hvilke andre store nye spill enn Donkey Kong Bananza og Mario Kart World som kommer – her er 11 ting vi fikk vite om Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 lanseres 5. juni – forhåndsbestillingen åpner 8. april

(Image credit: Nintendo)

Hvis du klør etter å legge din nåværende Switch eller Switch OLED til side, trenger du ikke vente mye lenger. Nintendo Switch 2 lanseres 5. juni 2025 i to versjoner: den vanlige konsollen og en pakke som inkluderer en kode for å laste ned Mario Kart World.

Her er prisene:

Nintendo Switch 2: 449,99 dollar

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 499,99 dollar

Forhåndsbestillingen åpnes 8. april 2025, og konsollen kommer i hyllene 5. juni 2025.

Leveres med 256 GB lagringsplass – åtte ganger mer enn den første Switch-modellen

(Image credit: Nintendo)

Med tanke på det enorme antallet spill som ble vist frem, er det gode nyheter at Nintendo utvider den innebygde lagringen betydelig. Nintendo Switch 2 har 256 GB lagringsplass, som er åtte ganger så mye som den første Switch-modellen.

Det betyr at det blir god plass til å laste ned spill rett ut av esken og det er også mulig å utvide lagringen med et microSD express-kort.

Mario Kart World er nesten helt open-world – med dynamiske elementer

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Direct startet med et dypdykk i Mario Kart World, og det så rett og slett fantastisk ut. Det er fortsatt mulig å kjøre race med 24 biler samtidig, men du er ikke lenger begrenset til selve banen.

Nintendo har gjort Mario Kart til et åpent spill hvor du kan kjøre utenfor banen og utforske en stor verden (som ble beskrevet) som inneholder flere forskjellige regioner. Det er til og med mulig å kjøre selv til neste løp etter et fullført løp.

Områdene i spillet endrer seg dynamisk avhengig av hvilken region du befinner deg i, både når det gjelder tid på døgnet og værforhold.

Basert på det som ble vist, ser det veldig imponerende ut og føles som en verdig lanseringstittel for konsollen. Vi får vite mer i en dedikert Nintendo Direct 17. april 2025.

Nå vet vi endelig hva «C»-knappen er til for

(Image credit: Nintendo)

I forkant av sendingen viste teaser-bilder en ny «C»-knapp på høyre Joy-Con-kontroller, og nå kan vi bekrefte at den brukes til en ny talechat-tjeneste eksklusiv for Switch 2. Den heter GameChat og den lar deg snakke med opptil fire personer samtidig mens du spiller. Det er til og med mulig å dele skjermen og takket være den innebygde mikrofonen lover Nintendo at lyden skal være krystallklar takket være stemmeisolering.

GameChat vil etter hvert kreve Nintendo Switch Online, men ved lansering vil det være gratis for alle brukere i en prøveperiode – sannsynligvis vil det lokke flere til å abonnere.

Det vil også komme en videofunksjon, ettersom Nintendo viste frem Switch 2-kameraet – et kamera som kan kobles direkte til konsollen via USB-C for å aktivere videosamtaler. På denne måten kan du dele skjermen din, og vennene dine kan både se og høre deg. Switch 2-kameraet lanseres også 5. juni, for $49,99.

I tillegg til at «C»-knappen er på Joy-Con 2, er den også på den nye Pro Controller og en begrenset utgave av GameCube-kontrolleren som er eksklusiv for Switch Online-abonnenter.

Den beste måten å spille favorittspillene dine på

(Image credit: Nintendo)

Switch 2 Edition-spill er eldre titler som har blitt oppgradert for den nye konsollen, og det kan være en av de beste grunnene til å kjøpe en Switch 2 ved lansering.

Spill som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oppfølgeren Tears of the Kingdom, samt nye spill som Pokémon Legends Z-A og Metroid Prime 4: Beyond vil alle yte bedre på den nye maskinvaren.

Nintendo Switch 2 Edition-spill vil være tilgjengelig både fysisk og digitalt, og de som har de originale spillene vil kunne oppgradere til den forbedrede versjonen mot en liten avgift.

Flere Switch 2 Edition-spill vil bli utgitt i fremtiden, men dette er allerede et godt insentiv for Switch-eiere til å oppgradere til den nye konsollen. Spill som fjorårets Tears of the Kingdom hadde vanskelig for å kjøre problemfritt på den originale Switch, men nå forventes de å kjøre feilfritt – akkurat som et AAA-spill fra 2024.

Switch 2 bringer tilbake en av DS-konsollens beste funksjoner

(Image credit: Nintendo)

GameShare er den åndelige arvtageren til Download Play, en lokal flerspillerfunksjon som ble fjernet da den første Nintendo Switch ble lansert.

Nintendo Switch 2-brukere vil kunne spille lokalt med venner i spill som Mario Kart World – uten behov for flere spillkort. Dette betyr at du kan konkurrere med alle vennene dine, så lenge de har den nye konsollen.

Nintendo har ennå ikke avslørt nøyaktig hvilke spill som vil støtte GameShare, men funksjonens comeback er spennende – spesielt med tanke på lanseringsdatoen 5. juni, som er perfekt for sommerferien.

Solid drivkraft

(Image credit: Nintendo / Future)

Nintendo avslørte mange tekniske spesifikasjoner om Switch 2, inkludert at skjermen er 7,9 tommer stor med HD-oppløsning, HDR-støtte og opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens. Konsollen har også to USB-C-porter.

Men når det gjelder selve prosessoren, vet vi ennå ikke nøyaktig hva som er inne i konsollen. Det vi imidlertid vet er at det er ganske kraftig – Cyberpunk 2077 er bekreftet for Switch 2 og det spillet krever mye ytelse.

Det er derfor klart at Switch 2 vil være kraftigere enn både den originale Switch og Switch OLED.

System-on-a-chip-løsningen vil også håndtere de raskere lese- og skrivehastighetene på 256 GB lagringsplass, drive de to USB-C-portene og gjøre lesing fra de nye spillkortene raskere.

«Silksong» og nye «Hyrule Warriors» kommer i 2025

(Image credit: Nintendo)

Silksong ble bare vist i fem sekunder, men for fans av Hollow Knight som har ventet lenge på spillet, er det – og bekreftelsen på at det vil bli utgitt i 2025 – mer enn nok.

Vi fikk også se et helt nytt Hyrule Warriors-spill. Hyrule Warriors: Age of Prisonment finner sted under den såkalte Prisoning War, som vi bare så glimt av i Tears of the Kingdom. Dette nye spillet ser ut til å fylle den samme rollen som Age of Calamity gjorde for Breath of the Wild.

Vil det nye spillet også inneholde en svimlende tidsreisemekanikk? Vi vil finne ut senere i år når spillet slippes.

En ny Pro Controller er på vei

(Image credit: Nintendo)

Blant tilbehøret som ble presentert med Switch 2 var Switch 2-kameraet og Joy-Con 2, men også en helt ny kontroller i full størrelse – Nintendo Switch 2 Pro-kontrolleren.

Den har samme asymmetriske spaklayout som forgjengeren, men et litt nytt design med svart og grått fargevalg som gir den et stilig utseende.

Kontrolleren har også den nye C-knappen for GameChat og en hodetelefonkontakt – noe som ikke var der før og som gir den ekstra funksjonalitet.

I tillegg kommer HD Rumble 2, innebygd støtte for amiibo, bevegelseskontroller og fritt programmerbare GL/GR-knapper.

Prisen er også klar: Switch Pro 2-kontrolleren vil koste $79,99 – en ganske heftig investering.

GameCube-spill kommer till Switch Online

(Image credit: Nintendo)

En av de mest etterlengtede programvarekunngjøringene var at klassiske GameCube-spill – med titler som The Legend of Zelda: Wind Waker, Soul Calibur 2 og F-Zero GX – kommer til Switch Online.

Hvis listen virker kort, er det ingen grunn til uro – Nintendo har bekreftet at flere titler er under arbeid, inkludert Pokémon Colosseum, Super Mario Sunshine og Luigi's Mansion.

Spillene vil være eksklusive for Nintendo Switch 2 og kun tilgjengelige for de som abonnerer på Nintendo Switch Online + Expansion Pack, som koster $49,99 for ett år.

I tillegg til GameCube-spill, vil spillere få tilgang til et bibliotek med spill fra andre Nintendo-systemer som N64 og GameBoy Advance.

Et nytt Donkey Kong-spill kommer i juli

(Image credit: Nintendo)

Den blir ikke utgitt 5. juni 2025, men Donkey Kong-fans bør merke 17. juli i kalenderen nå. Det er da Donkey Kong Bananza slippes – eksklusivt for Switch 2 – og det ser fantastisk ut.

Dette er et nytt 3D-plattformspill med Donkey Kong i hovedrollen, hvor du hopper og raser deg gjennom en underjordisk verden. Selvfølgelig ser det ut til at vi kommer til å få sprø minecart-sekvenser denne gangen også – for hva ville et Donkey Kong-spill vært uten dem? Hovedpersonen ser også ut til å ha fått nye evner, som å klatre på vegger.