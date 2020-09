Beste Nintendo Switch-spill 2020: de mest essensielle Switch-spillene

De beste Nintendo Switch-spillene er en perfekt tidtrøyte på en kjedelig pendlevei eller regnfull ettermiddag. Med disse får man alt fra eventyr eller action til strategi eller noe å pusle med – og alt annet som skulle befinne seg i et mellomsjikt – det er et enormt antall fantastiske Switch-spill å velge mellom i 2020, og flere spill strømmer til for hver måned som går.



Nintendo Switch har et bibliotek med en rekke storspill såvel som drøssevis av fjonge indie-spill, hvilket betyr at tilbudet bør appellere til spillere av alle aldre og ferdighetsnivåer. Så, er du en stolt eier av den originale Switch-konsollen, eller har valgt å anskaffe deg en mindre håndholdt Switch Lite, så er det lite som tilfredsstiller mer enn å pleie et voksende personlig bibliotek av Switch-spill, slik at man kan få så mye ut av den lille fleksible konsollen som overhodet mulig.

Det kan være vanskelig å få orden på hvilke Switch-spill som det er verdt å satse på når man har såpass mye snacks å velge mellom. Heldigvis har vi satt sammen en liste over de største og beste Nintendo Switch-spillene på markedet, slik at du slipper å bla side opp og side ned med uinteressante spill.



Hvis du er ute etter spesifikke typer spill, som eksempelvis flerspillerspill, så kan det være lurt å ta en titt på vår separate guide for de beste online-spillene til Nintendo Switch. Hvis du er mer altetende er det bare å lese videre når vi presenterer de beste spillene Nintendo Switch har å by på akkurat nå.

(Image credit: Nintendo)

«Animal Crossing: New Horizons» er det første nye spillet i hoveddelen av Animal Crossing-serien på nesten åtte år, og det første man kan spille på Nintendo Switch – og det var helt klart verdt ventetiden.



«New Horizons» feier deg av gårde til en øde øy gjennom en eksklusiv Nook Inc-pakke. Jobben din er å omforme øyen til et kvalitetsferiested, og å tiltrekke seg nye øybeboere ved å pusse opp og gjøre om øyen til et tropisk paradis.



«Animal Crossing: New Horizons» er pakket til randen med sjarme og det perfekte spillet for alle som har lyst til å slappe av, la humla suse og ta det hele i sitt eget tempo. Spillet har både en velkjent og en fersk følelse, og kombinerer på fiffig vis de gode gamle delene med en del sårt trengte forbedringer, og langt større dybde enn det vi har sett tidligere.



Ta en titt på vår test av «Animal Crossing» her.

«Bayonetta 2» (Bilde: PlatinumGames)

Ikke alle hadde muligheten til å nyte «Bayonetta 2» da det først ble lansert i 2014, siden dette var eksklusivt til Wii U. Heldigvis har dette nå også blitt et Nintendo Switch-spill, og har nå fått det publikumet det fortjener.



«Bayonetta 2» er et framifrå spill, med et raskt og tilfredsstillende kampsystem, animasjoner som gir en bakoversveis og svært så moteriktige habitter. Og med på kjøpet, hvis du kjøper en fysisk kopi av «Bayonetta 2», så får man også en nedlastingskode til originalspillet.



Det er heller ikke slik at det hele slutter når man er ferdig, det har blitt bekreftet at «Bayonetta 3» er i utvikling til Switch.

(Image credit: Larian Studios)

Alt fra «Doom» til «Skyrim» har man klart å overføre til Nintendo Switch, og dermed har den lille konsollen blitt kjent som plattformen som kan huse omtrent hvilket spill det skulle være. Med utgivelsen av «Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition» ble det ikke bare gjort en fantastisk teknisk jobb, men utviklerne klarte også å overføre en av de aller beste klassiske RPG-ene til det håndholdte vidunderet.



Spillet bygger på fundamentet laget av gamle RPG-klassikere som «Baldur's Gate» og gjør at du i bunn og grunn blir sendt på et oppdrag for å lete etter guddom, i en verden der de med magiske krefter blir marginalisert.



Dette høres kanskje ut som et ganske standard RPG-spill, men «Divinity: Original Sin 2» har en helt egen vri som går ut på at alt det spillmekaniske er ekstrem fritt og sammensatt. Det turbaserte kampsystemet tar mye fra XCOM-serien, samtidig som det henter i stor skala fra klassisk rollespill (med penn og papir), og du får alltid flere valg om hvordan du vil spille, og lar deg kombinere alt det du har i lomma med alt som finnes i spillverdenen, slik at fiender kan få seg stadig mer kreative overraskelser.

«Divinity Original Sin 2» presenterer flere ideer i de første ti minuttene man spiller enn enkelte spill gjør på en hel gjennomspilling: Har du lyst til å være en vandød eventyrer som kan snakke med hodeskaller? Kjør på. En som kan snakke med dyr, som Dr. Doolittle? Null problem. Kombiner så dette med en flerspillervariant der man kan spille fire personer sammen, og alle kan gjøre nøyaktig hva de vil, når de vil, og du har en oppskrift på kaotisk perfeksjon.



Dette er en av de få spillene der én enkelt regel regjerer: Hvis du kommer opp med noe underlig fjas av en idé, så kan du antageligvis gjennomføre den. Dette er opprinnelig et enormt stort PC-spill, så det at man har klart å klemme det inn i en Switch er svært imponerende. At det også fungerer såpass bra på farten, med en håndholdt konsoll, vitner om hvor fengslende dette spillet er i utgangspunktet. Dette må du rett og slett spille.

(Image credit: Nintendo)

Det har gått seks lange år siden Nintendo sist gav ut et spill i Luigi's Mansion-serien, og når fansen på langt nær hadde gitt opp håpet på en oppfølger, ble plutselig et nytt spill i serien annonsert, noe som ble tatt svært godt i mot av fansen.



«Luigi's Mansion 3» lar Luigi og vennene hans ta seg en velfortjent ferie i et digert hotell, men, tradisjonen tro skal det vise seg at også hotellet er hjemsøkt, og at de spøkelsesaktige beboerne har fanget Luigis venner. Du vet hva det betyr. Det er på tide å børste støv av poltergusten og suge opp spøkelser i et større og mer actionfylt eventyr enn noensinne.



Dette er et spill som passer for hele familien, og er en av Switch-spillene du simpelthen må ha.

Mario Kart 8 Deluxe (Image credit: Nintendo)

«Mario Kart 8» på Wii U var allerede en av de aller beste spillene i serien, og Nintendo Switch-varianten er intet unntak.



Kjernen av spillet tilbyr den samme framifrå kjøreopplevelsen som originalen, men man får også mye nytt med på kjøpet med Switch-versjonen.



Battle-mode returnerer, man får nye karakterer og alle DLC-banene som kom til originalen er her med fra start. I tillegg kan man nå holde to spesial-våpen samtidig, noe som gir et ekstra lag med taktikkeri.



Denne nye versjonen har også et framifrå knippe flerspillermoduser. Man kan spille på nett, sammen med opptil fire andre på samme skjerm, eller kople opptil åtte konsoller sammen, slik at man trådløst kan spille hele 16 spillere samtidig (i denne modusen kan man også spille to personer på samme konsoll/skjerm.)



Dette er en innholdsrik pakke, og vel verdt det, særlig for de som ikke fikk med seg den første utgaven av «Mario Kart 8».

«Octopath Traveler» (Bilde: Square Enix)

Octopath Traveler Stort og nydelig RPG-spill Flott karakterdesign og historie Tar seg godt ut Lurt turbasert kampsystem Kompisene dine snakker ikke sammen

Er du tilhenger av gamle 16-bit-RPG-er? Skulle du ønske at de kunne få en HD-ansiktsløftning uten at de mister den pikselerte sjarmen som kjennetegner 90-tallsæraen? «Octopath Traveller» kan være Nintendo Switch-spillet du har drømt om siden du var barn.



Spillet kanaliserer den samme magien som finnes i gamle Final Fantasy-spill (og publiseres selvsagt av Square Enix), og smelter sammen pikselkunst med polygonale omgivelser, det hele virker som et kjærlighetsbrev med adresse gårsdagens rollespill.



Man kan spille som en av åtte eventyrere med unike talenter, det er en episk verdensomspennende historie å følge, et fiffig turbasert kampsystem å mestre og et velskrevet manus som fremføres av et knippe gode skuespillere. Fantastisk gøy.

«Splatoon 2» (Bilde: Nintendo)

Splatoon 2 Action med malingssprut 769,80 kr Les mer hos ComputerSalg 818 kr Les mer hos ComputerSalg Raskt og moro Like bra alene som med andre Et unikt skytespill Å finne noen å spille med kan være trasig

«Splatoon» var det nærmeste Nintendo kom å skaffe seg et populæt online-skytespill, og det hele ble til ved fundamentalt å snu sjangeren på hodet.



Det betyr ingen våpen, ingen kuler og til syvende og sist, ingen død. Istedenfor spiller du som karakterer med noen snåle vanngeværer som skyter maling, og denne skal du prøve å dekke brettet med, i dine egne farger.



Du kan «drepe» (splatte) fiendene dine, men du gjør det bare slik at du får mer tid til å male mer av brettet, uten at motstanderene (og malingen deres) kommer i veien.

Selv om «Splatoon 2» teknisk sett er en oppfølger, så er det også slik at det ikke er store forskjellen på det første og det andre spillet.



Det er ikke nødvendigvis så dumt. Originalspillet var veldesignet og velbalansert, og selv om oppfølgeren flikker litt på enkelte aspekter ved spillet, så får man den samme Nintendo-sjarmen i massevis.



Hvis du aldri spilte originalen, så er det idiotsikkert å anbefale «Splatoon 2», men selv om du eier originalen kan det være verdt å male videre med toeren på Nintendos bærbare system. Vi synes i alle fall at det er en av de beste Nintendo Switch-spillene du kan få tak i per nå.

«Stardew Valley» (Bilde: Chucklefish) (Image credit: ConcernedApe)

Stardew Valley Sjarmerende pikselverden Bra skrevet karakterer Mye å utforske Vær både bonde og slåsskjempe Avslappende Ingen faktisk slutt

«Stardew Valley» er en av de spillene som alltid har føltes ut at var spesiallaget for Nintendo-konsoller, og vi kunne ikke vært mer glade for at spillet nå har kommet til Switch.



Hvis du noensinne har spilt et av «Harvest Moon»-spillene, så er du allerede kjent med premisset i «Stardew Valley»: Det er en vanedannende bondesimulator som foregår i en landsby med et drøss innbyggere man i varierende grad har et forhold til (man kan bli venner eller kjæreste med nær sagt alle – og til og med gifte seg og stifte familie, hvis man vil.)

«Stardew Valley» er dog ikke ensrettet, det er et vell av forskjellige ting man kan ta seg til. Man lager sine egne verktøy, man fisker, lager mat og utforsker til og med randomiserte huler (tenk rollespill) for å slåss med monstre og finne verdifulle mineraler.



Pass dog på helsen og energinivået, man må hele tiden balansere hvor mye man gjør mot hva karakteren takler, slik at man ikke blir utmattet og faller om. I så fall mister man en hel masse penger og ting man har samlet gjennom hardt arbeid. «Stardew Valley» hekter deg i timesvis av gangen, med alt det innebærer (dette er et luksusproblem, altså, forstå oss rett.)

(Image credit: Nintendo)

Sunless Sea: Zubmariner Something a bit Lovecraftian Great writing Includes DLC Unique world Can be punishing Doesn't make all its systems clear

«LOSE YOUR MIND. EAT YOUR CREW. DIE.» Slagordet til «Sunless Sea: Zubmariner Edition» er ikke snaut. Selv om det høres grimt ut er ikke dette en dårlig beskrivelse av denne indie-favoritten som først dukket opp til PC. Hvis ikke slagordet gir piff til fantasien, så vet vi knapt hva som gjør det.



Det er ingenting som helt ligner på «Sunless Sea». Det er en del roguelike og en del teksteventyr (tenk Infocom), med en håndfull «Sid Meier's Pirates»-strøssel. Spillet lar deg være kaptein på et steampunk-skip i den såkalte Unterzee, det flombefengte området som en gang var London.

Det hele er innhyllet i en viktoriansk-gotisk stil, og har mer enn litt Lovecraft i historien. Det som gjør at spillet virkelig skiller seg ut er altså kvaliteten på manuset. Siden det hele er i 2D, og man ser alt rett ovenfra blir mye overlatt til fantasien, rent visuelt (samtidig som det hele er svært atmosfærisk), og sjøslagene er relativt basalt lagt opp. Selve historien utspiller seg via en slags avansert «Choose Your Own Adventure»-aktig mekanisme der krangler med mannskapet, eller samtaler med mystiske karakterer når man er i havn, hele tiden tilbyr intriger. Det å opprettholde en dugelig mengde proviant, å holde moralen til mannskapet oppe eller å slåss med sjøuhyrer er en del av utfordringene en møter på – og at det hele er randomisert gjør at det alltid er fristende å fortsette eventyret under bølgene.

«Sunless Sea: Zubmariner Edition» er en pakke med originalspillet og «Zubmariner»-DLC-en, som lar deg fortsette eventyret under bølgene.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild» (Bilde: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Selv for en serie som «The Legend of Zelda», som sjelden gjør noe feil, så er det likevel noen spill som gjør absolutt alt rett. «Breath of the Wild» er et fenomenalt spill på Nintendo Switch (en oppfølger, «Breath of the Wild 2», skal forresten også være på vei.)



Der foregående Zelda-spill holdt seg relativt nære formelen etablert av «Ocraina of Time» (seriens debut i 3D), kaster «Breath of the Wild» mye av dette på sjøen.



Snarere enn å ha en bestemt rekkefølge man må gjøre ting i når man utfører oppdrag, åpner heller «Breath of the Wild» opp hele kartet nærmest umiddelbart, slik at du kan spille spillet i den rekkefølgen du selv vil. Du kan bruke timesvis på bare å klatre trær og brygge eliksirer, eller du kan løpe snorrett til spillet sisteboss, hvis du føler deg selvsikker.

Sett bort i fra «Breath of the Wild»s unike struktur, så er det gåtene og pusledelene som gjør at spillet føles svært tilfredsstillende. Der foregående spill kun tillot én enkelt løsning på problemer, gjør BotWs fysikkbaserte problemløsing at det kan finnes mange løsninger på hver utfordring, litt avhengig av hvordan du velger å bygge karakteren din.



Resultatet er et spill som føles utrolig stort, og har så mange finslepne detaljer som du ofte råker over selv etter du har spilt spillet lenge. Dette gjør at det er svært vanskelig å unngå nok en gang å bli forelsket i denne 34 år gamle spillserien.



Les hele vår test av «The Legend of Zelda: Breath of the Wild»

De beste spillene til Nintendo Switch, et overblikk